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Вторыгина VS Моргенштерн. Общественность Архангельска поддерживает своего депутата в Госдуме

Вторыгина VS Моргенштерн. Общественность Архангельска поддерживает своего депутата в Госдуме (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2020 10:05
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: #моргенштерн   Вторыгина   деградация   маты   музыка   наркотики   песни   пропаганда   
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«Оградите детей от разврата». В адрес приёмной депутата Госдумы Елены Вторыгиной продолжают поступать письма поддержки, обращаются люди и в редакции СМИ, которые не побоявшись охайников, отважились опубликовать заявление парламентария.
Уже второй день в знак поддержки инициативы, в центре поморской столицы собирается бессрочка.

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Метки: #моргенштерн   Вторыгина   деградация   маты   музыка   наркотики   песни   пропаганда   
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14  комментариев
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7k
Vacony Час назад
не детей надо ограждать от этого говна, а надо запретить такому говну выступать и показывать его в СМИ
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3k
Убийца Прохиндеев 2 минуты назад
Я понимаю насчет вреда пропаганды наркотиков, насилия, извращений и прочего говна. Но "не пропагандировать подросткам секс" - это пахнет маразмом. Подростки и так все знают о сексе. И они о нем не просто думают, а дышат им. Это называется - гормоны. И уровень половых гормонов у подростков, кстати, гораздо выше, чем у засохшей тетеньки. Медицинский факт.
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9k
Олегbl4 38 минут назад
Надо, как в Великих Луках
Надо, как в Великих Луках
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4k
IceBazooka 39 минут назад
Все гей-парады мира, все рэперы-наркоманы, трансгендеры, трисексуалы, многочлены и т.п. делают гражданам РФ меньше зла, чем один депутат ГД.
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−63
Алещенко Олександр 39 минут назад
Чем больше о них она трубит везде,тем больше они зарабатывают!!!!!! Она делает им бесплатную рекламу только.
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2k
доктор М 49 минут назад
место демонов в аду...
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13k
Игорь Хомченко 57 минут назад
Все эти депутатики с их виллами, взятками, 20-летними женами (только по большой любви они вышли замуж) развращают молодое поколение покруче разнузданной порнографии.
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2k
Алексей Игорь Хомченко 44 минуты назад
Чем конкретно вас раздражила этот депутат?
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19k
Влад Час назад
А в чем дело-то? У нас есть законы против мата, пропаганды насилия, наркотиков и так далее, так штрафуйте, арестовывайте. Зачем принимать какие то новые законы если достаточно заставить работать уже имеющиеся? Дайте такому "певцу" метлу суток на 15, сорвите ему концерты - быстро поймет что такое хорошо и что такое плохо.
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2k
Азиз Ниязов Час назад
Если его не пристрелят, то он не настоящий репер.
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10k
[email protected] 2 часа назад
А это не реклама?...
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1k
Игорь 2 часа назад
Ну ограничите вы, запретите, начнёте контролировать - а что потом с ними делать? Они же думать начнут, развиваться, читать, умнеть, как ими потом управлять?
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5k
Крот 2 часа назад
Да вы уже [мат]*ли с этим придурком, по несколько раз в неделю...
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