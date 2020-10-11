Вторыгина VS Моргенштерн. Общественность Архангельска поддерживает своего депутата в Госдуме

Напомним, что депутат Госдумы от Архангельской области, заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила установить возрастные ограничения на песни и клипы рэп-"звёзд".



Поступок можно назвать героическим. Потому что сейчас на поморскую женщину, землячку «спустят всех собак». Сейчас на неё начнёт клеветать вся гопота наподобие Моргенштерна, Фейса, Ганвеста и прочей «шелупони».



Присоединится пресловутая либеральная интеллигенция, креативный (читай воровской, типа, Серебрянникова) класс.



Постараются европаразиты. Все на неё начнут тявкать. Уже начали в архангельских соцсетях.



А между тем, Елена Андреевна права. Почему печатная продукция и интернет-СМИ имеют ограничения и вынуждены требования Роскомнадзора исполнять, а популярные в массах рэп-исполнители плюют на ограничения?



То, что на концерты Моргенштерна, если ввести возрастной ценз никто не пойдёт — это проблемы Моргенштерна. Двойных стандартов в России быть не должно. Наркотики и секс — их нельзя популяризировать среди малолеток.



Депутат Вторыгина объясняет своё предложение — она регулярно получает жалобы от родителей на отсутствие маркировок и ограничений на «модные музыкальные произведения, в которых поют про наркотики и половые контакты».



Родителей (со слов депутата) возмущает, что всю эту «чернуху», — далее цитата: «Открыто транслируют по телевидению в дневное время, когда школьники находятся дома одни. Более того, даже самым маленьким детям доступно творчество Элджея, Моргенштерна и других рэперов на видеоплощадках и в социальных сетях. Их аккаунты открыты для просмотра всем без ограничений».



Короче, родители видят тлетворное влияние и их этот беспредел «задолбал». Дети должны быть ограждены от разврата и пропаганды разврата.



В связи с этим депутат ГД предлагает «срочно прекратить радио- и телевещание подобных произведений в дневное время, а в Интернете ограничить доступ несовершеннолетних к произведениям, в текстах которых описываются порнографические сцены, транслируется популярность наркотиков и внушается чрезмерная значимость денег».



Елена Вторыгина полагает, что социальные сети и YouTube ещё на этапе регистрации должны запрашивать документ, подтверждающий дату рождения, и, исходя из этого, формировать категории контента, доступного для того или иного пользователя.



Депутат Госдумы в интервью «РИА Новости» добавила, что «готова пойти на всё, чтобы дети росли не впитывая подобные тексты».