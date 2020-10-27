Тупо понты. Как еще объяснить желание людей покупать квартиры в «Москва-сити»? Это как в Мурино, только за большие деньги и с окнами в пол.
Сынишка Валерии и его двадцатилетняя беременная жена недавно заселились в апартаменты в «Москва-Сити». Типичная молодая московская семья: квартира в сити, роды в «Лапино», иначе засмеют, да и вообще…
Сынишка Валерии и его двадцатилетняя беременная жена недавно заселились в апартаменты в «Москва-Сити». Типичная молодая московская семья: квартира в сити, роды в «Лапино», иначе засмеют, да и вообще…
Зеркальные полы, белоснежная винтажная лестница – всё это есть, всё в порядке, марку держат, молодцы! Но, с.ука, какой в этом смысл, если у тебя в квартире окна не открываются, и ты лишен всякой возможности глотнуть прекрасного загазованного воздуха.
На это и пожаловалась в инстаграм молодая жена. Девчонка, кстати, приехала из Амурской области. Там скорее всего еще можно открывать окна в домах.
«Ужасный воздух здесь, загазованность. Окна не открываются. Система кондиционирования воздуха постоянно дует и гудит. Бесплатная парковка в «Сити» 15 минут, час — 380 рублей. Поначалу кажется, будто живешь в отеле, это прикольно, а потом хочется уюта…», — рассказала Лиана.
Будущая мать ожидаемо отхватила лопату говнеца от подписчиков. Ребяткам рассказали, что они охренели и зажрались. А мне кажется, это просто глупость и показуха – жить в таком месте. Офис – да, ок. Но если есть бабки, то можно жить там, где и дорого/богато и окна открываются хотя бы.
На это и пожаловалась в инстаграм молодая жена. Девчонка, кстати, приехала из Амурской области. Там скорее всего еще можно открывать окна в домах.
«Ужасный воздух здесь, загазованность. Окна не открываются. Система кондиционирования воздуха постоянно дует и гудит. Бесплатная парковка в «Сити» 15 минут, час — 380 рублей. Поначалу кажется, будто живешь в отеле, это прикольно, а потом хочется уюта…», — рассказала Лиана.
Будущая мать ожидаемо отхватила лопату говнеца от подписчиков. Ребяткам рассказали, что они охренели и зажрались. А мне кажется, это просто глупость и показуха – жить в таком месте. Офис – да, ок. Но если есть бабки, то можно жить там, где и дорого/богато и окна открываются хотя бы.
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Метки: аппартаменты жилье квартира москва-сити
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Да уж. К счастью мы, жители России, ещё не такие "типичные" как жители Москвы!
Может конечно есть некий престиж, дескать, офис в Сити и там же квартира, но большинство коллег, что работает там, живёт за пределами города (очередная глупость) тратят по 2 часа на дорогу.