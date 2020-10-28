Интересные нюансы русского языка

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Аффтар - жертватегэ
Классическую литературу читать нужно
Учи матчасть.
Правильно
Стол - столы
Стул - стулья
Неправильно
Стол - столья
Стул - стулы
А вечерник - студент?
Я ухожу туда, где птичья звон,
И вижу над собою синий небо,
Лохматый облак и широкий крон.
Я дома здесь, я здесь пришёл не в гости,
Снимаю кепк, одетый набекрень,
Весёлый птичк, помахивая хвостик,
Насвистывает мой стихотворень.
Зелёный травк ложится под ногами,
И сам к бумаге тянется рука,
И я шепчу дрожащими губами:
"Велик могучий русский языка!"
Вспыхает небо, разбужая ветер,
Проснувший гомон птичьих голосов.
Проклинывая всё на белом свете,
Я вновь брежу в нетоптанность лесов.
Шуршат зверушки, выбегнув навстречу,
Приветливыми лапками маша:
Я среди тут пробуду целый вечер,
Бессмертные творения пиша.
Но, выползя на миг из тины зыбкой,
Болотная зеленовая тварь
Совает мне с заботливой улыбкой
Большой Орфографический словарь.