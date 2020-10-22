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Чтобы избежать увольнения, дама в погонах заявила об изнасиловании пятью майорами и двумя капитанами

Чтобы избежать увольнения, дама в погонах заявила об изнасиловании пятью майорами и двумя капитанами (6 фото)

Автор:
22 октября 2020 17:42
Сообщество : Истории из жизни
Метки: УВД   изнасилование   истории   полиция   прогул   солнечногорск   фантазии   
4062
6
Сотрудница одного из московских УВД попыталась обвинить сразу семерых своих коллег в преступлении. Дескать, как навалились и давай насильничать!
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Метки: УВД   изнасилование   истории   полиция   прогул   солнечногорск   фантазии   
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22  комментария
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7k
Сергей 3 часа назад
Тут есть знакомые с законами? Разве за ложное обвинение не должны сажать?
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4k
просто Дмитрий 2 минуты назад
,,Дала бы,, полковнику, и не надо было бы что-то придумывать
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17k
Vital Idol 19 минут назад
и никого не смущает что она сама из ментовки!!! она в каком звании?! вот, такие теперь там спецы....
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2k
mtonaka 19 минут назад
Бабские фантазии до цугундера доведут!))
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1k
Lefterov 21 минуту назад
считаю что ее нужно посадить за клевету!!!Она чуть не испортила жизни людям и чуть не разрушила их семьи!!Должна ответить за это!!Мразь
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4k
кот базилий 49 минут назад
И накинулись на нее и давай драть.....
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495
ВазгенСемёнович Час назад
Аааа, понятно! Е.ба.ну.тая!
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341
Nane First NameLast Час назад
Также она практически правильно назвала фамилию одного из полицейских
--------
Е.ба.т.ь... Она в Поле Чудес играла?
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514
Maxc Час назад
Всмысле только увольнение??? Её рейальный срок грозит.
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1k
alex5450 2 часа назад
"Пять Звёздочек!"
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230
Lao Mao alex5450 Час назад
26
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15k
Anna Lao Mao 18 минут назад
18
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1k
Владимир Порохин Lao Mao 12 минут назад
30 -2 капитана (20) 5 майоров (10) ...
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9k
zlopisec 2 часа назад
Надо её упаковать по полной за ложное обвинение и прокрутить по всем каналам, чтобы другие такие же задумались....
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11k
Toxictofa 2 часа назад
Ментам ее придушить надо было после отъезда СБ и вывезти закопать.
Если она на своих же "коллег"-полицейских не постеснялась такое придумать, что уж говорить про обычных гражданских людей, которых она будет 100% на бабки разводить или за косые взгляды сажать???
Мочить мразь и в землю...
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Вот сучка,мечтает что б ее офицеры трахали,а как же прапорщики?
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71k
Броненосец Потелкам Дарвин и аморальная премия 37 минут назад
чтоб стояли вокруг и "на холостых не глохли"
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7k
Kucher 3 часа назад
Пиндосовское движение "ми ту" просто обязано взять её к себе.
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