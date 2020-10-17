Деревенская теплота в творчестве художника Настасьи Чудаковой

Настасья Чудакова - еще не очень известная молодая художница, о биографии которой сказано совсем немного. Ее имя совсем не раскручено, его нельзя найти в Ассоциации Художников и почти нет на просторах интернета.
1.
Как говорит сама Настасья - ее произведения отражают годы работы над собой. Художница рисует с самого малого - в детском саду регулярно посещала кружки изобразительного искусства, далее поступила в детскую художественную школу, где начала уже более профессионально понимать что такое живопись и рисунок. Училась Настасья в Детской Художественной Школе №1 в Калуге. К слову, школа была окончена с отличием.
2.
В определенный момент Чудаковой пришлось покинуть Калугу и переехать в город Вязьма, который находится в Смоленской области.
Именно там произошли события, которые в корне изменили жизнь Настасьи.
В Вязьме будущая художница познакомилась с Улыбиным Геннадием Александровичем, который преподавал в детской художественной школе и носил статус заслуженного художника России.
Именно этот человек помогал и помогает Настасье быть успешной. Геннадий Александрович - человек, к которому Чудакова по сей день обращается за помощью, советом, опытным наставлением.
Именно там произошли события, которые в корне изменили жизнь Настасьи.
В Вязьме будущая художница познакомилась с Улыбиным Геннадием Александровичем, который преподавал в детской художественной школе и носил статус заслуженного художника России.
Именно этот человек помогал и помогает Настасье быть успешной. Геннадий Александрович - человек, к которому Чудакова по сей день обращается за помощью, советом, опытным наставлением.
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3.
После окончания 9 классов Настасья вернулась в Калугу и попыталась поступить в колледж культуры по направлению «станковая живопись», но к сожалению ей это не удалось. Для поступления, как и во все другие высшие художественные заведения, необходимо было окончание 11 классов. У Чудаковой была еще ни одна попытка поступить, однако никакая из них не увенчалась успехом. У девушки особенной и неординарное отношение к понятию «взяточничество», которое было присуще большинству преподавателей. Именно из-за такой хронической переносимости Настасья Чудакова ничего не окончила и соответственно не имеет ни дипломов, не сертификатов об обучении.
4.
По итогу художница скорее самоучка, но это не делает ее работы менее значимыми. Как говорит Настасья: «У меня есть безмерная любовь к живописи, наставник и огромное желание двигаться и развиваться дальше».
Художница убеждена, что быть художником может далеко не каждый.
Это долгая безостановочная упорная работа которая зависит только от тебя самого. Ни одна даже самая раскрученная дорогостоящая студия не способна выучить по щелчку пальцев.
Художница убеждена, что быть художником может далеко не каждый.
Это долгая безостановочная упорная работа которая зависит только от тебя самого. Ни одна даже самая раскрученная дорогостоящая студия не способна выучить по щелчку пальцев.
5.
Настасья Чудакова очень много работает над собой, учится видеть красоту там, где ее не видит простой обыватель.
Цель художницы - запечатлеть на холсте моменты, которые так быстротечны. Особое место в ее картинах занимают бабушкины домики, деревенское детство, старые избы, радушие и уют, которые стоят в русских селах.
Ведь это те моменты, которые молодежь уже не так ценит, потому что в большинстве своем привыкли жить в эру современных технологий, городского движения и изобилия многоэтажек. От ее работ хочется вернуться в это самое такое уютное деревенское детство.
Цель художницы - запечатлеть на холсте моменты, которые так быстротечны. Особое место в ее картинах занимают бабушкины домики, деревенское детство, старые избы, радушие и уют, которые стоят в русских селах.
Ведь это те моменты, которые молодежь уже не так ценит, потому что в большинстве своем привыкли жить в эру современных технологий, городского движения и изобилия многоэтажек. От ее работ хочется вернуться в это самое такое уютное деревенское детство.
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