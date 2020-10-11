О происшествии на Халактырском пляже. Самая неинтересная версия

От версий происшедшего уже рябит в глазах. И ракета упала, и с химического полигона вытекло(такие вообще бывают?) и еще всякое на что фантазия и пара незнакомых названий способны в шаловливых руках.
Я решил пройти путь исследователя опираясь на факты, последовательно изучив имеющиеся точные данные.. без слухов...
Итак;
Я решил пройти путь исследователя опираясь на факты, последовательно изучив имеющиеся точные данные.. без слухов...
Итак;
Халактырский пляж.
Расположен между устьями рек Халактырка и Налычева. Севернее Петропавловск-Камчатского.
Именно там началась массовая гибель морских животных, замеченая позднее в Авачинской бухте.
Именно там началась массовая гибель морских животных, замеченая позднее в Авачинской бухте.
Речки Халактырка(отмечена желтым), Налычева(отмечена красным) и Авача(отмечена голубым).
Все три стекают с ближайших гор.
Ни полигонов, ни предприятий, ни даже дорог в долине реки Налычева нет. Заметьте. К этому вернусь через пару абзацев.
Рассмотрим горы подробнее.
Ни полигонов, ни предприятий, ни даже дорог в долине реки Налычева нет. Заметьте. К этому вернусь через пару абзацев.
Рассмотрим горы подробнее.
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Итак что мы видим в данный момент? Пострадавший пляж и бухта имеют сток с трех действующих вулканов. Ах да, с самого начала же говорили, и даже на Фишках один из читателей привел аргументы, собственно что и сподвигло меня на эту статью.
Выглядит это вот так, фото свежее, от Гринпис.
Взвесив все точные сведения я пришел к выводу;
Исходя из того, что в населенных пунктах на речках Халактырка и Авача отравлений среди населения и животных не замечено, при этом в бухте Авачинская мор присутствует, как и на пляже Халактырский, и спутниковые снимки говорят о сносе течением воды с пляжа в бухту, это выброс в бассейне реки Налычева не техногенного характера, то есть не авария. Так как нечему там... А вот вулкан это или преступник какой с бочкой ракетного топлива(падающих ракет никто не видел), предстоит выяснить химикам не из блогеров, не на подобии "доцент из НИИ сказал", а "кошерный" отчет с названием лаборатории и именами экспертов, который, судя по тишине среди уполномоченных специалистов, сейчас тщательно создается. Подождем без суеты, реанимировать осьминогов всё равно уже поздно.
Авторский пост
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Метки: Мор версия халактырский пляж
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Причем вулкан это вам не завод - гринписом не заткнешь
Давно так не смеялся)
По форме это не мнение, а экспертное заключение. В итоге экспертное заключение ни о чем и автор его - никто. Это и смешно.
Причем здесь навязывает? Демагогия. Впрочем, если так, то зачем тогда он выставляет это на публичном интернет-ресурсе, имеющем статус СМИ? Писал бы где-нибудь в своем личном блоге в какой-нибудь соцсети.