Чтобы избежать увольнения, дама в погонах заявила об изнасиловании пятью майорами и двумя капитанами

Сотрудница одного из московских УВД попыталась обвинить сразу семерых своих коллег в преступлении. Дескать, как навалились и давай насильничать!
Сотрудница УВД по Северо-Западному округу Москвы не вышла на работу, а отсутствие объяснила чудовищной причиной. Дескать, ей позвонил брат, которого якобы задержали в Подмосковье. Разумеется, она отправилась в отделение, чтобы узнать о подробностях происшествия. Тут-то дамочка и стала жертвой насильников.
По версии пострадавшей, над ней надругались аж семеро - "пятеро майоров и два капитана". По словам дамы, ей чудом удалось вырваться и убежать, на дороге ее подобрал случайный водитель. Кроме прочего, она указала месторасположения опорного пункта и назвала некоторые фамилии - разумеется, делу тут же дали ход!
×
В обстановке строжайшей секретности было принято провести спецоперацию и взять "преступников тепленькими". Сотрудники Управления собственной безопасности МВД нагрянули в Крюковское городское отделение полиции Солнечногорского ОМВД. Без объяснения причин была срочно вызвана вся мужская часть отделения, в том числе оперуполномоченные. Внутреннее расследование то и дело спотыкалось на нестыковках и путанице, а начальник отделения, как сообщает непосредственный участник этой операции, "выразил сомнения, что воспитал сразу семерых насильников, и посетовал, что в отделе едва ли наберётся пять майоров".
Между тем, на опознании женщина якобы "узнала" одного из насильников - им оказался оперуполномоченный. Также она практически правильно назвала фамилию одного из полицейских, что заставляло сотрудников внутренней службы подойти к делу со всей серьезностью.
Однако несостыковок было довольно много, вопросы ставили "пострадавшую" в тупик. В конце концов она созналась в том, что историю об изнасиловании выдумала. Фамилию сотрудника она подглядела в записной книжке брата, а на несчастного участкового указала, потому что если уж "блефовать" , то до конца. Теперь сотрудницу УВД ждет увольнение, а вот заведут ли уголовное дело о ложном доносе или помилуют, пока не ясно.
Ее коллеги гадают, что же должно было твориться в голове у этой фрау, если из всех возможных вариантов лжи она выбрала именно этот, с изнасилованием?
Однако несостыковок было довольно много, вопросы ставили "пострадавшую" в тупик. В конце концов она созналась в том, что историю об изнасиловании выдумала. Фамилию сотрудника она подглядела в записной книжке брата, а на несчастного участкового указала, потому что если уж "блефовать" , то до конца. Теперь сотрудницу УВД ждет увольнение, а вот заведут ли уголовное дело о ложном доносе или помилуют, пока не ясно.
Ее коллеги гадают, что же должно было твориться в голове у этой фрау, если из всех возможных вариантов лжи она выбрала именно этот, с изнасилованием?
И ни одного генерала, и даже полковника, скудная фантазия;)— НОЧНОЙ РЕПОРТЕР (@ogechin) October 21, 2020
Источник:
Еще крутые истории!
- Охранник супермаркета: секреты работы
- Женщины по вызову рассказали, что бывает, когда они влюбляются в клиентов
- О чём думают люди, оказавшиеся на пороге смерти
- Когда реновация - символ катастрофы
33
Понравилось33
Новости партнёров
Загрузка...
--------
Е.ба.т.ь... Она в Поле Чудес играла?
Если она на своих же "коллег"-полицейских не постеснялась такое придумать, что уж говорить про обычных гражданских людей, которых она будет 100% на бабки разводить или за косые взгляды сажать???
Мочить мразь и в землю...