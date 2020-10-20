Как на самом деле выглядели герои фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»?

До наших дней дошло несколько портретов Анны Австрийской, на которых лицо королевы различается не сильно. Это дает надежду на то, что мы можем судить о ее настоящем, а не приукрашенном образе. Несколько портретов, как и фрагмент того, что мы взяли для сравнения, написал Питер Пауль Рубенс. Королева слыла красавицей, действительно состояла в переписке с герцогом Бекингемом, отказала в любви Ришелье и имела связь с Мазарини. В картине Юнгвальд-Хилькевича роль Анны Австрийской досталась великолепной Алисе Фрейндлих.



Герцог Бекингем