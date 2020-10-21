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Подземный бункер для угнанных иномарок был замаскирован ворами под дачный коттедж

Подземный бункер для угнанных иномарок был замаскирован ворами под дачный коттедж (1 фото)

Автор:
21 октября 2020 03:48
Сообщество : Криминал
Метки: бункер   дорогие   иномарки   маскировка   петербург   россия   спецоперация   угон   
4818
1

В результате проведённой спецоперации, сотрудниками уголовного розыска Петербурга совместно с отрядом спецназа, был найден склад дорогих краденых автомобилей и обезврежена преступная группа из пяти человек.

Источник:

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Метки: бункер   дорогие   иномарки   маскировка   петербург   россия   спецоперация   угон   
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16  комментариев
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131
Alex B 5 часов назад
автор, ты год ждал?
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4k
Дмитрий Горчилин 7 минут назад
Они бы еще долго воровали бы, но допустили роковую ошибку. Походу последнюю машину у генерала МВД угнали.
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4k
Дмитрий 10 минут назад
К Лексусам они явно не равнодушны))) Были)) Ну и 200 крузак тоже всегда в топе по угонам... Вот так и покупай дорогой бобик....
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−3
Князь Курбский 45 минут назад
Молодцы ребята. Такие тачки надо или угонять или жечь. Желание вместе с владельцами
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12
Yury Dudko Князь Курбский 40 минут назад
Князь Шариков у Вас опечатка в фамилии.
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11k
Inlex Час назад
а что возбуждать? расстрелять на месте всех кого увидят
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11k
Альф 57 2 часа назад
Я вас умоляю, не поделились или вышли из под контроля - вот и связали воришек. А так менты всегда в курсе, лично знал во Всеволожском районе где 'отстойник' как и местное население. Не скажу что менты крышуют, но, очень тесно контактируют.
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6k
Alex 3 часа назад
То есть надзорные органы не принимали этот коттедж? И никто не утверждал план строительства коттеджа? А полицаи не отслеживали после угона машин по GPS их путь? Странно, не так ли? Видать, неслабые начальники прикуплены были - или в долю взяты!
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2k
Дмитрий Маликов Alex 2 часа назад
Это дачный дом, строй его как хочешь. На приемке такого дома смотрят в основном только местоположение(отступы от границ, этажность и т.д.) и проверяют квадратуру(для налоговой). Всем плевать на проект и никто не проверяет наличие потайных подвалов. При угоне включают глушилку, а подвал экранирован. В нем избавляются от GPS. Другое дело как они продают по поддельным документам и оформляют по ним другие документы, по идее могли и там тоже без привлечения чиновников обойтись.
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93
vova old 5 часов назад
мазда и шевроле что тоже элитные?
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13k
Юрий vova old Час назад
А чем тебе Шевроле не угодили? Про Мазду вроде и не написано было....
А чем тебе Шевроле не угодили? Про Мазду вроде и не написано было....
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35k
Вепс vova old 54 минуты назад
Шевроле Тахо например, не кисло так стоит.
Шевроле Тахо например, не кисло так стоит.
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441k
Alexey Berestenko Юрий 47 минут назад
Мазда на снимке.
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28k
Azesh 5 часов назад
а сколько уже новых хозяев нашло)
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44k
Albert GER 5 часов назад
офигеть!!!
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