Комендантский час в Париже

У нас тут в Париже ввели комендантский час. Теперь после 9 вечера уже не похрустеть круассаном за столиком кафе и не погулять вдоль Сены. Надо сказать, народ тут сознательный, и в целом никто не нарушает. С другой стороны, тут такие штрафы, что нарушать весьма накладно. За первый раз придётся отдать 135 евро, а вот потом уже под несколько тысяч.

0 Помните, когда заблокировали Москву? Первые дни город был пуст и выглядел невероятно. Париж такими картинками порадовать не может: комендантский час тут в тёмное время суток. По ощущению – как будто просто идёшь по городу ночью, часа в 2-3. Людей нет, только редкие машины ездят.



Как обойти запрет? Есть несколько вариантов.

0 Во-первых, можно передвигаться по городу, если у вас неотложная работа. Например, вы работаете в ночном магазине (хотя почти все магазины закрыты). Во-вторых, можно идти на вокзал или в аэропорт. Тут, правда, нужен билет и оформленный онлайн-пропуск. Почти как у нас.

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0 Есть ещё несколько вариантов. Можно притвориться бездомным и при виде полиции просто лечь в углу и накрыться одеялом. Можно притвориться пьяным, их тоже не трогают. Можно просто быть пьяным и бездомным, зачем притворяться?

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0 Ещё не трогают машины. То есть на машине можно сколько угодно кататься по Парижу, и вам слова никто не скажет.

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0 Другой вопрос, что кататься особо некуда: всё закрыто. Магазины и рестораны теперь закрываются в 8 или 8:30, чтобы сотрудники успевали уехать домой до наступления комендантского часа.

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0 Вчера за час встретил только один полицейский патруль, который поймал двух британцев. Те мало того что гуляли вокруг Эйфелевой башни в неположенное время, так ещё и были на улице без масок!

0 Это полицейских возмутило даже сильнее нарушения комендантского часа. С британцами провели профилактическую беседу, попросили надеть маски и топать в отель.



— Можно идти в отель пешком?

— Можно!

— А на автобусе?

— Тоже можно, но вы должны стоять на остановке, а не ходить вокруг неё!



Штраф британцам, кстати, так и не выписали.

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