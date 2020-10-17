Питание для волос

Волосы – это роговые производные кожи человека. Они выполняют защитную и эстетическую функцию. Волосы предохраняют голову человека от переохлаждения и механических повреждений.
Кроме того, здоровые, красивые и ухоженные, они делают человека более привлекательным в общении с другими людьми. Волосы живут от 2 до 4 лет, вырастают на 12 см. в год и до 8 м. в течение всей жизни. Их общая численность на голове составляет от 90 до 150 тыс.
Чтобы волосы всегда оставались здоровыми и сильными, необходимо обеспечить им полноценное питание, с достаточным количеством белка, полезных жиров, неочищенных углеводов и витаминов, микроэлементов, а также аминокислот.
Чтобы волосы всегда оставались здоровыми и сильными, необходимо обеспечить им полноценное питание, с достаточным количеством белка, полезных жиров, неочищенных углеводов и витаминов, микроэлементов, а также аминокислот.
Белки. Предпочтение лучше отдать нежирным сортам мяса, рыбе, яйцам, орехам.
Полезные жиры. Необходимо употреблять продукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами. Например, жирная рыба, любые нежареные растительные масла (оливковое, кукурузное, подсолнечное, льняное), орехи, семечки.
Неочищенные углеводы. Содержаться в овощах и фруктах, в продуктах, приготовленных из муки второго сорта, отрубей. Очень полезны хлебцы, проросшие зерна пшеницы.
Полезные жиры. Необходимо употреблять продукты, богатые ненасыщенными жирными кислотами. Например, жирная рыба, любые нежареные растительные масла (оливковое, кукурузное, подсолнечное, льняное), орехи, семечки.
Неочищенные углеводы. Содержаться в овощах и фруктах, в продуктах, приготовленных из муки второго сорта, отрубей. Очень полезны хлебцы, проросшие зерна пшеницы.
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Витамины, необходимые для волос:
Витамины группы B. Способствуют быстрому росту волос, делают их сильными и густыми, уменьшают жирность, придают эластичность и блеск (крупы, зерновые, орехи, яйца, пивные дрожжи).
Витамин Е. Питает волосяные луковицы, оздоравливает волосы, защищает от ультрафиолетовых лучей, восстанавливает кровообращение кожи головы (орехи, семечки, растительные масла, зеленые листовые овощи, яйца).
Витамин А. Улучшает структуру волос, делает их мягкими и шелковистыми. Особую пользу принесет сухим и посеченным волосам (печень, яйца, масло сливочное, творог. Хорошие источники каротина: морковь, облепиха и абрикосы).
Витамин С – активизирует кровообращение, ускоряет рост волос, способствует усвоению железа (цитрусовые, японская айва, шиповник, облепиха, смородина, киви).
Витамин Е. Питает волосяные луковицы, оздоравливает волосы, защищает от ультрафиолетовых лучей, восстанавливает кровообращение кожи головы (орехи, семечки, растительные масла, зеленые листовые овощи, яйца).
Витамин А. Улучшает структуру волос, делает их мягкими и шелковистыми. Особую пользу принесет сухим и посеченным волосам (печень, яйца, масло сливочное, творог. Хорошие источники каротина: морковь, облепиха и абрикосы).
Витамин С – активизирует кровообращение, ускоряет рост волос, способствует усвоению железа (цитрусовые, японская айва, шиповник, облепиха, смородина, киви).
Микроэлементы:
Магний – придает эластичность волосам. Содержится в свежей зелени, орехах, кураге.
Кремний – делает волосы сильными и прочными (огурцы, кабачки, корнеплоды);
Цинк – препятствует появлению седины и выпадению волос (чеснок, лук, капуста);
Селен – защищает от ультрафиолетового излучения и других вредных воздействий (мясо, молоко, ржаной хлеб);
Фосфор – обеспечивает волосам насыщенный цвет и эластичность (рыба, фасоль);
Кальций – необходим для строения волос (молочные продукты, зелень, овощи темно-зеленого цвета.)
Железо – укрепляет волосы, предотвращает раннюю седину (печень, гречка, гранат);
Сера – обеспечивает силу и блеск (рыба, печень, чеснок, бобовые);
Йод – придает волосам здоровый вид, участвует в обменных процессах (морепродукты, хурма, шампиньоны);
Медь – защищает волосы от преждевременного старения (гречневая, овсяная, перловая крупа, абрикосы, тыква);
Аминокислота тирозин также необходима для волос, предохраняя их от ранней седины.
Кремний – делает волосы сильными и прочными (огурцы, кабачки, корнеплоды);
Цинк – препятствует появлению седины и выпадению волос (чеснок, лук, капуста);
Селен – защищает от ультрафиолетового излучения и других вредных воздействий (мясо, молоко, ржаной хлеб);
Фосфор – обеспечивает волосам насыщенный цвет и эластичность (рыба, фасоль);
Кальций – необходим для строения волос (молочные продукты, зелень, овощи темно-зеленого цвета.)
Железо – укрепляет волосы, предотвращает раннюю седину (печень, гречка, гранат);
Сера – обеспечивает силу и блеск (рыба, печень, чеснок, бобовые);
Йод – придает волосам здоровый вид, участвует в обменных процессах (морепродукты, хурма, шампиньоны);
Медь – защищает волосы от преждевременного старения (гречневая, овсяная, перловая крупа, абрикосы, тыква);
Аминокислота тирозин также необходима для волос, предохраняя их от ранней седины.
Топ 10. Самые полезные продукты для волос
Рыба и морепродукты – богаты фосфором, цинком, йодом и полезными жирами.
Зелень и листовые овощи содержат много кальция, магния, железа, витаминов С, А.
Орехи и семена – ценнейший источник витамина E и полиненасыщенных жирных кислот, содержат цинк, селен.
Зерновые (проросшее зерно, крупы, хлебцы, отруби) – основной источник витаминов группы B
Птица – содержит легкий для усвоения белок, без которого волосы становятся тусклыми и бесцветными. Кроме того, мясо птицы богато железом, необходимым для организма.
Яйца – источник белка. К тому же, содержат незаменимые для организма витамины группы В.
Растительные масла содержат полиненасыщенные кислоты и витамины А, D, E.
Овощи (морковь, свекла) – богаты витаминами группы В, витамином А, а также магнием и калием.
Молочные продукты – источники органического кальция, ответственного за рост и укрепление волос.
Бобовые – богаты железом, цинком и биотином, ответственным за крепость волос.
Зелень и листовые овощи содержат много кальция, магния, железа, витаминов С, А.
Орехи и семена – ценнейший источник витамина E и полиненасыщенных жирных кислот, содержат цинк, селен.
Зерновые (проросшее зерно, крупы, хлебцы, отруби) – основной источник витаминов группы B
Птица – содержит легкий для усвоения белок, без которого волосы становятся тусклыми и бесцветными. Кроме того, мясо птицы богато железом, необходимым для организма.
Яйца – источник белка. К тому же, содержат незаменимые для организма витамины группы В.
Растительные масла содержат полиненасыщенные кислоты и витамины А, D, E.
Овощи (морковь, свекла) – богаты витаминами группы В, витамином А, а также магнием и калием.
Молочные продукты – источники органического кальция, ответственного за рост и укрепление волос.
Бобовые – богаты железом, цинком и биотином, ответственным за крепость волос.
Народные средства для лечения волос
Для того чтобы волосы были здоровыми, в некоторых случаях только коррекции питания не достаточно. В этом случае помогут натуральные лечебные средства.
Для активного роста и красоты волос доктор Уокер советует принимать ежедневно в течение месяца по 0,5 литра сока из моркови, салата латука и люцерны.
Способ приготовления: смешать 9 частей свежеотжатого морковного сока с четырьмя частями сока из латука и добавить в этот коктейль 3 части сока люцерны.
Если сделать такой состав не удается – не беда! Его можно заменить более простым коктейлем. Морковно-огуречный сок поможет вернуть волосам их силу и блеск, и ускорит рост. Сок принимается в пропорции 1:1.
При сильном выпадении волос травовед Рим Ахметов советует воспользоваться таким рецептом: 2 стакана овса залить 6 стаканами кипящего молока. Прокипятить 2 минуты на медленном огне и остудить. Принимать 3 раза в день по 1 стакану на протяжении месяца. Через месяц курс повторить.
Для активного роста и красоты волос доктор Уокер советует принимать ежедневно в течение месяца по 0,5 литра сока из моркови, салата латука и люцерны.
Способ приготовления: смешать 9 частей свежеотжатого морковного сока с четырьмя частями сока из латука и добавить в этот коктейль 3 части сока люцерны.
Если сделать такой состав не удается – не беда! Его можно заменить более простым коктейлем. Морковно-огуречный сок поможет вернуть волосам их силу и блеск, и ускорит рост. Сок принимается в пропорции 1:1.
При сильном выпадении волос травовед Рим Ахметов советует воспользоваться таким рецептом: 2 стакана овса залить 6 стаканами кипящего молока. Прокипятить 2 минуты на медленном огне и остудить. Принимать 3 раза в день по 1 стакану на протяжении месяца. Через месяц курс повторить.
Продукты, вредные для волос
Сахар – в больших количествах действует в крови человека как токсическое вещество, которое выделяется через кожу (в том числе через волосистую часть головы), и делает ее жирной.
Соль, употребляемая в больших количествах, препятствует усвоению витаминов.
Газированные напитки содержат большое количество вредных ингредиентов и пустых углеводов.
Полуфабрикаты и фастфуд. В этих продуктах почти не остается витаминов и микроэлементов, полезных для организма человека, а соответственно и для волос.
Продукты, содержащие кофеин (кофе, чай, шоколад). Препятствует усвоению таких важных для волос витаминов, как В и С, а также цинка и калия.
Жирные молочные продукты. Могут вызвать аллергию и зуд кожи головы.
Соль, употребляемая в больших количествах, препятствует усвоению витаминов.
Газированные напитки содержат большое количество вредных ингредиентов и пустых углеводов.
Полуфабрикаты и фастфуд. В этих продуктах почти не остается витаминов и микроэлементов, полезных для организма человека, а соответственно и для волос.
Продукты, содержащие кофеин (кофе, чай, шоколад). Препятствует усвоению таких важных для волос витаминов, как В и С, а также цинка и калия.
Жирные молочные продукты. Могут вызвать аллергию и зуд кожи головы.
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