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Женщина превращает старые домики для кукол в мрачные особняки с привидениями

Женщина превращает старые домики для кукол в мрачные особняки с привидениями (22 фото)

Автор:
15 октября 2020 16:58
Сообщество : Сделай сам!
Метки: дом с привидениями   кукольные домики   поделки   сделай сам   
336
22

Когда первая Барби появилась в 50-х, в ее образе не было ни единой розовой детали. Однако с годами производители игрушек стали красить в розовый цвет абсолютно все, что связано с куклами. Но одна рукодельница доказала, что куклам не обязательно купаться в розовом цвете — их отлично может оттенить и черный.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом с привидениями   кукольные домики   поделки   сделай сам   
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3  комментария
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Вспомнил этих персонажей.
Вспомнил этих персонажей.
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−24
Lopux 7 минут назад
Ира, Ира вот тебя накрыло!
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58
Alexander Gorn 15 минут назад
Котейку, похоже, тоже покрасила. )
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