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Настоящий человек: как Юрий Никулин старому клоуну квартиру в Ташкенте на съемках выбивал

Настоящий человек: как Юрий Никулин старому клоуну квартиру в Ташкенте на съемках выбивал (4 фото)

Автор:
25 октября 2020 14:13
Метки: история   никулин   поступок   
531
4

В 1976 году на экраны вышла пронзительная драма Алексея Германа-старшего «Двадцать дней без войны». Главные роли в фильме сыграли Юрий Никулин и Людмила Гурченко, которые нередко выступали в комедийном амплуа. Но здесь они потрясающе сыграли драматические роли, едва ли не лучшие в своих карьерах.

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Метки: история   никулин   поступок   
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8  комментариев
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755
Никита 2 часа назад
Да что тут говорить, Юрий Владимирович Никулин замечательный Актёр и Человек самой высокой пробы.Жаль что современники измельчали и по профессиональным качествам и по человеческим.
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9k
Паша Эмильевич 15 минут назад
Да. Человечище...
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11k
Corvus Corax 2 часа назад
Юрий Владимирович - Человечище! Он - действительно - Настоящий.
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268
МИХАН 2 часа назад
Какие фильмы были и какие актеры искренние ..Поддерживали друг друга всегда !
Сейчас эти голивудские копирки смотрим ,такая туфта и пошлость ..
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16k
иванов дмитрий МИХАН 2 часа назад
есть немало людей из голивуда- весьма достойных
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48k
smakido 2 часа назад
Читал в книге воспоминаний Людмилы Гурченко, что после съёмок вышеупомянутого фильма, они очень подрвжились с Никулиным и даже
Юрий Владимирович разрешали ей называть себя "папа"!
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
какое общество, такие и "звезды"!!! Никулину в 76м году было 55, михаилу ефремову сегодня 56...
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78k
Taras Kozalupko Шурум-бурум 43 минуты назад
За плечами Никулин была война, а у этого одни пьянки!
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