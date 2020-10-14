17 портретов кошек и людей, невероятно похожих друг на друга

Иногда человек и животное могут выглядеть настолько похожими, что можно просто подумать, что у них одна и та же душа. В проекте "Похож ли ты на своего кота?" профессиональный фотограф животных Джеррард Гетингс показал удивительные примеры такого сходства. Получилось волшебно!
Фотограф проделал большую работу - провел кастинг, отобрав для съемки и котов, и людей. Было бы, конечно, здорово, если бы на двойных портретах были хозяева кошек со своими питомцами, но это не так. На самом деле это модели, которых пришлось долго и тщательно искать. Но результат, безусловно, того стоит.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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