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17 портретов кошек и людей, невероятно похожих друг на друга

17 портретов кошек и людей, невероятно похожих друг на друга (18 фото)

Автор:
14 октября 2020 14:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: портреты животных   портреты котов   портреты людей   похожи   похожие на хозяев   сходство   фотограф   
1614
18
Иногда человек и животное могут выглядеть настолько похожими, что можно просто подумать, что у них одна и та же душа. В проекте "Похож ли ты на своего кота?" профессиональный фотограф животных Джеррард Гетингс показал удивительные примеры такого сходства. Получилось волшебно!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: портреты животных   портреты котов   портреты людей   похожи   похожие на хозяев   сходство   фотограф   
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6  комментариев
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1k
Игорь 2 часа назад
Забыли )
Забыли )
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6k
Михалыч 17 минут назад
Ну, теперь про собак ещё давай.
Ну, теперь про собак ещё давай.
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Георгий 55 минут назад
Так, а кто-нибудь кроме Перлмана свою фотку и своего кота выложит? ;)
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Olga Raudis 2 часа назад
Потрясающе))) Сразу настроение поднялось.
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9k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
17 портретов кошек и людей, невероятно похожих друг на друга
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