О чем на самом деле фильм «Кин-дза-дза»?

В этом мире живут два класса – пацаки и чатлане. Первые - наивные и добрые, вторые – агрессивные и расчетливые. Бал здесь правят вторые с помощью местной валюты – КЦ. Хуже всего здесь – не иметь цветных штанов, тогда придется долго приседать.

Главная цель любого жителя планеты Плюк – движение вверх по иерархической лестнице.

Данелия показывает, как общество потребления заходит в тупик, не имея духовного начала. Любые законы ведут к абсурду, если нет воли человека.