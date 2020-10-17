В последнее время в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края всё чаще стали застревать на отмелях у побережья Охотского моря белухи. За последнюю неделю уже второй раз приходится сотруднику местной госинспекции маломерных судов МЧС России Алексею Парамонову вызволять из беды бедолаг.
Обход береговой линии устья реки Уда на стыке с морем у посёлка Чумикан уже стал традицией, но каждый раз, когда на телефон Алексея приходит информация об очередной, застрявшей в отмели белухи счёт у спасателя идёт на минуты. Дело в том, что на беспомощных животных начинается настоящая охота. Птицы, собаки, а порой и сами местные жители воспринимают оказавшихся на берегу белух как свои трофеи.
В этот раз животным повезло, и инспектор успел вовремя. Когда он прибыл на место, то обнаружил двух взрослых особей и малыша, находящегося в нескольких метрах от матери. Они не успели уйти по отливу в море. Белушонок был напуган и очень замёрз, при этом его мать была в не менее стрессовой ситуации, билась о камни, пытаясь приблизиться к своему чаду, и оттого изранилась.
Также китообразным досталось и от птиц. Парамонов, оценив ситуацию, принял решение ждать прилива. Животных до воды в одиночку было просто не доставит, ведь средний вес взрослой особи составляет более 1 тыс. кг.
Он перенёс малыша к матери, накрыл покрывалом и почти 6 часов отгонял от белух собак, птиц и смачивал им глаза водой. В это время в Чумикане уже заморозки, ещё больше усугубил ситуацию ветер, поэтому обливать белух водой было попросту опасно. Прилив начался уже совсем глубокой ночью и только тогда животные смогли вернуться в море.
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