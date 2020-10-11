Вторыгина VS Моргенштерн. Общественность Архангельска поддерживает своего депутата в Госдуме

«Оградите детей от разврата». В адрес приёмной депутата Госдумы Елены Вторыгиной продолжают поступать письма поддержки, обращаются люди и в редакции СМИ, которые не побоявшись охайников, отважились опубликовать заявление парламентария.
Уже второй день в знак поддержки инициативы, в центре поморской столицы собирается бессрочка.
Уже второй день в знак поддержки инициативы, в центре поморской столицы собирается бессрочка.
Напомним, что депутат Госдумы от Архангельской области, заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила установить возрастные ограничения на песни и клипы рэп-"звёзд".
Поступок можно назвать героическим. Потому что сейчас на поморскую женщину, землячку «спустят всех собак». Сейчас на неё начнёт клеветать вся гопота наподобие Моргенштерна, Фейса, Ганвеста и прочей «шелупони».
Присоединится пресловутая либеральная интеллигенция, креативный (читай воровской, типа, Серебрянникова) класс.
Постараются европаразиты. Все на неё начнут тявкать. Уже начали в архангельских соцсетях.
А между тем, Елена Андреевна права. Почему печатная продукция и интернет-СМИ имеют ограничения и вынуждены требования Роскомнадзора исполнять, а популярные в массах рэп-исполнители плюют на ограничения?
То, что на концерты Моргенштерна, если ввести возрастной ценз никто не пойдёт — это проблемы Моргенштерна. Двойных стандартов в России быть не должно. Наркотики и секс — их нельзя популяризировать среди малолеток.
Депутат Вторыгина объясняет своё предложение — она регулярно получает жалобы от родителей на отсутствие маркировок и ограничений на «модные музыкальные произведения, в которых поют про наркотики и половые контакты».
Родителей (со слов депутата) возмущает, что всю эту «чернуху», — далее цитата: «Открыто транслируют по телевидению в дневное время, когда школьники находятся дома одни. Более того, даже самым маленьким детям доступно творчество Элджея, Моргенштерна и других рэперов на видеоплощадках и в социальных сетях. Их аккаунты открыты для просмотра всем без ограничений».
Короче, родители видят тлетворное влияние и их этот беспредел «задолбал». Дети должны быть ограждены от разврата и пропаганды разврата.
В связи с этим депутат ГД предлагает «срочно прекратить радио- и телевещание подобных произведений в дневное время, а в Интернете ограничить доступ несовершеннолетних к произведениям, в текстах которых описываются порнографические сцены, транслируется популярность наркотиков и внушается чрезмерная значимость денег».
Елена Вторыгина полагает, что социальные сети и YouTube ещё на этапе регистрации должны запрашивать документ, подтверждающий дату рождения, и, исходя из этого, формировать категории контента, доступного для того или иного пользователя.
Депутат Госдумы в интервью «РИА Новости» добавила, что «готова пойти на всё, чтобы дети росли не впитывая подобные тексты».
Поступок можно назвать героическим. Потому что сейчас на поморскую женщину, землячку «спустят всех собак». Сейчас на неё начнёт клеветать вся гопота наподобие Моргенштерна, Фейса, Ганвеста и прочей «шелупони».
Присоединится пресловутая либеральная интеллигенция, креативный (читай воровской, типа, Серебрянникова) класс.
Постараются европаразиты. Все на неё начнут тявкать. Уже начали в архангельских соцсетях.
А между тем, Елена Андреевна права. Почему печатная продукция и интернет-СМИ имеют ограничения и вынуждены требования Роскомнадзора исполнять, а популярные в массах рэп-исполнители плюют на ограничения?
То, что на концерты Моргенштерна, если ввести возрастной ценз никто не пойдёт — это проблемы Моргенштерна. Двойных стандартов в России быть не должно. Наркотики и секс — их нельзя популяризировать среди малолеток.
Депутат Вторыгина объясняет своё предложение — она регулярно получает жалобы от родителей на отсутствие маркировок и ограничений на «модные музыкальные произведения, в которых поют про наркотики и половые контакты».
Родителей (со слов депутата) возмущает, что всю эту «чернуху», — далее цитата: «Открыто транслируют по телевидению в дневное время, когда школьники находятся дома одни. Более того, даже самым маленьким детям доступно творчество Элджея, Моргенштерна и других рэперов на видеоплощадках и в социальных сетях. Их аккаунты открыты для просмотра всем без ограничений».
Короче, родители видят тлетворное влияние и их этот беспредел «задолбал». Дети должны быть ограждены от разврата и пропаганды разврата.
В связи с этим депутат ГД предлагает «срочно прекратить радио- и телевещание подобных произведений в дневное время, а в Интернете ограничить доступ несовершеннолетних к произведениям, в текстах которых описываются порнографические сцены, транслируется популярность наркотиков и внушается чрезмерная значимость денег».
Елена Вторыгина полагает, что социальные сети и YouTube ещё на этапе регистрации должны запрашивать документ, подтверждающий дату рождения, и, исходя из этого, формировать категории контента, доступного для того или иного пользователя.
Депутат Госдумы в интервью «РИА Новости» добавила, что «готова пойти на всё, чтобы дети росли не впитывая подобные тексты».
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