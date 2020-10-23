Мать встроила в могилу дочери лестницу, чтобы навещать ее во время грозы

Могила почти не изменилась за минувшие годы. Например, эпитафия на надгробии все еще легко читается: «Дочь так же светла и нежна, как всегда благословляет Бог своим образом». По сути, изменилось лишь одно — стеклянное окно, которое закрыли еще в 1950-х, чтобы предотвратить акты вандализма.