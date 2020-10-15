Женщина превращает старые домики для кукол в мрачные особняки с привидениями

Когда первая Барби появилась в 50-х, в ее образе не было ни единой розовой детали. Однако с годами производители игрушек стали красить в розовый цвет абсолютно все, что связано с куклами. Но одна рукодельница доказала, что куклам не обязательно купаться в розовом цвете — их отлично может оттенить и черный.
Однажды Саманта Браунинг смотрела видео в TikTok и наткнулась на женщину, которая выкрасила деревянный кукольный домик в черный цвет. Саманта решила, что это крутая идея, после чего приобрела поддержанный кукольный домик за 8 долларов, акрил и черную матовую аэрозольную краску, и принялась за работу.
«Следующие два домика обошлись мне чуть дороже», — рассказала Саманта. — «Я нашла их на Marketplace от Facebook за 25 долларов, но они стоили своих денег, потому что оказались очень красивыми. Последний домик я купила за один доллар, и еще не начала работать над ним, но, мне кажется, он получится самым лучшим. Он выглядит очень современно, так что я смогу добавить больше деталей».
Саманта говорит, что работа над домами занимает от 5 до 10 часов и больше — зависит от количества деталей.
Учитывая, что Хэллоуин уже совсем скоро, эти маленькие готические особняки могли бы стать отличным украшением к празднику и действительно «омрачить» помещение. Однако Саманта все еще учится своему ремеслу и пока не готова выставлять свое творчество на продажу.
«Я выставила один из домиков на внутренней веранде, но в ночь Хэллоуина, скорее всего, вынесу наружу два самых жутких домика и свечки на батарейках».
Саманта не ожидала, что ее домики станут настолько популярными. «Я художница, но раньше я только рисовала на холсте в свободное время, которого у меня не так много из-за детей. Все всегда очень поддерживали мое творчество, но, когда смотришь на все эти прекрасные и невероятные работы других людей, собственное творчество кажется тебе никчемным, и это отбивает желание продолжать творить».
Саманта надеется, что все те, кто испытывает похожие трудности, смогут найти время сотворить что-нибудь неожиданное. «Я в жизни не делала ничего похожего, и скажи вы мне шесть месяцев назад, что я обрету популярность в интернете, я бы вам не поверила».
Источник: — переведено специально для fishki.net
- А смогли бы вы сотворить такое с книгами?
- Гениальные небьющиеся елки и прочие мягкие помпоновые ништяки
- Видели когда-нибудь нечто подобное?
- 37 забавных поделок, которые можно сделать вместе с детьми
- Всякая всячина из всякой всячины
Понравилось20