Чтобы избежать увольнения, дама в погонах заявила об изнасиловании пятью майорами и двумя капитанами

Между тем, на опознании женщина якобы "узнала" одного из насильников - им оказался оперуполномоченный. Также она практически правильно назвала фамилию одного из полицейских, что заставляло сотрудников внутренней службы подойти к делу со всей серьезностью.

Однако несостыковок было довольно много, вопросы ставили "пострадавшую" в тупик. В конце концов она созналась в том, что историю об изнасиловании выдумала. Фамилию сотрудника она подглядела в записной книжке брата, а на несчастного участкового указала, потому что если уж "блефовать" , то до конца. Теперь сотрудницу УВД ждет увольнение, а вот заведут ли уголовное дело о ложном доносе или помилуют, пока не ясно.

Ее коллеги гадают, что же должно было твориться в голове у этой фрау, если из всех возможных вариантов лжи она выбрала именно этот, с изнасилованием?