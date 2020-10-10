«Актриса Маргарита» Пиросмани, или про кого пела Пугачева в «Миллион алых роз»

Однажды Пиросмани увидел в местном кабаке Маргариту де Севр, французскую певицу и танцовщицу. И понял – купидон выстрелил ему в самое сердце. Долго присылал ей подарки и цветы, а однажды продал все свои имущество и купил сумасшедшее количество цветов (это были не только розы, а вот по поводу миллиона без понятия, история умалчивает).



Сперва Марго думала, что это чудит какой-то богач. Но узнав, что это какой-то художник, который еле-еле сводит концы с концами, она быстренько слила нашего бедного романтика. Вроде как одарила его поцелуем, но это неточно.



Нико в порыве любви написал картину, где в своем ярком стиле на все той же черной клеенке (денег то нифига нет, спасибо певичке) изобразил свою любовь, она тут как некий лучик света, а ведь картина создавалась на черном фоне. Видите, как обведен ее силуэт?