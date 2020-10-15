Фиму в сериале "Ликвидация" должен был играть не Маковецкий, а Краско

В сериале "Ликвидация" роль друга Гоцмана, вора-карманника Фиму-Полужида блестяще сыграл Сергей Маковецкий. Вот только роль эта предназначалась другому актёру - Андрею Краско.
Он был утверждён на роль и даже начал сниматься.
Вот только успел он поработать над ролью всего два съёмочных дня
У актёра не выдержало сердце. Позже выяснится, что оно у Андрея Ивановича было в таком плохом состоянии, что он мог вовсе до Одессы и не долететь.
Но он не мог не прилететь - работа для него была всем. Вот только к одесской жаре приспособиться не смог
Ему становилось всё хуже и хуже.
Накануне рокового дня, проходили съёмки смерти его героя. Этот эпизод должен был сниматься утром, но для того, чтобы Краско было легче, перенесли на вечер, когда спадёт жара
Вот только актёру легче не стало. В итоге съёмки перенесли на следующий день, А Андрея Ивановича супруга увезла загород, подышать воздухом
Но там он потерял сознание. Скорая довезла актёра до ближайшей больницы, но было уже поздно. Инсульт был диагностирован уже когда актёра не стало
А Маковецкий... Маковецкий прилетел сразу же, когда режиссёр его попросил заменить умершего Краско. Все сцены пришлось переснимать заново.
И в сериале Андрея Ивановича можно увидеть только в одном эпизоде. Когда убитый Фима лежит на животе. Эту сцену снимали со спины, и лица не было видно
Вот те кадры из сериала, что успели снять с Андреем Краско
Источник:
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Сердце не выдержало, но инсульт?
"Скончался на 49-м году жизни от сердечной недостаточности 4 июля 2006 года на съёмках фильма «Ликвидация» Сергея Урсуляка в Овидиополе (Одесская область, Украина). По словам Урсуляка, приступ был вызван попыткой вывода актёра из состояния продолжительной алкогольной интоксикации."
Не знал этого факта, но интуитивно чувствовал, что роль написана под Краско! Хотя Маковецкий сыграл её блестяще!