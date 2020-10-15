Женщина превращает старые домики для кукол в мрачные особняки с привидениями

Саманта говорит, что работа над домами занимает от 5 до 10 часов и больше — зависит от количества деталей.

Учитывая, что Хэллоуин уже совсем скоро, эти маленькие готические особняки могли бы стать отличным украшением к празднику и действительно «омрачить» помещение. Однако Саманта все еще учится своему ремеслу и пока не готова выставлять свое творчество на продажу.

«Я выставила один из домиков на внутренней веранде, но в ночь Хэллоуина, скорее всего, вынесу наружу два самых жутких домика и свечки на батарейках».