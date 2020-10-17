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Питание для волос

Питание для волос (5 фото)

Автор:
17 октября 2020 09:10
Метки: Питание для волос   витамины   волосы   красота   фото   шевелюра   
91
5
Волосы – это роговые производные кожи человека. Они выполняют защитную и эстетическую функцию. Волосы предохраняют голову человека от переохлаждения и механических повреждений.
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Метки: Питание для волос   витамины   волосы   красота   фото   шевелюра   
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