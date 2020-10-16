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О чем на самом деле фильм «Кин-дза-дза»?

О чем на самом деле фильм «Кин-дза-дза»? (5 фото)

Автор:
16 октября 2020 15:20
Метки: интересно   кино   режиссер   
636
5

Фильм «Кин-дза-дза» глазами режиссера Георгия Данелии рассказывает об обществе несвободных людей, доведенных до стадии абсурда на планете, которая досталась потребителям материальных ценностей.

Культура здесь доведена до примитивизма, также как и общение – простые звуки, простые слова. Ценность имеет только классовая принадлежность и наличие ресурса.

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Метки: интересно   кино   режиссер   
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23  комментария
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2k
Дмитрий Маликов Час назад
Кстати, пацаки и четлане это не классы. На пацакских планетах было наоборот, ку должны были четлане делать.
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3k
hairov Полминуты назад
О чем на самом деле фильм «Кин-дза-дза»?
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12k
Kost 6 минут назад
эцилоп - вроде как с одной буквой "п". это полицай - наоборот.
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3k
стопудовый 12 минут назад
хороший фильм!
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6k
klop 17 минут назад
Наверно надо было смотреть этот фильм когда он вышел и в сознательном возрасте, сейчас он смотрится как проходной.
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24k
DeadMan 46 минут назад
рецепт успешного поста на любую тему: главное набросить говнеца на вентилятор в последних строчках, чтобы разжечь срач в комментах.
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30k
Опаньки 59 минут назад
я в детстве его не понимал,
а сейчас я похоже в нем живу
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6k
Barachek_Obachek Опаньки 36 минут назад
А у меня похоже до сих пор детство
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12k
Ligov Час назад
О России фильм...)
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4k
Михаил Ligov Полчаса назад
это о любой стране мира фильм. Ты простне жил нигде, кроме матушки России, вот тебе и кажется, что все плохо. Но поверь. в той же америке жизнь в реальности хуже в разы, но тебе это не покажут. там главное это показать всем, что все хорошо, а только обратная сторона медали не видна , если смотреть голивудские фильмы или верить на слово "блохерам"
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1k
Карагандинская Полиграфия Час назад
"О чем на самом деле фильм «Кин-дза-дза»?"(с) - об этом мог рассказать только Георгий Данелии. Не выдавайте своё мнение за истину, она даже не где-то рядом...
"В этом мире живут два класса – пацаки и чатлане. Первые - наивные и добрые, вторые – агрессивные и расчетливые. Бал здесь правят вторые с помощью местной валюты – КЦ. Хуже всего здесь – не иметь цветных штанов, тогда придется долго приседать."(с) - Кино-то хоть смотрели?
Ссылка www.youtube.com
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2k
CHYCMYMPUK Час назад
"Всем пацакам надеть намордники и радоваться!" Как в воду глядели
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12k
Konstantin Час назад
Мама мама что я буду делать?... Ку
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Зачем им говорить сложные слова, если они читают мысли.
Местная валюта - чатлы.
КЦ - источник энергии.
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11k
Yasen_Perec Александр Час назад
Это в переводе на русский-землянский. Им спички нужны были не для добычи огня, для этого у них была специальная хрень, которую Уэф дяде Вове подарил. Чтобы он спички для прикуривания не жёг.
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750
Игорь Александр 46 минут назад
В более узком понятии - это сера со спичечной головки. Тоже валюта. Чатлы и КЦ, это как копейки и рубли.
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Карагандинская Полиграфия Игорь Полчаса назад
Чатлы - рубли, а КЦ массивные слитки золота.
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11k
Yasen_Perec Игорь Полчаса назад
Одно КЦ стоило 4400 чатла. Это была именно цена, а не курс обмена. Гравицаппа - 2200 чатла, тоже валюта?
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Yasen_Perec Карагандинская Полиграфия 22 минуты назад
- Вы уже и про Брюшкину… Слушайте, телепаты, зачем вам столько спичек? - переменил он тему. - Вы что планету хотите взорвать?
- Какой балда кц на планету тратить будет? Планету тренклюкатором трэнклюкируют. В тысячу раз дешевле! - возмутился Уэф.
- Кц - очень дорогое, родной.
- Почему?
- Кц - это положение в обществе, родной, понимаешь? - сказал Би.
- Не очень.
- Ну, как тебе объяснить? Что у вас на земле очень ценится? Что земляне пацаки покупают и прячут?
Машков пожал плечами:
- То, что очень дорого стоит. Верно?
- Ну?
- И за что их потом остальные пацаки уважают? За то, что у них есть то, чего у других нет. - Так?
- Ну,… это смотря где… А кц это что, сера или селитра?
- Кц - это кц, - сообщил Уэф. - Когда у меня один грамм кц есть, тогда желтые штаны носить мочь. И передо мной пацак не один, а два раза должен приседать и “ку” говорить. Ясно? А если у меня два грамма кц есть, я малиновые штаны носить мочь, и меня энцилопп ночью не имеет права бить. А если я больше трех грамм кц спрятал, то передо мной и чатланин не чатланской планете должен приседать и “ку” говорить. Ясно?
- Но это государственная монополия, родной, это очень строго. Поэтому ты свою спичку спрячь и не думай про нее. За контрабандный кц пацака трэнклюкирует на месте. Понимаешь?

Откуда: Планета Плюк, 215 в Тентуре, галактика Кин-дза-дза в Спирали
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Андрей Дядя 2 часа назад
Правительство..... Правительство на другой планете живет , родной (с)
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