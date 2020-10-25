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SpaceX осуществила 100 успешных запусков ракеты Falcon

SpaceX осуществила 100 успешных запусков ракеты Falcon (2 фото)

Автор:
25 октября 2020 22:27
Сообщество : Наука
Метки: SpaceX   nasa   космос   наука   спутник   
262
2
24 октября компания SpaceX запустила очередной пакет из 60 спутников Starlink, что стало сотым разом, когда компания выводила полезные нагрузки на орбиту.

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Метки: SpaceX   nasa   космос   наука   спутник   
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34  комментария
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35k
Вепс Час назад
Молодцы! С такими успехами и на Луну скоро слетают! =)
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7k
albedo 53 минуты назад
SpaceX осуществила 100 успешных запусков ракеты Falcon
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7k
albedo AE Полчаса назад
На основании фактов, изложенных в многочисленной прессе.
Доказывать маскодрочерам что либо бесполезно.
Вас разводят как лохов, а вы похрюкиваете от радости.
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7k
albedo Prostovopros Полчаса назад
И в моей таблице только факты.
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33k
AE albedo Полчаса назад
На основании фактов, изложенных в многочисленной прессе.
-
например?

----
Доказывать маскодрочерам что либо бесполезно. Вас разводят как лохов, а вы похрюкиваете от радости.
---
интересная попытка убежать от ответа
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822
newegg Автор поста Максим 24 минуты назад
Tesla Inc. вышла на рынок со стоимостью акций $3.84. Сегодня они по $420.63.
Это совсем не в 6 раз.
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7k
albedo newegg 8 минут назад
Про акции МММ, Чара и прочих рассказать?
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64k
Вит Вит 2 часа назад
???????????????????????????
Аффтар,когда пиндоский флаг из своей задницы вынешь,дай ссылку на 100 успешных запусков
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35k
Вепс AE 39 минут назад
Технологии производства материалов изменились, ты даже пропустил революцию в создании материалов с использование углеродных нанотрубок, а втираешь тут про тежи материалы =))) Даже обычную сталь варят уже по другому, стандарты меняются и в СССР стандарты менялись часто, особенно в таких областях. Так что не строй тут из себя инженера из Энергии, википедию мы и без тебя читали.
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33k
AE Вепс 36 минут назад
давай без домыслов.

первые ступени те же самые, все с теме же двигателями, менялась только электроника.
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33k
AE Вепс 36 минут назад
кроме Союз-2.1в
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64k
Вит Вит Вепс Полчаса назад
Он дурачок местный,сделай ты ему таки скидку)
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822
newegg Автор поста Вепс Полчаса назад
Да, есть и были разные версии ракет Falcon.
Falcon 1, Falcon 9 v1.0, Falcon 9 v1.1, Falcon 9 Full Thrust, Falcon 9 Block 4, Falcon 9 Block 5, Falcon Heavy.
Не потребуй НАСА заморозить дизайн Block 5, возможно сегодня б летали "Block 6" или "Block 7".
А зачем ты сюда «Союзы» влепил, не понятно. Этот пост только о «Фальконах».
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1k
uuid 2 часа назад
остается только радоваться за США и еще раз желать им успехов! а россияне пусть продолжают винить во всех своих дефектах геев))))
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1k
Бровеносец в потёмках uuid 2 часа назад
Да никто тебя не винит, не плачь
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1k
uuid Бровеносец в потёмках 2 часа назад
ахахаха)))) вы там все по методичке работаете клоуны?
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64k
Вит Вит uuid 2 часа назад
Когда с людьми общаешься,вынимай член со рта.....чавкаешь громко)
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1k
uuid Вит Вит Час назад
тупенько получилось кремлебот. попробуй еще раз)))))))))
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64k
Вит Вит uuid Час назад
С тобой по умному не обязательно))),ты же амёба))
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2k
Варяг 2 часа назад
пааадумаишь!!!
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newegg

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