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Женщина в кровати

Женщина в кровати (1 фото)

Автор:
10 октября 2020 02:20
Сообщество : Юмор
Метки: жена   женщина   юмор   
488
1
У СЕРЁЖИ В КРОВАТИ ЗАВЕЛАСЬ ЖЕНЩИНА...
Он сперва убеждал себя, что ничего страшного, что женщина сама рассосётся.

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Метки: жена   женщина   юмор   
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7  комментариев
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11k
Yasen_Perec 3 часа назад
Тут уж как повезёт, опухоль тоже бывает злокачественная и доброкачественная.
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1k
Александр 2 часа назад
Гарик! Этому баяну лет пять, если не больше! Ставлю тебе жирный минус. В частности за фейковую ссылку на оригинал, хотя текст легко гуглится.
Ты еще "Хроники лаборатории" на Фишки выложи, лайков вагон надрочишь.
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11k
Erorist 3 часа назад
>>Он сперва убеждал себя, что ничего страшного, что женщина сама рассосётся<<
Мне повезло - сначала смущалась, но потом всё пошло как маслу и рассосалась

А вообще, у любого мужика есть крошка в постели... либо такая вот, из плоти и крови, либо хлебная/чипсовая. Жизнь-то одна, быстро пролетает, можно прожить и одному, вообще не связываясь с женщинами и быть счастливым, а можно сыграть в лотерею. А вообще кто там сказал - жениться надо обязательно, если с женой повезёт - станешь счастливчиком, если нет - философом.
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50k
Серый 4 часа назад
28 лет как завелась и размножатся ) Я не против, даже за ))
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9k
котегRUS 4 часа назад
Теперь и я излечился
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66k
Фома 5 часов назад
Сережа или разводись или заведи себе мужика, но не ной, а вообще бред какой то, вроде как жена , это зло, ну не женись или разведись, если так всё плохо.
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