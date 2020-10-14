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Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна

Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна (33 фото)

Автор:
14 октября 2020 18:40
Сообщество : Жизнь
Метки: Солнечные дети   волгоград   отец-одиночка   синдром дауна   
1599
33

33-летний Евгений Анисимов воспитывает сына Мишу, который родился с синдромом Дауна, в одиночку — мама не смогла примириться с диагнозом ребенка и ушла из семьи. Молодой отец начал вести блог в Инстаграме, чтобы вдохновить других родителей, которые переживают похожую ситуацию.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Солнечные дети   волгоград   отец-одиночка   синдром дауна   
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27  комментариев
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12
Oleg 2 часа назад
В таких случаях вспоминаю сына замечательной актрисы и человека Или Сергеевны Савиной,которая воспитала сына Сергея,которому сейчас 61 год,и который знает английский,пишет музыку на синтезаторе,увлекается поэзией и с лишней хромосомой полноценный иных здоровых.
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141
Alexa Bier Минуту назад
самый что ни наесть сильный мужик и человечище
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243
DjonDalton 13 минут назад
Молодцы мужики. Отцу и сыну здоровья, масса уважения и всего самого наилучшего на их жизненном пути. ТАк держать!
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7k
alex9845 19 минут назад
Если с таким ребёнком много заниматься и развивать его то вырастит очень даже адекватный человек, который сможет делать простую работу и содержать себя. Папка настоящий мужчина.
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4k
Nobody Noname 24 минуты назад
Пока ксть такие люди, ничто и никто не поставят нас на колени
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7
ShivaN 38 минут назад
Молодец, жаль только что со страной не повезло.
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5k
Jumbo 39 минут назад
Лучший отец в мире.
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190
liveevil 50 минут назад
Молодец мужик! Желаю им с Мишкой только счастья в их жизни!
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463
allexp Час назад
Молодец! Но в 99% случаев, происходит наоборот. Папаша сливает. Но мамы должны и про них никто не слышит.
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520
Никита Час назад
Батя большой молодец и настоящий Мужик.Солнечный ребёнок вправе гордится таким Отцом.Обоим здоровья и всяческих успехов в разрушении стереотипов.
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3k
Sanar Час назад
Сложно подобные посты комментировать, Евгению и Мише огромных успехов и всего наилучшего, но такую мамашку тварь я наверно никогда не пойму, как так можно дальше жить зная что твой бывший муж и ребёнок сами всё это преодолевают, не понимаю.
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9k
net Sanar 49 минут назад
Не надо других судить. У вас такого не было, возможно вы не справились бы с такой ответственностью, кто знает? Мужики тысячами бросают своих детей, гасятся от алиментов и никто про них ничего плохого не пишет. Это типа норма. Тут инстинкт отца оказался сильнее материнского. Кстати есть послеродовые депрессии, даже если всё хорошо, а тут ещё проблема навалилась. Возможно могли бы разобраться, но по психологам у нас ходить не принято.
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50
Denis Sanar 42 минуты назад
Тоже хотел написать,что то добро/позитивное от сердца,но понял,что это будет на размер А4.Потом думаю как сократить,а как сократить такой поступок,в наше время сплошной грязи,взять хотя бы интернет.Таких людей награждать надо и на тв показывать,а не всякую .....
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3k
Sanar net 36 минут назад
Да я особо и не осуждаю, написал что не понимаю.
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3k
Sanar net Полчаса назад
Я просто много случаев знаю, что наоборот мать одна остаётся в такой ситуации, у меня во дворе ещё пацаном был, жили два парня с мамой у младшего ДЦП, старший мой одноклассник, отец не бросил их а уехал в места, так за Валерку всем двором и не дай бог кто обидит. Потом уже много случаев лично знаю что отцы семьи оставляют в подобных случаях, ну вот мать опять же повторюсь, понять сложно.
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48k
smakido 2 часа назад
Видно,что ребёнок окружен такой заботой ,внимантем,любовью,что всё у них действительно будет хорошо ! Жене и его маме - здоровья и добра!
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3k
Мангуст 2 часа назад
Настоящий человек
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9k
кира 2 часа назад
Славный мальчишка. Молодец папа! Любви ему и терпения!
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803
Kariya 2 часа назад
Вроде это диагностируют еще у плода в первый триместр. Чего так поздно его поставили?
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803
Kariya Audrius Lape 2 часа назад
Да нет, по узи видно должно быть. Впрочем, не всегда. Видно, в этом и дело.
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3k
Vadim Kariya 48 минут назад
В статье про это написано. Можно, но это не обязательная процедура.
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50
Denis Kariya 39 минут назад
насколько я знаю это наследственное..брат жены,взял в жены девочку у котрой брат даун..так ее во время беремонности(не помню сроки) 3 раза плод проверяли,повторную беремонность вроде как 2 раза смотрели..оба ребенка родились нормальными.
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299
uid-5j7c27kq Kariya 16 минут назад
Ничего по узи не видно, надо прокалывания делать и брать анализ
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7k
Владимир Audrius Lape 11 минут назад
Как вы себе представляете получение ткани плода? Делается анализ околоплодных вод или биопсия плаценты. Современные методы позволяют делать анализ крови матери - в ней встречается некоторое количество ДНК плода.
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