О происшествии на Халактырском пляже. Самая неинтересная версия

Исходя из того, что в населенных пунктах на речках Халактырка и Авача отравлений среди населения и животных не замечено, при этом в бухте Авачинская мор присутствует, как и на пляже Халактырский, и спутниковые снимки говорят о сносе течением воды с пляжа в бухту, это выброс в бассейне реки Налычева не техногенного характера, то есть не авария. Так как нечему там... А вот вулкан это или преступник какой с бочкой ракетного топлива(падающих ракет никто не видел), предстоит выяснить химикам не из блогеров, не на подобии "доцент из НИИ сказал", а "кошерный" отчет с названием лаборатории и именами экспертов, который, судя по тишине среди уполномоченных специалистов, сейчас тщательно создается. Подождем без суеты, реанимировать осьминогов всё равно уже поздно.