Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди.
×
17.
Аннетт О'Тул
Анне́т О’Тул - американская актриса, танцовщица, а также авторы песен, номинант на премии «Оскар», «Эмми» и «Золотой глобус».
19.
Патрик Суэйзи, Кэтрин Бигелоу и Киану Ривз на премьере фильма «На гребне волны». Япония, 1991 год.
23.
"Теплый май 1957 года. Мэрилин Монро у обочины дороги возле фермы в Роксбери, Коннектикут. Фото было сделано Сэмом Шоу"
29.
7 октября 1971 года в Нью-Йорке прошла премьера фильма режиссёра Уильяма Фридкина «Французский связной» (The French Connection) с Джином Хэкменом в главной роли. Позже фильм был удостоен четырёх «Оскаров».
32.
Тестирование нового школьного дресс-кода с брюками для девочек, Бруклин, 1940 год.
По результатам теста ношение брюк было запрещено.
37.
Первый ряд Клавдия Косыгина, Ивонна де Голль и Виктория Брежнева; стоят мадам Зорина и Лидия Громыко. 1966 год. Фото: Jack Garofalo / Paris Match
39.
Шерилин Фенн
Шерилин Фенн - американская актриса. Номинант премий «Эмми» и «Золотой глобус». Стала популярной после съёмок в фильме «Слияние двух лун» и телесериале Дэвида Линча «Твин Пикс».
Источник:
Ссылки по теме:
- Истинное лицо Владимира Высоцкого в черно-белых фотографиях
- «Сквозь время»: 30 звезд, позирующих с молодыми версиями себя
- Супергерои на съемочной площадке: наша служба и опасна, и трудна
- К 130-летнему юбилею Чарли Чаплина — его фотографии без привычных усов и котелка
- Что стало с Витасом, который в 2000-х произвел фурор своими жабрами? Его невозможно узнать!
Метки: знаменитости интересно фото
34
Понравилось34
Новости партнёров
Загрузка...