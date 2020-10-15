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Фиму в сериале "Ликвидация" должен был играть не Маковецкий, а Краско

Фиму в сериале "Ликвидация" должен был играть не Маковецкий, а Краско (10 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 19:21
Метки: актеры   кино   роли   
580
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В сериале "Ликвидация" роль друга Гоцмана, вора-карманника Фиму-Полужида блестяще сыграл Сергей Маковецкий. Вот только роль эта предназначалась другому актёру - Андрею Краско.

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Метки: актеры   кино   роли   
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6k
Караганда 3 часа назад
два Актёра и тут трудно мерятся пиписками. Сергей Маковецкий-сыграл эту роль замечательно.и фильм
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2k
Hallo FreeSpace 42 минуты назад
По мне , так Краско лучше бы вписался в эту роль , но Маковецкий сыграл очень достойно .
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11k
Corvus Corax 2 часа назад
При всем уважении к Андрею Краско (один из любимейших актеров)...
Сердце не выдержало, но инсульт?
"Скончался на 49-м году жизни от сердечной недостаточности 4 июля 2006 года на съёмках фильма «Ликвидация» Сергея Урсуляка в Овидиополе (Одесская область, Украина). По словам Урсуляка, приступ был вызван попыткой вывода актёра из состояния продолжительной алкогольной интоксикации."
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2k
Hallo FreeSpace Corvus Corax 41 минуту назад
да какая разница ?
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Corvus Corax Hallo FreeSpace Полчаса назад
По итогу - может быть. По диагнозу - за такие ошибки диплома лишают.
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2k
Hallo FreeSpace Corvus Corax Полчаса назад
чего ты глупости говоришь , какого еще диплома ? Ну пил человек, но при этом работал и отдавал себя ради твоего настроения ... какие претензии ?
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14k
Александр Сучков 3 часа назад
"У актёра не выдержало сердцА." Димон! Проверяй копипаст- идиотом выглядишь! Дрочи на лайки- твоя проблема, но хоть- грамотно делай!
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582
Никита 3 часа назад
Замечательного,обаятельного Актёра Андрея Краско не стало 4июля 2006 года, в он умер по дороге в Овидиопольскую районную больницу Одесской области.Я с женой и дочкой в это время отдыхал в Грибовке /курорт этого же района/так вот после смерти Андрея Ивановича многие местные при погонах говорили,что очень долго шли переговоры с Одесской частной клиникой "Into-Sana" те отказывались высылать свою скорую,так как у Краско не было договора с указанной клиникой.Пока звонили в районную скорую потеряли время.
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993k
Сергей 3 часа назад
Спасибо!

Не знал этого факта, но интуитивно чувствовал, что роль написана под Краско! Хотя Маковецкий сыграл её блестяще!
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760
Stranger2018 3 часа назад
Великий Актёр!
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