Подземный бункер для угнанных иномарок был замаскирован ворами под дачный коттедж

Последним элитным внедорожником стал автомобиль, угнанный из Петроградского района Петербурга. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что иномарку спрятали в подземном гараже, который был профессионально обустроен под дачный дом.

Автомобильный грузовой лифт позволял спускать и поднимать машины в защищённый бункер. Когда оперативники проникли в подвал, там уже стояли угнанные ранее автомобили марок Audi, Chevrolet, Cadillac, Lexus. Приблизительная стоимость каждого транспортного средства оценивалась более чем в 5–6 миллионов рублей.