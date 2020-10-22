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Лидия Вертинская и ее сказочная любовь в такой несказочной жизни

Лидия Вертинская и ее сказочная любовь в такой несказочной жизни (7 фото)

Автор:
22 октября 2020 18:11
Метки: актриса   история   кино   судьба   факты   
1522
7
Яркая, источающая внутреннюю силу, эта женщина появлялась в сказках детства… И исчезала. Мы хотели еще одну Анидаг или колдунью, но Лидия Вертинская словно передумала сниматься…
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Метки: актриса   история   кино   судьба   факты   
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Serjio 4 часа назад
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Ирина Касимова (Куценко) 2 часа назад
Хороший пост. Прочла и тепло на душе. Талантливая семья.
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[email protected] 5 часов назад
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