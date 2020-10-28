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Интересные нюансы русского языка

Интересные нюансы русского языка (16 фото)

Автор:
28 октября 2020 13:12
Сообщество : Юмор
Метки: абсурд   маразм   разное   юмор   
1906
16
Нюансы русского языка, которые могут вызвать закипание мозга у большинства иностранцев
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Метки: абсурд   маразм   разное   юмор   
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18  комментариев
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71k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Будущее время у " я победил" - это " я одержу победу".
Аффтар - жертватегэ
Классическую литературу читать нужно
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199
Павел Минуту назад
Иностранцам сложно понять, почему:
Правильно
Стол - столы
Стул - стулья
Неправильно
Стол - столья
Стул - стулы
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9k
alexis 2 часа назад
А с силикованной долиной что не так?
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60k
Максим alexis 44 минуты назад
ну.. она кремниевая потому-что
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28k
Химический Али 2 часа назад
Будущая форма "я победил" - "я победю".
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9k
alexis Химический Али 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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0
Юрик 2 часа назад
Почему утренник - это детский праздник?
А вечерник - студент?
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1k
Che 2 часа назад
Искать такси это фигня. Прочитайте наоборот:" Улыбок тебе дед Макар"
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26k
АнтонПолднев 3 часа назад
Велик могучим русских языка...
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10k
Сергей АнтонПолднев 3 часа назад
Забыл добавить "однака"
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1k
Che АнтонПолднев 2 часа назад
Нам татарам одна хер, что пнем об сову, что совой об пень
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28k
Korolev АнтонПолднев 2 часа назад
В худой котомк поклав ржаное хлебо,
Я ухожу туда, где птичья звон,
И вижу над собою синий небо,
Лохматый облак и широкий крон.
Я дома здесь, я здесь пришёл не в гости,
Снимаю кепк, одетый набекрень,
Весёлый птичк, помахивая хвостик,
Насвистывает мой стихотворень.
Зелёный травк ложится под ногами,
И сам к бумаге тянется рука,
И я шепчу дрожащими губами:
"Велик могучий русский языка!"
Вспыхает небо, разбужая ветер,
Проснувший гомон птичьих голосов.
Проклинывая всё на белом свете,
Я вновь брежу в нетоптанность лесов.
Шуршат зверушки, выбегнув навстречу,
Приветливыми лапками маша:
Я среди тут пробуду целый вечер,
Бессмертные творения пиша.
Но, выползя на миг из тины зыбкой,
Болотная зеленовая тварь
Совает мне с заботливой улыбкой
Большой Орфографический словарь.
В худой котомк поклав ржаное хлебо, Я ухожу туда, где птичья звон, И вижу над собою синий небо, Лохматый облак и широкий крон. Я дома здесь, я здесь пришёл не в гости, Снимаю кепк, одетый набекрень, Весёлый птичк, помахивая хвостик, Насвистывает мой стихотворень. Зелёный травк ложится под ногами, И сам к бумаге тянется рука, И я шепчу дрожащими губами: "Велик могучий русский языка!" Вспыхает небо, разбужая ветер, Проснувший гомон птичьих голосов. Проклинывая всё на белом свете, Я вновь брежу в нетоптанность лесов. Шуршат зверушки, выбегнув навстречу, Приветливыми лапками маша: Я среди тут пробуду целый вечер, Бессмертные творения пиша. Но, выползя на миг из тины зыбкой, Болотная зеленовая тварь Совает мне с заботливой улыбкой Большой Орфографический словарь.
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