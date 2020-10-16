О чем на самом деле фильм «Кин-дза-дза»?

Фильм «Кин-дза-дза» глазами режиссера Георгия Данелии рассказывает об обществе несвободных людей, доведенных до стадии абсурда на планете, которая досталась потребителям материальных ценностей.
Культура здесь доведена до примитивизма, также как и общение – простые звуки, простые слова. Ценность имеет только классовая принадлежность и наличие ресурса.
В мире Плюк встречают по одежке, и провожают тоже по одежке. Если есть ресурс – можешь носить желтые штаны, если же много ресурса – то даже малиновые, как разъясняет герой Евгения Леонова.
Статус даёт ряд привилегий, а внешне выражается в цвете штанов:
- Жёлтые штаны (богатые жители, имеющие КЦ) — перед владельцем таких штанов пацаки должны приседать особым образом и говорить «Ку» два раза.
- Малиновые штаны (богатые жители с большим количеством КЦ) — перед владельцем таких штанов пацаки обязаны приседать два раза, чатлане — один. Кроме того, владельцев малиновых штанов запрещено бить по ночам эцилоппам.
- Голубые штаны (правитель планеты Плюк) — личный бассейн, собственная охрана.
В этом мире живут два класса – пацаки и чатлане. Первые - наивные и добрые, вторые – агрессивные и расчетливые. Бал здесь правят вторые с помощью местной валюты – КЦ. Хуже всего здесь – не иметь цветных штанов, тогда придется долго приседать.
Главная цель любого жителя планеты Плюк – движение вверх по иерархической лестнице.
Данелия показывает, как общество потребления заходит в тупик, не имея духовного начала. Любые законы ведут к абсурду, если нет воли человека.
Для советского общества этот фильм был неожиданным и необычным. Кто-то увидел в нем пародию на капиталистическое общество, кто-то на бездуховный коммунистический строй. Но Данелия не имел в виду конкретный уклад общества и государства, он говорил о роли и месте человека в этом мире, которого любое общество может превратить в подчиненное существо, сбив его изначальные ориентиры.
В фильме используется хороший психологический приём, позволяющий со стороны увидеть незаметные в обыденной жизни пороки культуры. Картина оказала заметное влияние на общество, имеет высокий рейтинг как в России, так и за рубежом. Многие фразы стали устойчивыми выражениями. Картину относят к жанру «Киберпанк» наряду с «Пятым элементом», «13 этаж» и «Матрицей».
Фильм довольно наглядно показывает, что высокие технологии, а также «прокачка» эзотерическими техниками способностей организма и интеллекта вполне могут ужиться с безнравственностью людей и низким уровнем организации общества.
В конце картины дядя Вова и Гедеван предлагают плюканам лететь на Землю, на что те отвечают: «Меня на планету, где не знают кто перед кем должен приседать? Чушь!» «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!». Эх, знали бы плюкане, что в социальном устройстве землян тоже есть и «цветовая дифференциация штанов», и правила перед кем приседать, и кому говорить «Ку».
Источник:
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а сейчас я похоже в нем живу
"В этом мире живут два класса – пацаки и чатлане. Первые - наивные и добрые, вторые – агрессивные и расчетливые. Бал здесь правят вторые с помощью местной валюты – КЦ. Хуже всего здесь – не иметь цветных штанов, тогда придется долго приседать."(с) - Кино-то хоть смотрели?
Местная валюта - чатлы.
КЦ - источник энергии.
- Какой балда кц на планету тратить будет? Планету тренклюкатором трэнклюкируют. В тысячу раз дешевле! - возмутился Уэф.
- Кц - очень дорогое, родной.
- Почему?
- Кц - это положение в обществе, родной, понимаешь? - сказал Би.
- Не очень.
- Ну, как тебе объяснить? Что у вас на земле очень ценится? Что земляне пацаки покупают и прячут?
Машков пожал плечами:
- То, что очень дорого стоит. Верно?
- Ну?
- И за что их потом остальные пацаки уважают? За то, что у них есть то, чего у других нет. - Так?
- Ну,… это смотря где… А кц это что, сера или селитра?
- Кц - это кц, - сообщил Уэф. - Когда у меня один грамм кц есть, тогда желтые штаны носить мочь. И передо мной пацак не один, а два раза должен приседать и “ку” говорить. Ясно? А если у меня два грамма кц есть, я малиновые штаны носить мочь, и меня энцилопп ночью не имеет права бить. А если я больше трех грамм кц спрятал, то передо мной и чатланин не чатланской планете должен приседать и “ку” говорить. Ясно?
- Но это государственная монополия, родной, это очень строго. Поэтому ты свою спичку спрячь и не думай про нее. За контрабандный кц пацака трэнклюкирует на месте. Понимаешь?
Откуда: Планета Плюк, 215 в Тентуре, галактика Кин-дза-дза в Спирали