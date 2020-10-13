16 карт, которые покажут вам мир с необычной стороны

Карты, которые вы найдете в сегодняшней подборке вам явно не показывали на уроках географии.
Возможно, годы обучения в школе и часы изучения географии заставили вас поверить в то, что карты — это только про политику или природу разных стран. Но нет, на них можно показать куда больше интересностей, которые откроют нашу планету с новой стороны. Как выглядят дорожные знаки в разных странах? Как по-разному в Европе называют октябрь? Где нужно снимать обувь в гостях, а где можно зайти в дом в ботинках? Всё это расскажут вот эти 16 карт!
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2. Сколько раз Металлика давала концерты в разных странах
Кстати, Metallica — это группа, которая может похвастаться тем, что играла на всех континентах Земли.
7. В каких странах гости снимают обувь перед тем, как войти в чужой дом, а где — нет
В зелёной части карты нужно будет разуваться, а вот в красной можно оставить свои обувь на себе. Но, естественно, все эти правила в каждой семье свои.
11. Общие черты у флагов разных стран
В Северной Европе на флагах часто появляются кресты, а также синие, красные и белые цвета. Похожие цвета можно увидеть и Восточной Европе на флагах России, Словении, Словакии и Сербии.
В Западной Африке популярны красный, жёлтый и зелёный цвета, а также вертикальные полосы. Юг Африки же чаще всего использует жёлтый и чёрный цвет.
В Азии чуть ли не на каждом флаге есть что-то круглое, а также один из этих цветов — белый или красный.
В Австралии, Новой Зеландии, Тувалу и Фиджи хранят в себе частичку Британской империи — её флаг.
В Западной Африке популярны красный, жёлтый и зелёный цвета, а также вертикальные полосы. Юг Африки же чаще всего использует жёлтый и чёрный цвет.
В Азии чуть ли не на каждом флаге есть что-то круглое, а также один из этих цветов — белый или красный.
В Австралии, Новой Зеландии, Тувалу и Фиджи хранят в себе частичку Британской империи — её флаг.
15. Какая страна ближе всего к вам в зависимости от того, в какой части России вы находитесь
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Был у меня коллега (венгр), который такой фигней не заморачивался.
Если было у кого спросить, он запоминал как на иностранном языке сказать "ЧЕТЫРЕ ПИВА" и утверждал, что этого необходимо и достаточно, что бы выжить в чужой стране других слов не зная.
(и что меня поразило -- по-русски реально запомнил)
минус!
Венесуэла, Колумбия,Эквадор - а Армяшек кинули??
- Здравствуйте! А меня зовут Акоп, по-вашему траншей
Учитель:
– Дэти! Что такое ос?
– Ос это балшой полосатый мух.
– Нэправильно, Гоги. Балшой полосатый мух - это шмел. А ос это линий, который вращает Зэмля.”
Учитель:
-Запомнытэ дэты! Тарелька, вилька, ножь - пишутся без мягкого знака. Учител и кон - с мягким знаком