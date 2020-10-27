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Квартиры в «Москва-сити»

Квартиры в «Москва-сити» (1 фото)

Автор:
27 октября 2020 10:23
Метки: аппартаменты   жилье   квартира   москва-сити   
1209
1
Тупо понты. Как еще объяснить желание людей покупать квартиры в «Москва-сити»? Это как в Мурино, только за большие деньги и с окнами в пол.
Сынишка Валерии и его двадцатилетняя беременная жена недавно заселились в апартаменты в «Москва-Сити». Типичная молодая московская семья: квартира в сити, роды в «Лапино», иначе засмеют, да и вообще…

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Метки: аппартаменты   жилье   квартира   москва-сити   
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14  комментариев
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16k
babuby 2 часа назад
Двадцатилетняя жена Валерии ... Типичная Московская семья ...
Да уж. К счастью мы, жители России, ещё не такие "типичные" как жители Москвы!
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29k
Лесли 🥰 13 минут назад
Нет, то они с Йосей ноют, что денег нет, то хаты покупают детям))) Я не думаю, что они сами купили-то.
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4k
Бу Час назад
Да и куй с ними
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
да просто у нач все делают через одно место , в том числе и "элитное жилье" ... бывал в типа крутых домах , о людях при строительстве не особо думали... хотя есть и исключения надеюсь .
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Понты дороже денег
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290
Aurelian ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Единственный кто понимает тему. Похоже знаешь как калесики в России вращаются.
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53k
Racer777 2 часа назад
Это идиотизм там жить. Работать еще можно, но жить - просто не реально.
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127
.. 2 часа назад
там квартиры стоя по несколько миллиардов, смотрел цены на них, чисто из любопытства, пентхаус на 95 ом этаже самый дорогой, в общем жесть цены
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1k
Ольга 2 часа назад
в Москве и правда дышать нечем,но пока живешь не замечаешь
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32
Лингам 2 часа назад
Бываю в Сити по работе, жить там не очень, на мой взгляд. Куча трудяг, туристов, рабочих и всё на весьма небольшом участке земли.
Может конечно есть некий престиж, дескать, офис в Сити и там же квартира, но большинство коллег, что работает там, живёт за пределами города (очередная глупость) тратят по 2 часа на дорогу.
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33k
dima423 3 часа назад
жить в сити??)) бред)) максимум иметь там квартиру для тех кто там работает, чтобы иногда оставаться...а так за городом надо жить в частном доме, если денег дохера)
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568
Злодей dima423 2 часа назад
если мигалки нет, то надоест из загорода в город на работу мотаться. Жить надо рядом с метро ))
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127
.. dima423 2 часа назад
квартиру там иметь не по карману тем кто там работает, тот к у кого там квартира, как правило не работают а воруют
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33k
dima423 Злодей 2 часа назад
ну тут конечно если ты с 9 до 6 работаешь каждый день то так... но если у тебя свой бизнес и нет жесткого графика то можно и ездить... рублевка обычно свободна) Но так то и в москве полно прекрасных вариантов квартир дешевле и лучше чем в сити)
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