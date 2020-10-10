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«Актриса Маргарита» Пиросмани, или про кого пела Пугачева в «Миллион алых роз»

«Актриса Маргарита» Пиросмани, или про кого пела Пугачева в «Миллион алых роз» (3 фото)

Автор:
10 октября 2020 13:35
Метки: Миллион алых роз   Пугачева Алла   живопись   искусство   история любви   картина   наивное искусство   пиросмани   
298
3
Жил был художник один…
Я думаю, все слышали песню про миллион алых роз и бедного художника. Так вот этот художник – Нико Пиросмани или Пиросманашвили.

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Метки: Миллион алых роз   Пугачева Алла   живопись   искусство   история любви   картина   наивное искусство   пиросмани   
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12  комментариев
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2k
александр 3 часа назад
«Актриса Маргарита» Пиросмани, или про кого пела Пугачева в «Миллион алых роз»
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400
Вадим Штепа 51 минуту назад
песня была сочинена и спета задолго до пугачевой и паулса.
врядли в первоисточнике слышали о пиросмани
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6k
Sterling Malory Archer 3 часа назад
А почему нет самого пиросмани? Вот его портрет, от пикассо конечно, но сходство есть
А почему нет самого пиросмани? Вот его портрет, от пикассо конечно, но сходство есть
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65k
Варакин Алексей Sterling Malory Archer 2 часа назад
Клетчатый?
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8k
Андрей Иванов 3 часа назад
Шесть пальцев... Карл...
Шесть пальцев... Карл...
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3k
Ыукп Андрей Иванов 2 часа назад
Из цикла "показалось".
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21k
Dobry vojak Svejk Андрей Иванов 2 часа назад
Проспись ))
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71k
Я Только спросить. 4 часа назад
Все надо делать вовремя..
Все надо делать вовремя..
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8k
Андрей Иванов Я Только спросить. 3 часа назад
Такое ощущение, что она немножко беременна.
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6k
Sterling Malory Archer Андрей Иванов 3 часа назад
Слегка так
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2k
Варяг 4 часа назад
В Лувре говорите?...
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Андрей Иванов Варяг 3 часа назад
У меня ребёнок в детском саду рисовал намного лучше.
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picturebymaslo
Пишу про искусство, веду телеграм-канал Картина маслом
https://t.me/picturebymaslo Веду уютный канал в телеграме, где я пишу короткие заметки про живопись. Заходи на огонек) Ссылка: https://t.me/picturebymaslo
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