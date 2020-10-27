Квартиры в «Москва-сити»

Зеркальные полы, белоснежная винтажная лестница – всё это есть, всё в порядке, марку держат, молодцы! Но, с.ука, какой в этом смысл, если у тебя в квартире окна не открываются, и ты лишен всякой возможности глотнуть прекрасного загазованного воздуха.



На это и пожаловалась в инстаграм молодая жена. Девчонка, кстати, приехала из Амурской области. Там скорее всего еще можно открывать окна в домах.



«Ужасный воздух здесь, загазованность. Окна не открываются. Система кондиционирования воздуха постоянно дует и гудит. Бесплатная парковка в «Сити» 15 минут, час — 380 рублей. Поначалу кажется, будто живешь в отеле, это прикольно, а потом хочется уюта…», — рассказала Лиана.



Будущая мать ожидаемо отхватила лопату говнеца от подписчиков. Ребяткам рассказали, что они охренели и зажрались. А мне кажется, это просто глупость и показуха – жить в таком месте. Офис – да, ок. Но если есть бабки, то можно жить там, где и дорого/богато и окна открываются хотя бы.