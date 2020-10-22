Деревенские дискотеки: стильно, весело и очень опасно

Одним из важнейших отличий деревенской дискотеки от городской было то, что в сельских клубах активно танцевали не только девушки, но и парни. Трудно сказать, с чем это связано, то ли с тем, что все вокруг были свои, то ли с традиционным для танцев самогонным фуршетом за клубом, помогавшим эффективно раскрепоститься.