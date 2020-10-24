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Что находилось в кармашке у офицеров?

Что находилось в кармашке у офицеров? (5 фото)

Автор:
24 октября 2020 19:38
Метки: кармашек   офицеров   униформа   
1619
5
Это походная форма есаула Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, 1912-1917 гг.. Наблюдаю ее прямо сейчас в культурно-выставочном центре в городе Ростов-на-Дону.
А теперь вопрос! Что носили все офицеры а кармашке на ремне (обведено красным кругом)?
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Метки: кармашек   офицеров   униформа   
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11  комментариев
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674
Никита 4 часа назад
Напомнило: Взвод геройский,
Взвод гвардейский,
Взводный- юный лейтенант.
Пистолет,свисток армейский,
В гимнастёрке офицерской.
Ни нашивок ни наград.
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Taximaxi 4 часа назад
Как одену портупею,всё тупею и тупею.
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29k
Mamin Sibiriak Taximaxi 37 минут назад
Ты и без портупеи тупой дальше некуда.
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2k
Tuskub 4 часа назад
Рекомендация для следующего поста: "А что находилось в кобуре у офицеров?" )))))
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2k
Варяг Tuskub 4 часа назад
Огурец..блин
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1k
Михалыч 4 часа назад
Извините, вспомнилось:
Маленький мальчик подходит милиционеру и спрашивает: - Дядя милиционер, а зачем у вас хлястик на фуражке сделан? Тот принимает гордую осанку и говорит: - А это, мальчик, если вдруг погоня, бандиты, я еду в машине, высовываюсь из окна, чтобы стрелять из пистолета, а ветер дует и может сдуть фуражку, а так я хлястик опущу на подбородок и фуражка останется у меня на голове. - А-а, понятно. А папа мне говорил, чтобы вам е.б.а.л.ь.н.и.к не разорвало, когда вы в свисток дуете!
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12k
Алан Михалыч 4 часа назад
Вообще то - рант. Хлястик (у военных)- на шинели сзади
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831
Мистер Фикс Михалыч 4 часа назад
Что находилось в кармашке у офицеров?
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2k
Варяг Михалыч 4 часа назад
А еще вспомнилось:
Идет мент, в песочнице пацан что то лепит.
- что лепишь?
- мента!
- из чего?
- ну, там..песок вода, глина, говно..
-ты мне это, того, прекращай лепить ментов!
- ладно, больше не буду!
На следующий день снова мент идет, видит пацан опять что то лепит.
- что лепишь?
- пожарника!
- из чего?
- глина, песок, вода..
- а говно почему не добавляешь?
- так мент же получится!
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1k
Михалыч Алан 4 часа назад
маленький мальчик мог об этом и не знать
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56k
Опиум для народа Алан 4 часа назад
Ну,то у военных.То место,где хлястик у военных,у ментов-на плечах.
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