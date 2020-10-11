Киса, я давно вас хотел спросить, как скульптор скульптора

Вы памятники делать умеете? Очень жалко. Я, к сожалению, тоже не умею, а нам выделили 2.3 миллиона рублей.
"В Новозыбкове Брянской области прошла церемония открытия памятника пограничникам всех поколений.
Монумент состоит из фигур бойца и собаки. Они стоят возле пограничного столба. Композицию изготовили из армированного бетона и выкрасили в бронзовый цвет, дополнительно обработав антикоррозийным грунтом. Стоимость работ оценивается в 2,3 млн рублей.
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Торги выиграла клинцовский предприниматель Седень Галина Игоревна."
Нормально так Галина Игоревна на господрядах отжигает
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Метки: Скульптуры памятники факты
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