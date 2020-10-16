Свадьба 2020: подборка подарков, от которых молодые будут в восторге

Выбираем подарки молодым на свадьбу в 2020 году: идеи небанальных подарков.
Получили приглашение на свадьбу? Поздравляем! В ближайшее время вы отправитесь на незабываемое торжество любви и единения судеб. Хотите порадовать молодожен уникальным, необычным подарком на свадьбе в 2020 году? Мы знаем, что подарить молодоженам, чтобы они остались в восторге от вашего презента.
На что обратить внимание, выбирая подарок на свадьбу 2020 года?
Итак, есть три золотых правила, следуя которым вы наверняка узнаете, что подарить молодоженам, чтобы они были в восторге. На что обратить внимание, выбирая подарок на свадьбу 2020 года:
Сумма, которую вы выделяете на подарок. Да и да, это один из важнейших критериев, который позволяет оставаться в реальности. Может, вы дойдете до мысли, что молодожены мечтают о машине или квартире в столице, но толку от этого, если бюджет на подарок 200-300 долларов? При этом даже с суммой в 100 долларов, вы можете подобрать настолько удачный подарок, что молодые будут помнить его всю свою жизнь! В этом разделе стоит упомянуть о расчете суммы минимум. Затраты на ваше обслуживание на торжестве, плюс 30 %. Это считается разумным подходом с экономической точки зрения. Итак, если свадьба в скромном кафе или легкий фуршет, то можно остановиться на минимуме в 150-200 долларов с человека, если это элитный ресторан, то сумма должна быть не менее 700 долларов;
Материальный или эмоциональный подарок. Какие-то 50 лет назад, эмоциональным подарком была путевка в свадебное путешествие. Такой подарок делали родители, а все остальные, презентовали материальные подарки в виде ковров, посуды, постельного белья и других элементарных позиций домашнего быта. Сегодня мы все еще радуемся материальным подаркам, но ценности изменились кардинально. Детальнее мы расскажем об этом в следующих разделах;
Ценности и интересы молодоженов. Причем не каждого в индивидуальном формате, а их общие интересы. Например, на свадьбу нельзя подарить мяч с подписями легендарных футболистов, даже если жених ярый поклонник футбола. Также неуместно будет выглядеть подарок на годовой абонемент в СПА для невесты. Муж при этом как будет наслаждаться подарком? При этом если молодожены обожают компьютерные игры – новомодная игровая приставка вызовет бурю эмоций у обоих.
Сумма, которую вы выделяете на подарок. Да и да, это один из важнейших критериев, который позволяет оставаться в реальности. Может, вы дойдете до мысли, что молодожены мечтают о машине или квартире в столице, но толку от этого, если бюджет на подарок 200-300 долларов? При этом даже с суммой в 100 долларов, вы можете подобрать настолько удачный подарок, что молодые будут помнить его всю свою жизнь! В этом разделе стоит упомянуть о расчете суммы минимум. Затраты на ваше обслуживание на торжестве, плюс 30 %. Это считается разумным подходом с экономической точки зрения. Итак, если свадьба в скромном кафе или легкий фуршет, то можно остановиться на минимуме в 150-200 долларов с человека, если это элитный ресторан, то сумма должна быть не менее 700 долларов;
Материальный или эмоциональный подарок. Какие-то 50 лет назад, эмоциональным подарком была путевка в свадебное путешествие. Такой подарок делали родители, а все остальные, презентовали материальные подарки в виде ковров, посуды, постельного белья и других элементарных позиций домашнего быта. Сегодня мы все еще радуемся материальным подаркам, но ценности изменились кардинально. Детальнее мы расскажем об этом в следующих разделах;
Ценности и интересы молодоженов. Причем не каждого в индивидуальном формате, а их общие интересы. Например, на свадьбу нельзя подарить мяч с подписями легендарных футболистов, даже если жених ярый поклонник футбола. Также неуместно будет выглядеть подарок на годовой абонемент в СПА для невесты. Муж при этом как будет наслаждаться подарком? При этом если молодожены обожают компьютерные игры – новомодная игровая приставка вызовет бурю эмоций у обоих.
И еще немного о ценностях, особенно для тех, кто уже стал старшим поколением. Выбирая подарок, смотрите на то чем «дышат» молодожены, закрывая глаза на попытку внутреннего голоса бунтовать. Также, не ориентируйтесь слепо на советы подруг и друзей, которые «подскажут» что они дарили на свадьбы в последние годы.
Сегодня у нас больше индивидуальности, и выбирать нужно исходя из этого, так как восторженность одной пары, не значит, что другая молодая чета обрадуется такому же подарку. Кстати, и сегодня есть пары, которые с восторгом примут в подарок набор кастрюль, особенно если они обожают кулинарные шоу и эксперименты на своей кухне. Так что изучайте вопрос – и восторг в глазах молодых гарантирован!
Сегодня у нас больше индивидуальности, и выбирать нужно исходя из этого, так как восторженность одной пары, не значит, что другая молодая чета обрадуется такому же подарку. Кстати, и сегодня есть пары, которые с восторгом примут в подарок набор кастрюль, особенно если они обожают кулинарные шоу и эксперименты на своей кухне. Так что изучайте вопрос – и восторг в глазах молодых гарантирован!
Эмоциональные подарки на свадьбу в 2020 году: идеи
Подарок-путешествие. Вы знаете, что молодые мечтают полететь на Бали? Подарите им такую возможность, но учтите определенные нюансы в выборе такого подарка. Наличие загранпаспортов, если тур за территорию страны. Желание молодоженов отправиться в тур по данному направлению. Планы молодят. Например, если вы родители или близкие друзья – можете сообщить молодым, что планируете сюрприз-поездку на такие-то даты. А если вы хотите сделать настоящий сюрприз, без каких-либо предупреждений – закажите тур, через 2-3 месяца после даты свадьбы. Это станет приятным продолжением медового месяца.
Полет на воздушном шаре. Если подарок предназначается в день свадьбы – обговорите все детали с организаторами свадьбы. Они умеют скрыть от молодых сюрприз, и красиво подвести к презенту полета. Важно учитывать такие факторы, как боязнь высоты. Если она имеется хоть у одного из пары, откажитесь от этой идеи. Свадьба – не лучшее время перебарывать страх.
Уикенд на двоих. Романтическая турбаза в лесу, роскошный СПА салон с парными процедурами, подъем на году или спуск под землю. В нашей необъятной стране так много интересного и нового, что вы с легкостью подберете такой подарок даже со скромным бюджетом.
Всевозможные мастер классы и подарки, дарящие опыт. Если молодожены любят петь – купон на запись песни с профессиональной обработкой. Любят эко-направление – мастер-класс по гончарному делу или плетению из лозы. Обожают телешоу – абонемент на посещение любимого телешоу. К этому же пункту можно отнести уроки приготовления еды от именитых шеф-поваров, написание картин и познания чувственности. Все что угодно, способное принести восторг при совместном времяпровождении.
Материальные подарки на свадьбу в 2020 году: идеи
Задаваясь вопросом, что подарить молодоженам, большинство людей все же хотят сделать материальный презент. И если чайный сервиз нужно отсечь на корню, что же тогда купить? Если запомнить простое правило – подарок должен дарить позитивные эмоции, тогда выбор материального подарка будет намного проще.
Итак, первый пункт – как превратить банальный свадебный подарок, в тот, который будут вспоминать долгие годы. Сделать его уникальным! Перейдем к примерам.
Итак, первый пункт – как превратить банальный свадебный подарок, в тот, который будут вспоминать долгие годы. Сделать его уникальным! Перейдем к примерам.
Комплект постельного белья – свадебный подарок, старый как наш мир. За него обязательно поблагодарят, может даже спать на него лягут, но он совершенно не врежется в память. А если заказать индивидуальный дизайн, с персонализацией? Вышивка имен, общей фамилии, даты свадьбы и других особенностей. Фотопечать, с их общих фотосессий и так далее. И не забывайте про постельное белье «камасутра». Если вы смелы, а молодожены с чувством юмора – такой презент не только одобрят, но и будут эксплуатировать до дыр.
Бытовая техника. Если вы часто бываете в гостях у молодых – посмотрите, что хотелось бы молодым из инноваций последних лет. Посудомоечная машина, робот-пылесос, фритюрница или фондюшница. Даже Led-люстра со всеми цветами радуги с дистанционным управлением, может стать «тем самым» подарком, который вызовет бурю эмоций.
В отдельный пункт стоит выделить развлекательную технику. Это телевизоры, игровые приставки, проекторы для фильмов, акустические системы и многое другое.
Картина – шикарный способ поздравить молодых. Особенно если на ней изображены сами молодые. Это может быть как классическое решение, так и модульные картины, идеально вписывающиеся в современный интерьер.
Их личная книга. Если вы близкие друзья и в деталях знакомы с историей их любви, закажите роман, в котором молодожены – главные герои. Иллюстрации с их фото, качественный переплет и глянцевые страницы покорят не только молодых, но и всех гостей.
Парные вещи. Это могут быть парные футболки с оригинальным персонализированным принтом, а могут быть шикарные банные халаты от именитого бренда. В этом случае узнайте о любимых цветовых предпочтениях молодых, а также об их любимых героях, мультиках и фильмах. Возможно, им просто необходимы пижамы в виде любимых супергероев?
Подарки с юмором и со смыслом на свадьбу в 2020 году
Вы можете положить на стол молодым кирпич, со словами: «Первый кирпич, для стройки дома и семейного счастья. А если муж не будет радовать жену – так и в качестве воспитания пригодится». Это вызовет смех, но если вы предварительно позаботитесь, и закажите индивидуальный кирпич с именами жениха и невесты, а также датой и временем свадьбы – это уже подарок со смыслом, который сохранят на долгие годы.
Также к подаркам с юмором относятся туалетная бумага, пачка салфеток или колода карт с изображением долларов или евро. Сначала стоит презентовать этот подарок, а когда первые эмоции сойдут – дополнить презентом или конвертом с деньгами.
Отличный подарок для тех, кто идет с юмором по жизни – пояс верности с огромным замком.
Отличный подарок для тех, кто идет с юмором по жизни – пояс верности с огромным замком.
Ювелирные подарки на свадьбу в 2020 году
Интересный подарок – парные браслеты с инициалами молодых. Это могут быть как серебряные, так и золотые браслеты, выполненные по индивидуальному заказу.
Для молодых, которые ценят роскошь можно выбрать в подарок столовое серебро, позолоченную дизайнерскую шкатулку, оригинальную статуэтку. Или яйцо Фаберже, если позволяют средства.
Для молодых, которые ценят роскошь можно выбрать в подарок столовое серебро, позолоченную дизайнерскую шкатулку, оригинальную статуэтку. Или яйцо Фаберже, если позволяют средства.
Как оригинально подарить деньги на свадьбу в 2020 году?
И как бы тщательно не шли поиски подарка, иногда выбирая, что подарить молодоженам на свадьбу в 2020 году, лучшим решением выступают деньги. Но при этом вовсе не стоит останавливаться на лаконичном конверте с деньгами.
Советы, как оригинально подарить деньги на свадьбу в 2020 году:
Итак, если у вас есть творческий потенциал и пару вечеров – соорудите торт из денег. Разменяйте доллары на мелкие купюры и приступайте к делу. Тут главное не увлечься, и не склеить купюры намертво. Выбирайте способ, при помощи которого молодожены смогут при желании восстановить пачку денег.
Советы, как оригинально подарить деньги на свадьбу в 2020 году:
Итак, если у вас есть творческий потенциал и пару вечеров – соорудите торт из денег. Разменяйте доллары на мелкие купюры и приступайте к делу. Тут главное не увлечься, и не склеить купюры намертво. Выбирайте способ, при помощи которого молодожены смогут при желании восстановить пачку денег.
Интересной идеей выступают букеты из денег, а также денежные деревья с настоящей валюты.
Нет времени кропотливо творить? Банка с «бабками» решит все вопросы. Не забудете приклеить веселую надпись.
Нет времени кропотливо творить? Банка с «бабками» решит все вопросы. Не забудете приклеить веселую надпись.
Список идей оригинальных и прикольных подарков на свадьбу
Фильм-поздравление на свадьбу. Пожелания гостей и видео-фото смонтированные в единое целое;
Игра-квест со свадебной тематикой для жениха и невесты;
Игривая книга для домоводства с фотографиями молодых;
Для смелых – подарок Камасутра;
Номера для детской коляски;
Парные вещи с веселыми надписями;
Огромная футболка, в которую поместятся оба с надписью «семья»;
Двухместный спальный мешок с принтом семьи;
Огромная семейная копилка;
Номер для новобрачных в лучшей гостинице города;
Набор посуды из небьющегося стекла с надписью «Для выяснения отношений»;
Электросамовар для уютных чаепитий;
Плед с рукавами для двоих;
Античасы, которые показывают время сна, любви, отдыха, прогулок и т.д. Они могут отсчитывать время в обратном направлении;
Оригинальное постельное белье с фотографиями супругов;
Большие варежки на двоих;
Куклы с лицами и фигурами участников торжества;
Скульптура, изображающая пару;
Огромный сертификат на покупку в именитом магазине товаров для дома или для детей;
Товар с фото и логотипом молодых: алкогольный напиток, шоколад, банка джема и т.д.;
Фотообои с фотографиями молодых;
Абонемент на год в кино, театр и т.д.;
Парные велюровые халаты;
Планета или участок на Луне, с именным сертификатом;
Сертификат на экстрим для двоих;
Сертификат на отдых для двоих;
Сертификат на обучение для молодых;
Бутылка вина с датой свадьбы и фото молодых, которую необходимо открыть на годовщину (5,10,25 лет свадьбы);
Сертификат на фотосессию годовщины молодых от именитого фотографа;
Композиция в честь молодых (слова песни связанные с молодыми);
Фейерверк для молодых;
Гороскоп для семьи;
Оформленное семейное древо с местом для будущих детей;
Геральдика с символами молодой пары;
Оригинальные сладости для молодых;
Велотандем – велосипед с двумя сидениями для мужа и жены;
Замок скрепляющий сердца;
Шоу с онлайн изготовлением картины «голоса»;
Фокусник с шоу;
Танцевальный номер от звезды;
Приглашенная звезда на свадьбу;
Комплект для пикника;
Набор для путешествий;
Парные чемоданы;
Картина по номерам с фото молодых;
Картина с зонами для пожеланий молодым (заполняется гостями);
Торшер, на котором изображены фото молодых;
Роскошная ключница;
Сертификат на работу дизайнера дома;
Печенья предсказаний для семьи;
Парные наушники;
Семейный термос;
Домашний тренажер, если спортивная семья;
Компас любви;
Семейная палатка;
Раскладная беседка;
Надувной бассейн;
Шезлонги;
Дачная мебель из ротанга;
Барбекю;
Парное украшение;
Светомузыка;
Гирлянда с переливающимися именами молодых.
Игра-квест со свадебной тематикой для жениха и невесты;
Игривая книга для домоводства с фотографиями молодых;
Для смелых – подарок Камасутра;
Номера для детской коляски;
Парные вещи с веселыми надписями;
Огромная футболка, в которую поместятся оба с надписью «семья»;
Двухместный спальный мешок с принтом семьи;
Огромная семейная копилка;
Номер для новобрачных в лучшей гостинице города;
Набор посуды из небьющегося стекла с надписью «Для выяснения отношений»;
Электросамовар для уютных чаепитий;
Плед с рукавами для двоих;
Античасы, которые показывают время сна, любви, отдыха, прогулок и т.д. Они могут отсчитывать время в обратном направлении;
Оригинальное постельное белье с фотографиями супругов;
Большие варежки на двоих;
Куклы с лицами и фигурами участников торжества;
Скульптура, изображающая пару;
Огромный сертификат на покупку в именитом магазине товаров для дома или для детей;
Товар с фото и логотипом молодых: алкогольный напиток, шоколад, банка джема и т.д.;
Фотообои с фотографиями молодых;
Абонемент на год в кино, театр и т.д.;
Парные велюровые халаты;
Планета или участок на Луне, с именным сертификатом;
Сертификат на экстрим для двоих;
Сертификат на отдых для двоих;
Сертификат на обучение для молодых;
Бутылка вина с датой свадьбы и фото молодых, которую необходимо открыть на годовщину (5,10,25 лет свадьбы);
Сертификат на фотосессию годовщины молодых от именитого фотографа;
Композиция в честь молодых (слова песни связанные с молодыми);
Фейерверк для молодых;
Гороскоп для семьи;
Оформленное семейное древо с местом для будущих детей;
Геральдика с символами молодой пары;
Оригинальные сладости для молодых;
Велотандем – велосипед с двумя сидениями для мужа и жены;
Замок скрепляющий сердца;
Шоу с онлайн изготовлением картины «голоса»;
Фокусник с шоу;
Танцевальный номер от звезды;
Приглашенная звезда на свадьбу;
Комплект для пикника;
Набор для путешествий;
Парные чемоданы;
Картина по номерам с фото молодых;
Картина с зонами для пожеланий молодым (заполняется гостями);
Торшер, на котором изображены фото молодых;
Роскошная ключница;
Сертификат на работу дизайнера дома;
Печенья предсказаний для семьи;
Парные наушники;
Семейный термос;
Домашний тренажер, если спортивная семья;
Компас любви;
Семейная палатка;
Раскладная беседка;
Надувной бассейн;
Шезлонги;
Дачная мебель из ротанга;
Барбекю;
Парное украшение;
Светомузыка;
Гирлянда с переливающимися именами молодых.
Видео: Что подарить на свадьбу? 8 крутых и оригинальных идей. Как подарить деньги?
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