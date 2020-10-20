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Как на самом деле выглядели герои фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»?

Как на самом деле выглядели герои фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»? (7 фото)

Автор:
20 октября 2020 15:50
Метки: актеры   история   кино   
1518
7

Музыкальная комедия «Д'Артаньян и три мушкетера», снятая Георгием Юнгвальд-Хилькевичем по роману Александра Дюма-отца, стала настоящим советским хитом. Конечно, после премьеры в 1979 году в восторг пришли не все, слишком уж глупыми показаны антагонисты благородной четверки королевских мушкетеров – гвардейцы кардинала.

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Метки: актеры   история   кино   
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
Как на самом деле выглядели герои фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»?
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190k
Северное сияние 3 минуты назад
Как на самом деле выглядели герои фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»?
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4k
Kol Nik 5 минут назад
Как на самом деле выглядели герои фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»?
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199k
Orange Zero 21 минуту назад
Как на самом деле выглядели герои фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»?
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41k
Цыц тут у меня 48 минут назад
Не верю, что нет портрета Дартаньяна, как никак, до маршала дослужился.
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3k
Горожанин 57 минут назад
Художники - путешественники во времени. Писали портреты с советских актеров из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера". Ну, разве что Александру Трофимову, сыгравшему роль кардинала Ришелье, не повезло - его художник, видимо, затерялся во времени
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9k
Bill Час назад
Следует добавить что король Людовик XIII скорее всего был педерастом. Из-за этого его жена Анна снюхалась с Бекингемом и продавала англичанам закулисье французского двора с потрохами. Все дела страны он поручил кардиналу Ришельё, а сам предпочитал занимался охотой, музыкой и танцами.
Т.е. Ришелье - фигура исключительно положительная, хотя в книге всё было ровно наоборот.
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7k
Vacony 2 часа назад
отлично подобраны актеры.. впрочем как всегда во времена советского кинематографа..
никаких негров, пид..сов и прочего ...
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38k
Raush 2 часа назад
Буквально в воскресенье смотрел этот фильм...
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1k
Jorr 2 часа назад
Шарль Ожье де Бац де Кастельмо р, граф д’Артанья н
Шарль Ожье де Бац де Кастельмо р, граф д’Артанья н
Шарль Ожье де Бац де Кастельмо р, граф д’Артанья н
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18k
turyst Jorr Час назад
А шляпа где? Без шляпы не считается!
А шляпа где? Без шляпы не считается!
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441k
Alexey Berestenko turyst Полчаса назад
Пардон, месье, это берет!
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8k
ss turyst 10 минут назад
Согласен. Д`Артаньян без шляпы, как королева на балу без юбки и панталон.
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
Роман Дюма «Три мушкетера» был основан на событиях, которые писатель почерпнул из различных мемуаров.

ну и добавить что вздобрил весь сюжет художественно . это приключенческий роман , ничего не имеющий с реальными историческими событиями . хотя бы сказать что мушкетеры короля и гвардейцы кардинала исторически не могли встретиться. разница которая отделяет существование одних от других примерно 150 лет.
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60k
Максим Андрей Дядя 2 часа назад
Что значит не могли встречаться. Это были два полка, существовавших в одно время. да между ними было соперничество, но не до такой конечно степени.
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15k
Flying Dutchmen. Андрей Дядя 2 часа назад
Вообще-то, гвардейцы кардинала, есть вторая рота мушкетеров, которую король приказал учредить для охраны Ришелье. Впоследствии, она, периодически упразднялась...
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3k
schmubu Flying Dutchmen. 7 минут назад
у тебя в двух предложениях три запятых лишних. ты сам-то француз, штоль?
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