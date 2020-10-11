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О происшествии на Халактырском пляже. Самая неинтересная версия

О происшествии на Халактырском пляже. Самая неинтересная версия (8 фото)

Автор:
11 октября 2020 19:10
Метки: Мор   версия   халактырский пляж   
919
8
От версий происшедшего уже рябит в глазах. И ракета упала, и с химического полигона вытекло(такие вообще бывают?) и еще всякое на что фантазия и пара незнакомых названий способны в шаловливых руках.
Я решил пройти путь исследователя опираясь на факты, последовательно изучив имеющиеся точные данные.. без слухов...
Итак;
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Метки: Мор   версия   халактырский пляж   
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3k
Sanar 2 часа назад
Очередной диванный исследователь.

Очередной диванный исследователь.
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16k
Марина 13 минут назад
Забавно, что глядя на фото реки, из которой в океан вылевается какое-то странное пятно, "эксперты" тут же видят в этом ужасную химию. Но если поднять фото годовой и далее давности, то картина будет точно такая же. Просто пресная вода, другая по составу, плотности и температуры.
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30k
Nefrion 18 минут назад
Похоже на правду.
Причем вулкан это вам не завод - гринписом не заткнешь
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3k
Горожанин 36 минут назад
"Взвесив все точные сведения я пришел к выводу..."

Давно так не смеялся)
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Alex122 Горожанин 17 минут назад
Так это он «за себя» пишет и мнение своё не навязывает, как некоторые.
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3k
Горожанин Alex122 Минуту назад
Сами-то поняли, что написали?

По форме это не мнение, а экспертное заключение. В итоге экспертное заключение ни о чем и автор его - никто. Это и смешно.

Причем здесь навязывает? Демагогия. Впрочем, если так, то зачем тогда он выставляет это на публичном интернет-ресурсе, имеющем статус СМИ? Писал бы где-нибудь в своем личном блоге в какой-нибудь соцсети.
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402
zeros68 Час назад
Ссылка youtu.be
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