Свадьба 2020: подборка подарков, от которых молодые будут в восторге

Итак, есть три золотых правила, следуя которым вы наверняка узнаете, что подарить молодоженам, чтобы они были в восторге. На что обратить внимание, выбирая подарок на свадьбу 2020 года:



Сумма, которую вы выделяете на подарок. Да и да, это один из важнейших критериев, который позволяет оставаться в реальности. Может, вы дойдете до мысли, что молодожены мечтают о машине или квартире в столице, но толку от этого, если бюджет на подарок 200-300 долларов? При этом даже с суммой в 100 долларов, вы можете подобрать настолько удачный подарок, что молодые будут помнить его всю свою жизнь! В этом разделе стоит упомянуть о расчете суммы минимум. Затраты на ваше обслуживание на торжестве, плюс 30 %. Это считается разумным подходом с экономической точки зрения. Итак, если свадьба в скромном кафе или легкий фуршет, то можно остановиться на минимуме в 150-200 долларов с человека, если это элитный ресторан, то сумма должна быть не менее 700 долларов;



Материальный или эмоциональный подарок. Какие-то 50 лет назад, эмоциональным подарком была путевка в свадебное путешествие. Такой подарок делали родители, а все остальные, презентовали материальные подарки в виде ковров, посуды, постельного белья и других элементарных позиций домашнего быта. Сегодня мы все еще радуемся материальным подаркам, но ценности изменились кардинально. Детальнее мы расскажем об этом в следующих разделах;



Ценности и интересы молодоженов. Причем не каждого в индивидуальном формате, а их общие интересы. Например, на свадьбу нельзя подарить мяч с подписями легендарных футболистов, даже если жених ярый поклонник футбола. Также неуместно будет выглядеть подарок на годовой абонемент в СПА для невесты. Муж при этом как будет наслаждаться подарком? При этом если молодожены обожают компьютерные игры – новомодная игровая приставка вызовет бурю эмоций у обоих.