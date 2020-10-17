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Деревенская теплота в творчестве художника Настасьи Чудаковой

Деревенская теплота в творчестве художника Настасьи Чудаковой (19 фото)

Автор:
17 октября 2020 21:05
Метки: деревня   живопись   картины   красиво   люди   художник   
342
19
Настасья Чудакова - еще не очень известная молодая художница, о биографии которой сказано совсем немного. Ее имя совсем не раскручено, его нельзя найти в Ассоциации Художников и почти нет на просторах интернета.
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Метки: деревня   живопись   картины   красиво   люди   художник   
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6k
Андрей А 10 часов назад
Деревенская теплота в творчестве художника Настасьи Чудаковой
Деревенская теплота в творчестве художника Настасьи Чудаковой
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kappaneed 11 часов назад
Не думаю, что пост получит положительный отклик на этом ресурсе, не та ЦА, но девочка талантище, пишет с душой, круто
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