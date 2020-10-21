Комендантский час в Париже

У нас тут в Париже ввели комендантский час. Теперь после 9 вечера уже не похрустеть круассаном за столиком кафе и не погулять вдоль Сены. Надо сказать, народ тут сознательный, и в целом никто не нарушает. С другой стороны, тут такие штрафы, что нарушать весьма накладно. За первый раз придётся отдать 135 евро, а вот потом уже под несколько тысяч.
Помните, когда заблокировали Москву? Первые дни город был пуст и выглядел невероятно. Париж такими картинками порадовать не может: комендантский час тут в тёмное время суток. По ощущению – как будто просто идёшь по городу ночью, часа в 2-3. Людей нет, только редкие машины ездят.
Как обойти запрет? Есть несколько вариантов.
Как обойти запрет? Есть несколько вариантов.
Во-первых, можно передвигаться по городу, если у вас неотложная работа. Например, вы работаете в ночном магазине (хотя почти все магазины закрыты). Во-вторых, можно идти на вокзал или в аэропорт. Тут, правда, нужен билет и оформленный онлайн-пропуск. Почти как у нас.
×
Есть ещё несколько вариантов. Можно притвориться бездомным и при виде полиции просто лечь в углу и накрыться одеялом. Можно притвориться пьяным, их тоже не трогают. Можно просто быть пьяным и бездомным, зачем притворяться?
Ещё не трогают машины. То есть на машине можно сколько угодно кататься по Парижу, и вам слова никто не скажет.
Другой вопрос, что кататься особо некуда: всё закрыто. Магазины и рестораны теперь закрываются в 8 или 8:30, чтобы сотрудники успевали уехать домой до наступления комендантского часа.
Вчера за час встретил только один полицейский патруль, который поймал двух британцев. Те мало того что гуляли вокруг Эйфелевой башни в неположенное время, так ещё и были на улице без масок!
Это полицейских возмутило даже сильнее нарушения комендантского часа. С британцами провели профилактическую беседу, попросили надеть маски и топать в отель.
— Можно идти в отель пешком?
— Можно!
— А на автобусе?
— Тоже можно, но вы должны стоять на остановке, а не ходить вокруг неё!
Штраф британцам, кстати, так и не выписали.
— Можно идти в отель пешком?
— Можно!
— А на автобусе?
— Тоже можно, но вы должны стоять на остановке, а не ходить вокруг неё!
Штраф британцам, кстати, так и не выписали.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Потрясающая инсталляция Aura в парижском универмаге
- Париж присоединился к американским протестам против полицейского насилия
- Французские силовики не отпустили Путина в Россию без фото на память
- Кабаре "Мулин руж" отплясало 130 лет!
- Неизвестный залез на башню Монпарнас без страховки
Метки: комендантский час париж франция штраф яавтор
42
Понравилось42
Новости партнёров
Загрузка...
И вижу как в ближайшем переулке,
С Варламова в тиши снимают брюки,
Чтоб демократии учить науке.
Волосатый теперь француз? ))
И ещё вопрос - а нахрена тебе шляться по городу в комендантский час? Лазейки придумывать от жандармов. Шило в заднице ?
маразм. весной у нас тоже такое было, но спокойно и никто не проверял
Макрошка зассал и вцепился в кресло как настоящий Диктатор.....Вот и вводит комендантский час, а то не ровен час исполнятся зловещие слова Восточного соседа...