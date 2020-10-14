Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна

«Помню, когда я узнал, что у сына синдром Дауна, я вышел из больницы и заплакал, правда продолжалось это недолго. Потом мне было немного стыдно за эти слезы. Ведь в моей жизни вообще ничего не изменилось. У меня по-прежнему было две руки, две ноги, мои профессиональные знания никуда не делись. Моя решимость, активность, любопытство и так далее – все было на месте. Все произошло так, как я и рассчитывал, у меня родился сын. Но ребенок особенный, его жизнь и дальнейшая судьба уже будут очень отличаться. А я тут реву! Это эгоизм какой-то! Несправедливость? Нет, я за это в ответе. Ты не сделал амниоцентез — понятно, что вероятность была мала, но все же. Ты хотел ребенка, поэтому взял на себя ответственность. В конце концов, вариантов было много: аутизм, ДЦП, генетические мутации… И синдром Дауна, как я узнал позже, это еще не самое страшное».