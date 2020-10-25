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Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (30 фото)

Автор:
25 октября 2020 18:51
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
4756
30
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения.

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Метки: картинки   прикол   юмор   
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36  комментариев
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2k
Saturn 56 минут назад
Комментарий к фото
"В 1870-х годах британские учёные (палачи
) начали осваивать новую технику смертной казни повешение с падением с большой высоты, при котором висельная петля разрывала шейные позвонки, что приводило к мгновенной потере сознания и безболезненной смерти. "
Есть специальная таблица, а то у некоторых бедолаг голова отрывалась.
Для тех, кто заинтересовался, - https://goo.su/2oohttps://goo.su/2oo
"В 1870-х годах британские учёные (палачи ) начали осваивать новую технику смертной казни повешение с падением с большой высоты, при котором висельная петля разрывала шейные позвонки, что приводило к мгновенной потере сознания и безболезненной смерти. " Есть специальная таблица, а то у некоторых бедолаг голова отрывалась. Для тех, кто заинтересовался, -
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−16
slava gor 3 минуты назад
Комментарий к фото
как не править? земля то плоская то шар. бог то на не бесах то в потусторонем мире. надо идти в ногу со временем.
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7k
Андрей Ватрушкин 6 минут назад
Комментарий к фото
Котяра Баскервилей
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31k
Элек Мек 22 минуты назад
Комментарий к фото
Если присяжные мужики,то конечно оправдают.
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13k
Роман 23 минуты назад
Комментарий к фото
Да он б...ть уже начинает так выглядеть
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31k
Элек Мек 23 минуты назад
Комментарий к фото
В вуали он такой загадочный.
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31k
Элек Мек 24 минуты назад
Комментарий к фото
На какой?
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31k
Элек Мек Полчаса назад
Комментарий к фото
Запчасти норм,маляра надо нормального найти.
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108
мелкий кыШ Полчаса назад
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увезли в курятнике, надеюсь?
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31k
Элек Мек Полчаса назад
Комментарий к фото
Шапиро можно?
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780
«Батарея, Азиз...» Полчаса назад
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Просто скейт.
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31k
Элек Мек Полчаса назад
Комментарий к фото
А чего её править, это не Конституция.
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41k
Цыц тут у меня 43 минуты назад
Вообще, есть "Моргенштерн" здорового человека.
Вообще, есть "Моргенштерн" здорового человека.
Ссылка youtu.be
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1k
lekha-fil 44 минуты назад
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А это не внучка?
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108
мелкий кыШ lekha-fil Полчаса назад
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а щас не разберёшь
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31k
Элек Мек lekha-fil Полчаса назад
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Ссать пойдёт увидим.
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15k
Anna 45 минут назад
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не нравится не покупай, попробуй чернику собрать и не быть покусанным комарами
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28k
Alex Anna Полчаса назад
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Без помощи комбайна причем.
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1k
eddie Alex 6 минут назад
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Так блин и этот комбайн не слишком то и помогает если черники нет. Как-то в студенческие годы пошли троём собирать чернику. Короче пол дня бродили по лесу и собирали ягоды, в конце дня взвесили, перевели это в деньги и я сказал, что за такие деньги я её сам лучше сожру:))
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15k
Anna 47 минут назад
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кроме России и еще многих стран, в к которых нет синего, белого и красного цветов в флаге
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2k
Saturn 47 минут назад
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Сбить инопланетный корабль и построить курятник. Лихо.
Сбить инопланетный корабль и построить курятник. Лихо.
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33k
Андрей Бертон Час назад
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Надеюсь там негры и геи не появятся?
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15k
Anna Андрей Бертон 54 минуты назад
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тебе есть до этого дело?
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464
Konstantin Anisko Час назад
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Финский не похож.
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33k
Андрей Бертон 2 часа назад
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Про одинокую хозяйку кто подумал?
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33k
Андрей Бертон 2 часа назад
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Прикольные и смешные картинки
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