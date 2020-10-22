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Деревенские дискотеки: стильно, весело и очень опасно

Деревенские дискотеки: стильно, весело и очень опасно (13 фото)

Автор:
22 октября 2020 06:03
Метки: дискотека   интересное   фотографии   
755
13
Каждый, кто имел возможность сравнить деревенские и городские дискотеки, знает, насколько эти два мероприятия различаются между собой. Особенно четко эта разница ощущалась в конце 1990-х и начале 2000-х, когда в деревенских клубных вечеринках еще танцевали под магнитофон и был жив дух хардкора, а в городах уже вовсю работали диджеи и сводили треки.
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Метки: дискотека   интересное   фотографии   
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12  комментариев
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Одни и те же фото из поста в пост, из года в год.
Этим фоткам больше лет, чем самому постеру.
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3k
rutt Минуту назад
Автор, ты там хоть раз был? Вот и я думаю что нет. Таки и фигли ты тут дичь несёшь?
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7k
Клёст Полчаса назад
Вздор.
Как будто фантазийные ,,сказания о заморских землях,, прочитал
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9k
booz223 40 минут назад
Сборщик баянов 80 lvl
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1k
poha 42 минуты назад
Если выйти с дискотеки и посмотреть на звёзды, то кровотечение из носа должно остановиться .
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22k
aolti 54 минуты назад
Помню, что модным брейк-данс был в году, эдак, в 1987
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15k
Краюхин Тихон Час назад
И не только украшали плакатами звезд, но и приглашали оных:
https://pbs.twimg.com/media/Cp7G8BLWgAAn-dj.jpg:largehttps://pbs.twimg.com/media/Cp7G8BLWgAAn-dj.jpg:large
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1k
an-bask Час назад
"Деревенские дискотеки: стильно, весело и очень опасно" - прикопают за клубом и всё
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11k
Андрей Дядя Час назад
стереотипы из разряда водка-медведь-балалайка. КГАМ
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2k
Voland 2 часа назад
На сельской дискотеке шансы забеременеть, подхватить [мат] и умереть равны))
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7k
Andrei Voland 57 минут назад
Ну, как бы эти шансы не совсем равны по половому признаку.
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