Что находилось в кармашке у офицеров?

А теперь зачем свисток нужен офицеру.



Свистки стандартно еще с 19 в. входили в полевое снаряжение офицеров и унтер-офицеров Русской Императорской армии и затем РККА вплоть до 1940 гг. Для них были специальные кармашки на портупее либо на полевой форме.