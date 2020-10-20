Как на самом деле выглядели герои фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»?

Музыкальная комедия «Д'Артаньян и три мушкетера», снятая Георгием Юнгвальд-Хилькевичем по роману Александра Дюма-отца, стала настоящим советским хитом. Конечно, после премьеры в 1979 году в восторг пришли не все, слишком уж глупыми показаны антагонисты благородной четверки королевских мушкетеров – гвардейцы кардинала.
Но актерская игра вкупе с работой художников была настолько талантлива, что кажется, будто именно так и выглядели Анна Австрийская и герцог Бекингем, Людовик XIII и кардинал Ришелье, Де Тревиль и Миледи. Роман Дюма «Три мушкетера» был основан на событиях, которые писатель почерпнул из различных мемуаров. Реальные прототипы были у графа Рошфора и Миледи, Д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса, была и история с подвесками – правда, неразлучную четверку Дюма все-таки придумал.
Анна Австрийская
До наших дней дошло несколько портретов Анны Австрийской, на которых лицо королевы различается не сильно. Это дает надежду на то, что мы можем судить о ее настоящем, а не приукрашенном образе. Несколько портретов, как и фрагмент того, что мы взяли для сравнения, написал Питер Пауль Рубенс. Королева слыла красавицей, действительно состояла в переписке с герцогом Бекингемом, отказала в любви Ришелье и имела связь с Мазарини. В картине Юнгвальд-Хилькевича роль Анны Австрийской досталась великолепной Алисе Фрейндлих.
Герцог Бекингем
И снова фрагмент портрета Рубенса, на котором запечатлен Джордж Вильерс, первый герцог Бекингем. Титул герцога Бекингема был дарован дворянину королем Англии и Шотландии Яковом I, фаворитом которого был Вильерс. Под опекой своего венценосного любовника он сделал головокружительную карьеру, а вот любовной связи с Анной Австрийской, судя по всему, не было. Бекингема винили в неудачной внешней политике Англии, войнах с Францией и Испанией. В конце концов его действительно зарезал Джон Фельтон, так карикатурно показанный в советской картине. Роль страстного и ветреного герцога в фильме сыграл Алексей Кузнецов.
Кардинал Ришелье
Одним из самых ярких персонажей картины Юнгвальд-Хилькевича стал кардинал Ришелье. Изначально на эту роль планировался Михаил Козаков, но на кинопробах Борис Клюев, сыгравший в итоге графа Рошфора, попросил Александра Трофимова подыграть ему. Актер сыграл настолько хорошо, что был тут же утвержден на роль. На первом фото мы видим портрет Армана Жана дю Плесси, герцога де Ришелье – кардинала Римско-католической церкви и талантливого государственного деятеля, возглавлявшего правительство Франции более 20 лет, до своей смерти. Автор – Филипп де Шампань.
Людовик XIII
У короля Франции Людовика XIII Справедливого было много портретов. Слева – фрагмент портрета работы Филиппа де Шампаня. Больше, чем управление государством, короля интересовали охота и музыка. Кстати, Людовик XIII был автором Мерлезонского балета, который упоминается в фильме. Он придумал и музыку, и постановку, и хореографию, и даже эскизы костюмов и декораций. Балет повествовал об излюбленном занятии короля – охоте на дроздов. Сам Людовик исполнял две небольшие роли – торговки приманками и крестьянина. В картине «Д'Артаньян и три мушкетера» в короля Франции перевоплотился Олег Табаков.
Люси Карлайл, «Миледи»
Исследователи склоняются к тому, что у фурии на службе Ришелье – в романе она имеет много имен (Миледи, леди Винтер, графиня де Ла Фер, Шарлотта Баксон и другие) – был реальный прототип. И звали ее Люси Хэй, графиня Карлайл. Некоторое время у нее была связь с бисексуальным Бекингемом, однако герцог бросил ее, и Люси Карлайл из ревности стала агентом кардинала Ришелье. Слева – портрет кисти Антониса Ван Дейка, справа – Миледи в исполнении Маргариты Тереховой.
Де Тревиль
Жан-Арман дю Пейре, граф де Тревиль, был капитан-лейтенантом королевских мушкетеров. Он родился в Беарне и предпочитал набирать в роту своих земляков – беарнских и гасконских дворян. Среди них были его кузены Анри д’Арамиц и Арман д’Атос, Исаак де Порто, а также прототип Д’Артаньяна – Шарль де Батц де Кастельмор, действительно дослужившийся до капитана королевских мушкетеров при Людовике XIV. Облик де Тревиля известен нам благодаря портрету кисти братьев Луи и Матье Ленен. В фильме его сыграл Лев Дуров. К сожалению, до нас не дошли портреты Атоса, Портоса, Арамиса и Д’Артаньяна.
Источник:
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Т.е. Ришелье - фигура исключительно положительная, хотя в книге всё было ровно наоборот.
никаких негров, пид..сов и прочего ...
ну и добавить что вздобрил весь сюжет художественно . это приключенческий роман , ничего не имеющий с реальными историческими событиями . хотя бы сказать что мушкетеры короля и гвардейцы кардинала исторически не могли встретиться. разница которая отделяет существование одних от других примерно 150 лет.