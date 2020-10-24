Что находилось в кармашке у офицеров?

Это походная форма есаула Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, 1912-1917 гг.. Наблюдаю ее прямо сейчас в культурно-выставочном центре в городе Ростов-на-Дону.
А теперь вопрос! Что носили все офицеры а кармашке на ремне (обведено красным кругом)?
А теперь вопрос! Что носили все офицеры а кармашке на ремне (обведено красным кругом)?
А теперь зачем свисток нужен офицеру.
Свистки стандартно еще с 19 в. входили в полевое снаряжение офицеров и унтер-офицеров Русской Императорской армии и затем РККА вплоть до 1940 гг. Для них были специальные кармашки на портупее либо на полевой форме.
Свистки стандартно еще с 19 в. входили в полевое снаряжение офицеров и унтер-офицеров Русской Императорской армии и затем РККА вплоть до 1940 гг. Для них были специальные кармашки на портупее либо на полевой форме.
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Свисток в сухопутных войсках употреблялся для подачи сигнала в цепи, для подачи команд. Сверх того, его полагалось иметь часовому на посту для вызова из караульного дома разводящего.
Для них были специальные кармашки на портупее либо на полевой форме. На фото хорошо видно их на левом ремне.
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Взвод гвардейский,
Взводный- юный лейтенант.
Пистолет,свисток армейский,
В гимнастёрке офицерской.
Ни нашивок ни наград.
Маленький мальчик подходит милиционеру и спрашивает: - Дядя милиционер, а зачем у вас хлястик на фуражке сделан? Тот принимает гордую осанку и говорит: - А это, мальчик, если вдруг погоня, бандиты, я еду в машине, высовываюсь из окна, чтобы стрелять из пистолета, а ветер дует и может сдуть фуражку, а так я хлястик опущу на подбородок и фуражка останется у меня на голове. - А-а, понятно. А папа мне говорил, чтобы вам е.б.а.л.ь.н.и.к не разорвало, когда вы в свисток дуете!
Идет мент, в песочнице пацан что то лепит.
- что лепишь?
- мента!
- из чего?
- ну, там..песок вода, глина, говно..
-ты мне это, того, прекращай лепить ментов!
- ладно, больше не буду!
На следующий день снова мент идет, видит пацан опять что то лепит.
- что лепишь?
- пожарника!
- из чего?
- глина, песок, вода..
- а говно почему не добавляешь?
- так мент же получится!