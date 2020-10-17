В этот раз животным повезло, и инспектор успел вовремя. Когда он прибыл на место, то обнаружил двух взрослых особей и малыша, находящегося в нескольких метрах от матери. Они не успели уйти по отливу в море. Белушонок был напуган и очень замёрз, при этом его мать была в не менее стрессовой ситуации, билась о камни, пытаясь приблизиться к своему чаду, и оттого изранилась.