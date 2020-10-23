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Сообщество Страшилки и ужастики 67 постов • 118 подписчиков подписаться
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Мать встроила в могилу дочери лестницу, чтобы навещать ее во время грозы

Мать встроила в могилу дочери лестницу, чтобы навещать ее во время грозы (7 фото)

Автор:
23 октября 2020 14:09
Сообщество : Страшилки и ужастики
Метки: XIX век   кладбища   необычные могилы   
1373
7

На первый взгляд эта могила на кладбище города Натчез в Миссисипи ничем не отличается от других. Но если подойти поближе, за надгробной плитой можно заметить таинственную дверь, за которой скрывается лестница, ведущая к гробу.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: XIX век   кладбища   необычные могилы   
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30k
Опаньки 2 часа назад
крипота какая
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1k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
А там телек и бар есть?
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