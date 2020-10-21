Подземный бункер для угнанных иномарок был замаскирован ворами под дачный коттедж

В результате проведённой спецоперации, сотрудниками уголовного розыска Петербурга совместно с отрядом спецназа, был найден склад дорогих краденых автомобилей и обезврежена преступная группа из пяти человек.
Последним элитным внедорожником стал автомобиль, угнанный из Петроградского района Петербурга. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что иномарку спрятали в подземном гараже, который был профессионально обустроен под дачный дом.
Автомобильный грузовой лифт позволял спускать и поднимать машины в защищённый бункер. Когда оперативники проникли в подвал, там уже стояли угнанные ранее автомобили марок Audi, Chevrolet, Cadillac, Lexus. Приблизительная стоимость каждого транспортного средства оценивалась более чем в 5–6 миллионов рублей.
Стены и потолок гаража были обтянуты специальной тканью, которая не пропускает радиосигнал GPS.
Дополнительно c угнанными машинами, правоохранители обнаружили множество регистрационных документов, автомобильные номера и устройства подавления GSM-сигналов.
В отношении группы автоугонщиков уже возбуждено уголовное дело.
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