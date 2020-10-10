«Актриса Маргарита» Пиросмани, или про кого пела Пугачева в «Миллион алых роз»

Жил был художник один…
Я думаю, все слышали песню про миллион алых роз и бедного художника. Так вот этот художник – Нико Пиросмани или Пиросманашвили.
Я думаю, все слышали песню про миллион алых роз и бедного художника. Так вот этот художник – Нико Пиросмани или Пиросманашвили.
У Нико не было возможности получить академическое образование, поэтому он писал картины как мог и на чем удавалось. Деньгами он тоже не хвастал, и часто вместо холста для своих полотен он использовал черные клеенки, которые позволили сказать ему новое слово в наивном искусстве. Действительно, тому, как он обращается черным цветом на свои картинах, мог позавидовать и Ренуар. Ну и, конечно же, у него был свой не замыленный взгляд на мир.
Нико Пиросмани – «Актриса Маргарита», 1907
Однажды Пиросмани увидел в местном кабаке Маргариту де Севр, французскую певицу и танцовщицу. И понял – купидон выстрелил ему в самое сердце. Долго присылал ей подарки и цветы, а однажды продал все свои имущество и купил сумасшедшее количество цветов (это были не только розы, а вот по поводу миллиона без понятия, история умалчивает).
Сперва Марго думала, что это чудит какой-то богач. Но узнав, что это какой-то художник, который еле-еле сводит концы с концами, она быстренько слила нашего бедного романтика. Вроде как одарила его поцелуем, но это неточно.
Нико в порыве любви написал картину, где в своем ярком стиле на все той же черной клеенке (денег то нифига нет, спасибо певичке) изобразил свою любовь, она тут как некий лучик света, а ведь картина создавалась на черном фоне. Видите, как обведен ее силуэт?
Сперва Марго думала, что это чудит какой-то богач. Но узнав, что это какой-то художник, который еле-еле сводит концы с концами, она быстренько слила нашего бедного романтика. Вроде как одарила его поцелуем, но это неточно.
Нико в порыве любви написал картину, где в своем ярком стиле на все той же черной клеенке (денег то нифига нет, спасибо певичке) изобразил свою любовь, она тут как некий лучик света, а ведь картина создавалась на черном фоне. Видите, как обведен ее силуэт?
Маргарита де Севр, вскружившая голову Пиросмани:
Маргарита в итоге уехала и даже не попрощалась, больше с Нико они не виделись. В 1969 году в Лувре (!) выставляли работы Пиросмани, и к этой картине каждый день ходила старушка и подолгу стояла перед картиной. Позже бабуля призналась сотрудникам музея, что она и есть та Маргарита.
А всее, раньше надо было!
А всее, раньше надо было!
Больше интересных историй из мира живописи можно посмотреть в моем инстаграме, там интересно:
Авторский пост
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Метки: Миллион алых роз Пугачева Алла живопись искусство история любви картина наивное искусство пиросмани
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врядли в первоисточнике слышали о пиросмани