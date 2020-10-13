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16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны

16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны (17 фото)

Автор:
13 октября 2020 09:06
Сообщество : Уголок картографа
Метки: в мире   весело   географические карты   забавно   карты   прикол   фото   
18303
17
Карты, которые вы найдете в сегодняшней подборке вам явно не показывали на уроках географии.
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Метки: в мире   весело   географические карты   забавно   карты   прикол   фото   
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65  комментариев
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32k
Дворняга 6 часов назад
У всех пешеХод, а у поляков пешеСтой.
Хорошая подборка, +
У всех пешеХод, а у поляков пешеСтой. Хорошая подборка, +
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2k
mtonaka 22 минуты назад
Спасибо! Очень информационный пост!
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30k
Nefrion 44 минуты назад
"Как сказать «спасибо» на разных языках"
Был у меня коллега (венгр), который такой фигней не заморачивался.
Если было у кого спросить, он запоминал как на иностранном языке сказать "ЧЕТЫРЕ ПИВА"
и утверждал, что этого необходимо и достаточно, что бы выжить в чужой стране других слов не зная.

(и что меня поразило -- по-русски реально запомнил)
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1k
Помойницкий Андрей 51 минуту назад
пацаны, вы куда?
пацаны, вы куда?
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−24
zdk Час назад
ффсё было бы ОК, если бы аффтырь меньше курил...
минус!
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8k
Алексей 2 часа назад
Венесуэла, Колумбия,Эквадор - а Армяшек кинули??

Венесуэла, Колумбия,Эквадор - а Армяшек кинули??
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141
Bastard Fat 2 часа назад
со святой землей наврали
со святой землей наврали
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−49
Alisher Alisher 2 часа назад
Спасибо познавательно
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
С какого перепуга это варианты имени Джон? Само имя Джон-производное от еврейского Иоанн.
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1k
AlterRusse Опиум для народа Час назад
Да и в Германии это Johannes а не Ян и Ханнес, как на картинке.
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10k
Онотолей Опиум для народа 54 минуты назад
Иван как бы тоже от еврейского Иоанн.В РФ в основном либо еврейские либо греческие имена.
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3k
any_key 3 часа назад
Мотоциклисты в Польше и Мелкобритании едут по встречке.
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108
Алексей Гулевич 3 часа назад
почему в Беларуси написали имя ЯН, у нас тоже Иван, хотя и Ян тоже есть
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23k
Седой 3 часа назад
Не совсем все точно, знаю что у турков обувь снимают точно
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5k
Иван Кузин 3 часа назад
за карту "спасибо" - отдельная благодарочка! По молодости лет "коллекционировали" сие слово на разных языках, но карты такой не было :)))
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0
Alexei Suzdalenko 3 часа назад
не хватает карты о коррупции, несменяемости власти, самоубийствам, о спиде
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8k
Гуляка Alexei Suzdalenko 2 часа назад
Чтобы Британия затмила всех и на её фоне все остались бы незамеченными?
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14k
VIRO-PAX! 3 часа назад
Оказывается бальзам "Звёздочка" изначально изобрели в Италии

Оказывается бальзам "Звёздочка" изначально изобрели в Италии
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12k
Broser 4 часа назад
16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны
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22
Александр Козырев Broser Час назад
да ладно. в России разрешена в медицинских целях?
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5k
Dima 4 часа назад
- Здравствуйте, давайте знакомиться! Меня зовут Иван, по-вашему Вано...
- Здравствуйте! А меня зовут Акоп, по-вашему траншей
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2k
Ал, давай! Dima 3 часа назад
Идет урок русского языка в грузинской школе.
Учитель:
– Дэти! Что такое ос?
– Ос это балшой полосатый мух.
– Нэправильно, Гоги. Балшой полосатый мух - это шмел. А ос это линий, который вращает Зэмля.”
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3
Базиль Ал, давай! Час назад
Урок русского языка в грузинсуой школе.
Учитель:
-Запомнытэ дэты! Тарелька, вилька, ножь - пишутся без мягкого знака. Учител и кон - с мягким знаком
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5k
Dima Ал, давай! Полчаса назад
Или такой ответ - ос, это палка для колес!
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593
Victor 4 часа назад
как только у нас ввели номерные знаки Х123УХ00 зразу сказал, что будет жопа, лучше бы ввели 4 буквы, чем придумывать всякие 77, 177, 777
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11k
Алексeюшка Victor 2 часа назад
И в чём у тебя от этого жопа ?
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3k
Rubiroid_47 Алексeюшка 47 минут назад
в шишках вестимо.
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4k
jfk 5 часов назад
почему у немцев мотоцикл без люльки и пулемета?
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261
Центаврианин jfk 4 часа назад
а пешеход без каски и автомата...
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18k
Виталий Касандров jfk 4 часа назад
Около 80 лет назад сделали неправильный выбор, и лишились данных атрибутов .
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2k
Ал, давай! jfk 3 часа назад
Почему пешеходы в России и в Англии идут в одну сторону - на Восток? А во всех остальных странах Западной Европы - на Запад?
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6k
dikijjim Ал, давай! 3 часа назад
по этикету пдд,вроде пешеход должен придерживаться правой стороны дороги,перехода,ну и вот)
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15k
Злобный Члегр 5 часов назад
А где карта со странами, в которых дрочат левой рукой, а в которых правой?
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3k
livaneth Злобный Члегр 3 часа назад
а ты какой?
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2k
foggen2 livaneth 3 часа назад
Судя по никнейму он амбидекстр)
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2k
au3 5 часов назад
По-литовски Иван просто Jonas, а не как на карте. И еще литовский флаг схож с западной африкой.
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