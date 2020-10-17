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Салют-7. История подвига

Салют-7. История подвига (1 фото + 2 видео)

Автор:
17 октября 2020 17:12
Метки: СССР   авария   видео   герои   история   факты   
438
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В 1985 году космонавты Джанибеков и Савиных реанимировали обесточенную орбитальную станцию "Салют-7".

Авторский пост

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Метки: СССР   авария   видео   герои   история   факты   
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8  комментариев
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3k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
После фото настоящих наших космонавтов-герое, знающих, умеющих, умниц и храбрецов, смотреть клоунов-истеричек в современном российском говнокино - блевать тянет
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3k
Sanar 2 часа назад
Киношники здорово налажали конечно, Деревянко в роли космонавта совсем беда, второй раз это говно кино я бы не посмотрел. Интересна реакция космонавтов реальных участников тех событий на фильм, Савиных очень корректно высказался)
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3k
Убийца Прохиндеев Sanar Час назад
Вдовиченков и Деревянко еще норм, мне "Салют-7" в общем и целом понравился.
А вот время первых про двух неумех-истеричек и упыря под видом Каманина с "зачистить" - это слизь та еще.
Обидно лишь за Ильина - хороший Королев получился, альтернативный Лаврову.
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273
Алиса 2 часа назад
вся история в одном абзаце?
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3k
Sanar Алиса 2 часа назад
Там есть ещё два видео 8 минут и 43, ну видимо это сложно, 43 я смотреть не стал а всеминутный интересный.
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273
Алиса Sanar Час назад
проще и интереснее почитать биографию величайшего космонавта всех времён и народов
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3k
Sanar Алиса Час назад
Дак Савиных три года назад книгу написал, читайте на здоровье:
Виктор Савиных
«Салют-7»
Записки с «мертвой» станции
© Савиных В. П., 2017
© Издание, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2017
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5k
Шурави 3 часа назад
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