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Киса, я давно вас хотел спросить, как скульптор скульптора

Киса, я давно вас хотел спросить, как скульптор скульптора (4 фото)

Автор:
11 октября 2020 19:05
Метки: Скульптуры   памятники   факты   
818
4

Вы памятники делать умеете? Очень жалко. Я, к сожалению, тоже не умею, а нам выделили 2.3 миллиона рублей.

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Метки: Скульптуры   памятники   факты   
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402
zeros68 Час назад
Прикольное такое дендро-фекальное ваяние. А где пограничник с собакой?
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Геша Бородач 13 минут назад
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283
Pendolf2 Час назад
Её муж губернатор какой области?
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3k
Sanar Час назад
Да уж, надеюсь погранцы эту дичь так не оставят. Вот компания в пригороде Ставрополя, исполняет под заказ реальные вещи, это просто у них выставочная площадка, ценник не заоблачный, ну твари чиновники лишь бы попилить.

Да уж, надеюсь погранцы эту дичь так не оставят. Вот компания в пригороде Ставрополя, исполняет под заказ реальные вещи, это просто у них выставочная площадка, ценник не заоблачный, ну твари чиновники лишь бы попилить.
Да уж, надеюсь погранцы эту дичь так не оставят. Вот компания в пригороде Ставрополя, исполняет под заказ реальные вещи, это просто у них выставочная площадка, ценник не заоблачный, ну твари чиновники лишь бы попилить.
Да уж, надеюсь погранцы эту дичь так не оставят. Вот компания в пригороде Ставрополя, исполняет под заказ реальные вещи, это просто у них выставочная площадка, ценник не заоблачный, ну твари чиновники лишь бы попилить.
Да уж, надеюсь погранцы эту дичь так не оставят. Вот компания в пригороде Ставрополя, исполняет под заказ реальные вещи, это просто у них выставочная площадка, ценник не заоблачный, ну твари чиновники лишь бы попилить.
Да уж, надеюсь погранцы эту дичь так не оставят. Вот компания в пригороде Ставрополя, исполняет под заказ реальные вещи, это просто у них выставочная площадка, ценник не заоблачный, ну твари чиновники лишь бы попилить.
Да уж, надеюсь погранцы эту дичь так не оставят. Вот компания в пригороде Ставрополя, исполняет под заказ реальные вещи, это просто у них выставочная площадка, ценник не заоблачный, ну твари чиновники лишь бы попилить.
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15k
Олег Час назад
Вот она, отрицательная система закупок.
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6k
Михалыч 2 часа назад
Я бы этих идиотов, решающих такого типа закупки делать по принципу наименьшей цены - кастрировал. Ну а это убожество придётся сносить, а идиотов-чиновников увольнять и заставить оплатить затраты! А то Африка какая-то выходит...
Я бы этих идиотов, решающих такого типа закупки делать по принципу наименьшей цены - кастрировал. Ну а это убожество придётся сносить, а идиотов-чиновников увольнять и заставить оплатить затраты! А то Африка какая-то выходит...
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27k
lem02 2 часа назад
Будь я шпиёном и гонись за мной такая "собака"...
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15k
Anna lem02 42 минуты назад
умер бы от смеха?
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