Настоящий человек: как Юрий Никулин старому клоуну квартиру в Ташкенте на съемках выбивал

В 1976 году на экраны вышла пронзительная драма Алексея Германа-старшего «Двадцать дней без войны». Главные роли в фильме сыграли Юрий Никулин и Людмила Гурченко, которые нередко выступали в комедийном амплуа. Но здесь они потрясающе сыграли драматические роли, едва ли не лучшие в своих карьерах.
Никулин воплотил на экране образ фронтового журналиста и писателя, которого всего на 20 дней отпустили в тыл. За это время он успевает посетить съемочную площадку фильма, который снимают на основе его очерков о войне, навестить семью погибшего сослуживца, встретить новый 1943 год и пережить настоящую любовь.
Позже Герман вспоминал, как во время небольшого перерыва на съемках Никулин присел отдохнуть на солнышке, подставив ему свое лицо. В это время он не напоминал клоуна или Народного артиста. Это был настоящий солдат.
- У него даже достоинство было какое-то солдатское: мол, я тебе и чаю принесу, и сапоги сниму, но холуем никогда не буду. В годы Великой Отечественной войны простого солдата очень уважали, была в них какая-то независимость. Была она и в Юрии Владимировиче.
По словам Германа, подобрать в кадр с Никулиным других актеров, игравших солдат, было сложно, потому что смотрелись они фальшиво. Потому что они ненастоящие, а он – настоящий. Вот и весь фокус.
- Он до «Двадцати дней без войны» играл замечательные роли, но другие. А здесь он играл интеллигента, которым и был на самом деле. Он с фронтовиками разговаривал на одном им понятном языке. У Юрия Владимировича никогда не было актерского жирка, по которому опытного актера всегда отличишь в толпе. А он был настоящим – и в кино. И в жизни, - рассказывал режиссер журналу «Искусство кино».
Часть съемок прошла в Ташкенте. Первым секретарем ЦК КПСС Узбекской ССР тогда был Шараф Рашидов. И вот возникла договоренность, что будет прием. На мероприятие приедет автор литературной основ фильма Константин Симонов, сам Рашидов, а также несколько членов съемочной группы во главе с Алексеем Юрьевичем Германом. Поехал туда и Никулин, у которого была своя цель.
На съемках фильма "Двадцать дней без войны" Алексей Герман-старший и Юрий Никулин
- Рашидов знал моего отца, поэтому у нас шли переговоры по материальной помощи фильму. Для меня это было чрезвычайно важно. Никулин в Ташкенте встретил какого-то старого клоуна, которому нужна была квартира. В общем, устроил мне такую подлюгу. Я про вагоны говорю, про железнодорожные составы, про то, что надо перекрыть трамвайное кольцо, про размещение группы. А Никулин про клоуна, которому квартира нужна. Я ему всю ногу отдавил. Когда вышли, я ему сказал: «Юрий Владимирович, ну, клоун клоуном, это Ваше дело, но здесь целая операция проделана: звонки, выпивки. А он мне на это ответил: «Ты, Леша, с Симоновым все для картины достанешь, я в этом не сомневаюсь, а этому клоуну никто квартиру не даст».
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Сейчас эти голивудские копирки смотрим ,такая туфта и пошлость ..
Юрий Владимирович разрешали ей называть себя "папа"!