Вот могут же!

"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1...

Мальчик, который копировал трюки Брюса Ли, сам стал легендой

Том Круз показал, что он не боится в свои 58 лет выполнять сложные киношные трюки