17 портретов кошек и людей, невероятно похожих друг на друга

Фотограф проделал большую работу - провел кастинг, отобрав для съемки и котов, и людей. Было бы, конечно, здорово, если бы на двойных портретах были хозяева кошек со своими питомцами, но это не так. На самом деле это модели, которых пришлось долго и тщательно искать. Но результат, безусловно, того стоит.