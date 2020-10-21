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Комендантский час в Париже

Комендантский час в Париже (18 фото)

Автор: Верифицированный пользователь
21 октября 2020 13:22
Метки: комендантский час   париж   франция   штраф   яавтор   
1302
18
У нас тут в Париже ввели комендантский час. Теперь после 9 вечера уже не похрустеть круассаном за столиком кафе и не погулять вдоль Сены. Надо сказать, народ тут сознательный, и в целом никто не нарушает. С другой стороны, тут такие штрафы, что нарушать весьма накладно. За первый раз придётся отдать 135 евро, а вот потом уже под несколько тысяч.
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Метки: комендантский час   париж   франция   штраф   яавтор   
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28  комментариев
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28k
Alex 3 часа назад
А че либерасты не орут, что Макрон - тиран? Чего язык в жопы-то засунули?
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Haratemich Полчаса назад
Я так понял после 21:00 голову нельзя никому отрезать ? )))
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29k
Haratemich Полчаса назад
Комендантский час в Париже
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10k
Taximaxi 2 часа назад
И чу,я слышу хруст французской булки,
И вижу как в ближайшем переулке,
С Варламова в тиши снимают брюки,
Чтоб демократии учить науке.
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1k
Том Сойер Taximaxi Час назад

Комендантский час в Париже
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7k
Шурум-бурум 3 часа назад
если ты в Париже, найди там парочку наших бывших граждан чеченского происхождения и возьми у них интервью) поинтересуйся, что они думают о карикатурах на их пророка
и, быть модет, тебе удастся повторить судьбу Медузы Горгоны и прославиться, как она
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21k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
"У нас тут в Париже ввели комендантский час..."
Волосатый теперь француз? ))
И ещё вопрос - а нахрена тебе шляться по городу в комендантский час? Лазейки придумывать от жандармов. Шило в заднице ?
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2k
Max Lu 3 часа назад
кстати лечь или присесть хороший вариант. вот почему дети без масок? потому что ниже метра вирус не летает. может всем просто начать ползать?
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2k
Max Lu 3 часа назад
смысл в чём? я так понимаю запретить ночную жизнь, т.к. гулянки и алкоголь сокращают расстояние? но то что люди будут пропускать вечером, будут нагонять днём.

маразм. весной у нас тоже такое было, но спокойно и никто не проверял
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5k
Сергей 4 часа назад
И? Каков смысл? Я перестал понимать действия этой цивилизации. Уменьшить время работы всего, что бы за меньший промежуток времени пропустить большее количество людей? И здравствуй, корона? Херня какая то.
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18k
Вишенка Крокодилова 4 часа назад
А каков смысл комендантского часа? Ночью вирус заразнее?
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149
worldstreetmusic Вишенка Крокодилова 3 часа назад
А при чём тут вирус??
Макрошка зассал и вцепился в кресло как настоящий Диктатор.....Вот и вводит комендантский час, а то не ровен час исполнятся зловещие слова Восточного соседа...
А при чём тут вирус?? Макрошка зассал и вцепился в кресло как настоящий Диктатор.....Вот и вводит комендантский час, а то не ровен час исполнятся зловещие слова Восточного соседа...
А при чём тут вирус?? Макрошка зассал и вцепился в кресло как настоящий Диктатор.....Вот и вводит комендантский час, а то не ровен час исполнятся зловещие слова Восточного соседа...
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2k
Ухалус Посовиномус Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Согласно новейшим сведениям, ночью вирус превращается в макровирус, прячется по темным углам и нападает на припозднившихся прохожих, зверски кусая их за задницу и отжимая деньги и телефоны
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59
Обратная сторона Луны worldstreetmusic 40 минут назад
А в Беларуси опять ковида нет?
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2k
VL 4 часа назад
ну, где вопли поборников свобод?
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547
Тамара Коршунова VL 4 часа назад
Подожди немного. Скоро будут)))
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50k
Серый Тамара Коршунова 2 часа назад
Тут не будут. ЭТА ДРУГОЕ! )
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36k
Нанук Паналык 4 часа назад
Ты как в Париж то попал,бомж ты лохматый?
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549
Злодей Dobryi_KOT 3 часа назад
Хз. Щас зашёл и глянул,можно купить билет.
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3k
Черчек Злодей 2 часа назад
Купить-то можно. Но потом вы им только подтереться сможете. И то если он не электронный :)
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141
bob_n Dobryi_KOT 2 часа назад
через например Стамбул можно
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11k
Dobryi_KOT Злодей Час назад
Распоряжение Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 763-р - там указаны категории лиц и случаи, когда въезд/выезд разрешён. В остальных случаях вы этим билетом, как указал наш товарищ Черчек, только подтереться сможете. И то если он не электронный.
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141
bob_n Dobryi_KOT 11 минут назад
а если прочитать это распоряжение внимательно , то можно заметить что к авиа сообщению оно не относится
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Илья Варламов Верифицированный пользователь

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