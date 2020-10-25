Увлекательные фотографии с крутыми штуками, историческими фактами и прочими удивительностями

Если вы давно искали чудных мгновений, то вы зашли в нужное место. Именно такие запечатлённые в фотографиях мгновения мы подготовили для вас. Вас ждут увлекательные фотографии о всяком: крутых штуках, исторических моментах и прочих интересных фактах. Гарантируем, в этой подборке вы точно увидите то, чего раньше никогда не видели, а это нынче дорогого стоит.
На Луне есть мемориал космонавтам, погибшим во время исследования космоса, включая российских космонавтов
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Запись в дневнике президента США Теодора Рузвельта в тот день, когда его жена и мать умерли с разницей в несколько часов
«Свет моей жизни погас. 14 февраля 1884 года»
Пудра на ракетке застыла во времени
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Эмблсайд-Бридж Хаус, 17 век. Этот крошечный дом построили на мосту, чтобы избежать платы налога на землю
Волшебный куб с гранями разных цветов
Наскальное изображение вымершего гигантского оленя (большерогого оленя), которому 17000 лет, в пещере Ласко, Франция
Осьминог — одно из самых умных существ на планете. Вот один из них, копирует приветствие рукой
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