SpaceX осуществила 100 успешных запусков ракеты Falcon

24 октября компания SpaceX запустила очередной пакет из 60 спутников Starlink, что стало сотым разом, когда компания выводила полезные нагрузки на орбиту.
Ракета Falcon 9 стартовала с стартового комплекса 40 на мысе Канаверал в 11:31 утра по восточному времени. Разгонный блок ракеты вывел на орбиту 60 спутников Starlink через 63 минуты после старта. Первая ступень, для которой это уже 3-й старт, приземлилась на платформу в Атлантическом океане.
Это 100-й успешный запуск в истории компании, считая 95 пусков Falcon 9, три Falcon Heavy и два Falcon 1. Были и неудачи - три самых первых Falcon 1, потеря при запуске CRS-7 в 2015 и взрыв Falcon 9 при стстическом прожоге в 2016.
Запуск Falcon 9 был третьей миссией Starlink менее чем за две недели после пусков 6 и 18 октября, каждая из которых вывела на орбиту 60 спутников Starlink. На сегодня SpaceX запустила 895 спутников Starlink, 55 уже выведены эксплуатации. В основном это первые предсерийные спутники версии «0.9», запущенные в мае 2019 года.
Кроме успешных пусков Starlink, еще несколько запусков отложены.
Время старта отмененного в последнюю секунду Falcon 9 с «GPS III» 2 октября, не известно. Расследование проблемы газогенератора в двигателе Merlin 1D вынудило НАСА отложить запуск пилотируемого корабля Crew-1 который был запланирован на 31 октября.
В серии твитов 21 октября помощник администратора НАСА Кэти Людерс заявила, что они «добились значительного прогресса» в понимании проблемы с двигателем, но они не готовы сообщить о причине проблемы.
Кэти Людерс отметила, что SpaceX заменит по одному двигателю Merlin на первых ступенях ракет при запусках корабля Crew-1 и спутника «Sentinel-6 Michael Freilich», запланированного на 10 ноября с Vandenberg AFB. По ее словам, запуск «Sentinel-6 Michael Freilich» идет по графику даже с учетом замены двигателя.
Запуск Crew-1 планируется на середину ноября. НАСА потребуется несколько дней между Sentinel-6 и Crew-1, чтоб проанализировать данные по работе двигателя Merlin 1D и разрешить отправку команды астронавтов к МКС.
Это 100-й успешный запуск в истории компании, считая 95 пусков Falcon 9, три Falcon Heavy и два Falcon 1. Были и неудачи - три самых первых Falcon 1, потеря при запуске CRS-7 в 2015 и взрыв Falcon 9 при стстическом прожоге в 2016.
Запуск Falcon 9 был третьей миссией Starlink менее чем за две недели после пусков 6 и 18 октября, каждая из которых вывела на орбиту 60 спутников Starlink. На сегодня SpaceX запустила 895 спутников Starlink, 55 уже выведены эксплуатации. В основном это первые предсерийные спутники версии «0.9», запущенные в мае 2019 года.
Кроме успешных пусков Starlink, еще несколько запусков отложены.
Время старта отмененного в последнюю секунду Falcon 9 с «GPS III» 2 октября, не известно. Расследование проблемы газогенератора в двигателе Merlin 1D вынудило НАСА отложить запуск пилотируемого корабля Crew-1 который был запланирован на 31 октября.
В серии твитов 21 октября помощник администратора НАСА Кэти Людерс заявила, что они «добились значительного прогресса» в понимании проблемы с двигателем, но они не готовы сообщить о причине проблемы.
Кэти Людерс отметила, что SpaceX заменит по одному двигателю Merlin на первых ступенях ракет при запусках корабля Crew-1 и спутника «Sentinel-6 Michael Freilich», запланированного на 10 ноября с Vandenberg AFB. По ее словам, запуск «Sentinel-6 Michael Freilich» идет по графику даже с учетом замены двигателя.
Запуск Crew-1 планируется на середину ноября. НАСА потребуется несколько дней между Sentinel-6 и Crew-1, чтоб проанализировать данные по работе двигателя Merlin 1D и разрешить отправку команды астронавтов к МКС.
Авторский пост
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Доказывать маскодрочерам что либо бесполезно.
Вас разводят как лохов, а вы похрюкиваете от радости.
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например?
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Доказывать маскодрочерам что либо бесполезно. Вас разводят как лохов, а вы похрюкиваете от радости.
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интересная попытка убежать от ответа
Это совсем не в 6 раз.
Аффтар,когда пиндоский флаг из своей задницы вынешь,дай ссылку на 100 успешных запусков
первые ступени те же самые, все с теме же двигателями, менялась только электроника.
Falcon 1, Falcon 9 v1.0, Falcon 9 v1.1, Falcon 9 Full Thrust, Falcon 9 Block 4, Falcon 9 Block 5, Falcon Heavy.
Не потребуй НАСА заморозить дизайн Block 5, возможно сегодня б летали "Block 6" или "Block 7".
А зачем ты сюда «Союзы» влепил, не понятно. Этот пост только о «Фальконах».