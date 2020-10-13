16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны

Возможно, годы обучения в школе и часы изучения географии заставили вас поверить в то, что карты — это только про политику или природу разных стран. Но нет, на них можно показать куда больше интересностей, которые откроют нашу планету с новой стороны. Как выглядят дорожные знаки в разных странах? Как по-разному в Европе называют октябрь? Где нужно снимать обувь в гостях, а где можно зайти в дом в ботинках? Всё это расскажут вот эти 16 карт!