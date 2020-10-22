Деревенские дискотеки: стильно, весело и очень опасно

Каждый, кто имел возможность сравнить деревенские и городские дискотеки, знает, насколько эти два мероприятия различаются между собой. Особенно четко эта разница ощущалась в конце 1990-х и начале 2000-х, когда в деревенских клубных вечеринках еще танцевали под магнитофон и был жив дух хардкора, а в городах уже вовсю работали диджеи и сводили треки.
Одним из важнейших отличий деревенской дискотеки от городской было то, что в сельских клубах активно танцевали не только девушки, но и парни. Трудно сказать, с чем это связано, то ли с тем, что все вокруг были свои, то ли с традиционным для танцев самогонным фуршетом за клубом, помогавшим эффективно раскрепоститься.
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И если для города традиционной пропорцией было как в песне, 9 парней на 10 девчат, а то и меньше, то на деревенских дискотеках парней могло быть гораздо больше, чем дам.
Чаще всего мероприятия такого плана проводились в клубах и домах культуры, реже в школьных актовых залах. К дискотеке тщательного готовились, украшая зал воздушными шарами и даже плакатами эстрадных звезд.
Особая феерия в интерьерах деревенских клубов наблюдалась в новогодние праздники. Из запасов культурного заведения извлекались все украшения и электрические гирлянды, а кроме этого многие приносили «красивости» из дома.
Не забывали принарядиться и сами танцоры, причем в основном усердствовали в этом девушки. Парни предпочитали одеваться по моде, но практично, так как редкий вечер с музыкой обходился без рукоприкладства.
Чаще всего причиной конфликтов становились девушки, и накал страстей достигал апогея, когда объявлялся медленный танец. Начиналось все с малого, но очень быстро конфликт принимал глобальные масштабы.
Отдельно стоит сказать о диджеях, в роли которых выступал или владелец немудреной аппаратуры или наиболее «продвинутый» местный меломан. Работа его была не хитрой, но опасной, так как угодить всем было очень сложно, а народ на танцполе подбирался на редкость категоричный и скорый на расправу.
Впрочем, ведущего старались не трогать, так как без него вечер переставал быть томным и превращался в обычное распитие напитков и выяснение отношений.
Были на каждой дискотеке глубинки и свои звезды. Если девушке было достаточно иметь эффектную внешность, то к парням требования были гораздо жестче. Стать хедлайнером можно было показав класс в танце, особенно в модном в то время брейк-дансе.
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Метки: дискотека интересное фотографии
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Этим фоткам больше лет, чем самому постеру.
Как будто фантазийные ,,сказания о заморских землях,, прочитал
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