Мать встроила в могилу дочери лестницу, чтобы навещать ее во время грозы

На первый взгляд эта могила на кладбище города Натчез в Миссисипи ничем не отличается от других. Но если подойти поближе, за надгробной плитой можно заметить таинственную дверь, за которой скрывается лестница, ведущая к гробу.
Необычная могила принадлежит 10-летней Флоренс Ирен Форд, которая скончалась от желтой лихорадки в 1871 году. Когда девочка умерла, ее мать Эллен велела установить в изголовье гроба дочери небольшое окошко и провести к нему лестницу.
За странной просьбой матери кроется трогательная причина: маленькая Флоренс боялась грозы, и каждый раз, когда начинал греметь гром, она бежала к матери, которая успокаивала ее.
Когда девочка скончалась, мать не могла смириться с тем, что больше не сможет утешить дочь, и попросила обустроить могилу так, чтобы она могла почувствовать себя ближе к Флоренс.
Могила почти не изменилась за минувшие годы. Например, эпитафия на надгробии все еще легко читается: «Дочь так же светла и нежна, как всегда благословляет Бог своим образом». По сути, изменилось лишь одно — стеклянное окно, которое закрыли еще в 1950-х, чтобы предотвратить акты вандализма.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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