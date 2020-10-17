Питание для волос

Для того чтобы волосы были здоровыми, в некоторых случаях только коррекции питания не достаточно. В этом случае помогут натуральные лечебные средства.



Для активного роста и красоты волос доктор Уокер советует принимать ежедневно в течение месяца по 0,5 литра сока из моркови, салата латука и люцерны.



Способ приготовления: смешать 9 частей свежеотжатого морковного сока с четырьмя частями сока из латука и добавить в этот коктейль 3 части сока люцерны.



Если сделать такой состав не удается – не беда! Его можно заменить более простым коктейлем. Морковно-огуречный сок поможет вернуть волосам их силу и блеск, и ускорит рост. Сок принимается в пропорции 1:1.



При сильном выпадении волос травовед Рим Ахметов советует воспользоваться таким рецептом: 2 стакана овса залить 6 стаканами кипящего молока. Прокипятить 2 минуты на медленном огне и остудить. Принимать 3 раза в день по 1 стакану на протяжении месяца. Через месяц курс повторить.