Деревенская теплота в творчестве художника Настасьи Чудаковой

3.

После окончания 9 классов Настасья вернулась в Калугу и попыталась поступить в колледж культуры по направлению «станковая живопись», но к сожалению ей это не удалось. Для поступления, как и во все другие высшие художественные заведения, необходимо было окончание 11 классов. У Чудаковой была еще ни одна попытка поступить, однако никакая из них не увенчалась успехом. У девушки особенной и неординарное отношение к понятию «взяточничество», которое было присуще большинству преподавателей. Именно из-за такой хронической переносимости Настасья Чудакова ничего не окончила и соответственно не имеет ни дипломов, не сертификатов об обучении.