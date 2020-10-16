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Свадьба 2020: подборка подарков, от которых молодые будут в восторге

Свадьба 2020: подборка подарков, от которых молодые будут в восторге (35 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 10:11
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Что подарить   видео   молодожены   подарки   свадьба   фото   
723
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Выбираем подарки молодым на свадьбу в 2020 году: идеи небанальных подарков.

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Метки: Что подарить   видео   молодожены   подарки   свадьба   фото   
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kaboza 2 часа назад
в начале не печатный станок, а губозакатывальная машинка
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17k
BillyBonzz Час назад
Ну с такими подарками и свадьба будет во дворе на лавочке под пивасик, чипсы и семечки.
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