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Вот бы нам такой ресторан в Питере

Вот бы нам такой ресторан в Питере (6 фото)

Автор:
26 октября 2020 15:01
Метки: еда   кухня   рестораны   
1218
6
Ресторан Under. Норвегия, Спангерейд. Обладатель мишленовской звезды 2020.
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Метки: еда   кухня   рестораны   
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444k
Alexey Berestenko 2 часа назад
А там вообще кормят?
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2k
Мефодий Alexey Berestenko 2 часа назад
конечно! набивается посетителей - двери закрывают, открывают шлюзы, рыбка заплывает - и кушает. Потом воду откачивают - до следующего сеанса.
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9k
alexis 3 минуты назад
Что смотреть будем?
Ссылка m.youtube.com
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0
Стас Станиславский Полчаса назад
Коммент с чертежами интереснее, чем сам пост )))
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44k
Albert GER 43 минуты назад
если тебе такой ресторан в Питере поставить, ты начнешь ныть за:

- за ужасную бетонную тумбу не вписывающуюся в картину города.
- асфальтовый завод
- распил денег.
- асфальтовый завод.
- каких-то людей.
- асфальтовый завод
- уничтожение мест обитания рыб.
- асфальтовый завод

так шо гуляй больше под солнцем. пиши меньше постов на фишках)))
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668
Сергей Час назад
А вот и чертежи:
А вот и чертежи:
А вот и чертежи:
А вот и чертежи:
А вот и чертежи:
А вот и чертежи:
А вот и чертежи:
А вот и чертежи:
А вот и чертежи:
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7k
Prostovopros Час назад
И придумано и исполнено очень и здорово ))
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3k
hairov Час назад
Вот бы нам такой ресторан в Питере
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7k
Клёст 2 часа назад
Чучело чувака, с ногами в тазике с цементом, к окошку им подбросить, ради смеха)))
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23
НиколайСелезнев Клёст 11 минут назад
Нет, в Питере это неактуально, вот расчленёнку какую-нить , как раз сейчас в тему было бы.
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