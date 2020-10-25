SpaceX осуществила 100 успешных запусков ракеты Falcon

Ракета Falcon 9 стартовала с стартового комплекса 40 на мысе Канаверал в 11:31 утра по восточному времени. Разгонный блок ракеты вывел на орбиту 60 спутников Starlink через 63 минуты после старта. Первая ступень, для которой это уже 3-й старт, приземлилась на платформу в Атлантическом океане.

Это 100-й успешный запуск в истории компании, считая 95 пусков Falcon 9, три Falcon Heavy и два Falcon 1. Были и неудачи - три самых первых Falcon 1, потеря при запуске CRS-7 в 2015 и взрыв Falcon 9 при стстическом прожоге в 2016.

Запуск Falcon 9 был третьей миссией Starlink менее чем за две недели после пусков 6 и 18 октября, каждая из которых вывела на орбиту 60 спутников Starlink. На сегодня SpaceX запустила 895 спутников Starlink, 55 уже выведены эксплуатации. В основном это первые предсерийные спутники версии «0.9», запущенные в мае 2019 года.

Кроме успешных пусков Starlink, еще несколько запусков отложены.

Время старта отмененного в последнюю секунду Falcon 9 с «GPS III» 2 октября, не известно. Расследование проблемы газогенератора в двигателе Merlin 1D вынудило НАСА отложить запуск пилотируемого корабля Crew-1 который был запланирован на 31 октября.

В серии твитов 21 октября помощник администратора НАСА Кэти Людерс заявила, что они «добились значительного прогресса» в понимании проблемы с двигателем, но они не готовы сообщить о причине проблемы.

Кэти Людерс отметила, что SpaceX заменит по одному двигателю Merlin на первых ступенях ракет при запусках корабля Crew-1 и спутника «Sentinel-6 Michael Freilich», запланированного на 10 ноября с Vandenberg AFB. По ее словам, запуск «Sentinel-6 Michael Freilich» идет по графику даже с учетом замены двигателя.

Запуск Crew-1 планируется на середину ноября. НАСА потребуется несколько дней между Sentinel-6 и Crew-1, чтоб проанализировать данные по работе двигателя Merlin 1D и разрешить отправку команды астронавтов к МКС.