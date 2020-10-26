Вот бы нам такой ресторан в Питере

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- за ужасную бетонную тумбу не вписывающуюся в картину города.
- асфальтовый завод
- распил денег.
- асфальтовый завод.
- каких-то людей.
- асфальтовый завод
- уничтожение мест обитания рыб.
- асфальтовый завод
так шо гуляй больше под солнцем. пиши меньше постов на фишках)))