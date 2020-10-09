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Как правильно "крайний" или "последний"?

Как правильно "крайний" или "последний"? (3 фото)

Автор:
09 октября 2020 05:31
Метки: крайний   последний   правильно   
394
3
На самом деле бесит это уже давно. Лет 25 назад такого не припомню, а вот потом пошло: "нельзя говорить последний, ты чтоооо! это же навлечет беду, надо говорить крайний".
Тьфу, блин!

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Метки: крайний   последний   правильно   
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Александр 2 часа назад
"Крайний"

Прислали к нам как-то нового замполита служить. Целого капитана 2-го ранга из штаба флотилии, то ли пенсию быстрее заработать хотел, то ли оклад повыше нужен был, то ли к повышению готовили, хрен их знает, пытаясь разобраться в сексуальных хитросплетениях хитрожопых витязей из воспитательной службы и безногий ногу сломал бы.
День-два он походил по кораблю, с ласковой улыбочкой заглядывая в хмурые лица подводников и случилось у нас собрание офицерское. Командир устроил разбор полётов предыдущего выхода в море и накручивал хвосты на будущий.
Товарищи офицеры! начал командир, по результатам последнего выхода в море…
Прошу разрешения, товарищ капитан первого ранга! радостно вскочил в этом месте новоиспечённый подводник, но, в данном случае, нужно говорить «крайнего», а не «последнего»!!!
Что, простите моё старческое слабоумие? командир и не понятно от чего больше опешил: или от того, что его кто-то осмелился перебить или от того, что его кто-то осмелился поправить.
Я говорю, что нельзя говорить слово последний, а надо говорить слово крайний!! да-а-а, чутья у замполита нового, конечно, с гулькин [мат], тот ещё психолог, сразу видно.
Командир посмотрел в стол, проверил наличие ногтей на всех своих руках и спросил:
Товарищ капитан второго ранга, а у вас есть в библиотечке корабельной толковый словарь русского языка?
Так точно!
Будьте добры, принесите, пожалуйста.
После того, как замполит выскочил из кают-компании, в ней начался ропот офицеров.
Так, спокойно, товарищи офицеры, поднял руку командир, этого я и сам сейчас унижу, без вашей помощи, но спасибо за поддержку.
Вот, товарищ командир! радостно размахивая каким-то зелёным томиком, примчался обратно воспитатель.
Открывайте, товарищ капитан второго ранга, и зачитайте, пожалуйста, вслух значения слов крайний и последний.
Тот зачитывает.
Ничего не смущает? уточняет на всякий случай, командир.
Ну… товарищ командир, традиция же!!!
Какая?
Ну… у лётчиков, у десантников, вообще у военных!
А мы на самолёте сейчас?
Нет.
На большом, может быть, десантном корабле?
Нет, воспитатель начинает краснеть.
А где мы сейчас?
На подводной лодке.
На моей подводной лодке, я прошу заметить. И давайте я сейчас прерву наш, бесспорно бесполезный, с вашей точки зрения, саммит и займу у офицеров несколько минут лишнего времени, чтоб рассказать Вам о традициях на нашем корабле. Вы не переживайте, что они на полчаса позже уйдут домой, потому, что у них традиция есть дела свои до конца доводить и обеспечивать безаварийную эксплуатацию корабля, а не языком молоть, поэтому им не привыкать. А ещё одна традиция у нас уважать старших, то есть в данном случае, меня. Меня можно не любить, но оказывать мне всяческие почести, вплоть до целования в жопу, очень даже приветствуется. А вот перебивать меня во время моих гениальных речей строго запрещается всем, даже механику, а не то что замполиту! И запомните, товарищ подполковник, по моему пониманию, а значит и по пониманию всего моего экипажа, крайними бывают плоть, Север, мера, срок и необходимость! Все остальные слова маркируются у нас словом последний, то есть позднейший или самый новый, по отношению к текущему моменту! Усвоено?
Так точно, товарищ командир, но я же думал…
А не надо думать! Вам по штатному расписанию этого не положено! Лейтенантам и старшим лейтенантам заткнуть уши! И если ты ещё раз меня перебьёшь, сука, то будешь послан [мат] прямо при всех вот этих неокрепших флотских умах с заткнутыми ушами! Можно открывать уши! Видишь сидят с заткнутыми потому, что слушаются меня! Учись, воспитатель!
Командир дал отмашку на открытие ушей и продолжил собрание.
Традиций на флоте много, часть из них просто условности и дань прошлому, часть исполняется неукоснительно, как, например, взаимовыручка, о которой я расскажу в следующий раз. Но при этом, если ставить знак равенства между традициями и условностями, основанными на суевериях, то условности просто помогают отличить нормального человека от [мат], как в этом случае с замполитом. Подводники спокойно говорят слово «плавали» вместо «ходили», «подполковник» вместо «капитан второго ранга» (здесь, правда, важна интонация, потому как сухопутное звание может иметь как оскорбительный оттенок, так и уважительный). Конечно же, если вы штабной офицер, программист, таксист, какой-нибудь там офисный работник и так далее, то обязательно используйте слово «крайний» вместо «последний» везде где это уместно и неуместно, так вас будет легче отличать от нормальных людей.

Эдуард Овечкин. Акулы из стали.
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
"Лет 25 назад такого не припомню"...
Тебе 18 хоть есть?????
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26
bobobo 49 минут назад
Крайняя нужда, крайняя бедность.
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26
bobobo 41 минуту назад
Крайний нападающий.
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен bobobo Полчаса назад
и крайняя плоть...
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2k
mic5777 2 часа назад
В контексте очереди я всегда использую слово замыкающий.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ mic5777 41 минуту назад
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378
Мистер Фикс 2 часа назад
Пойду послушаю крайние известия
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28k
Azesh 2 часа назад
на самом деле, как мне кажется, оба слова подходят в данном контексте. Речь больше о том, что некоторые люди любят в.ы.е.б.ы.в.а.т.ь.с.я, и без разницы что ты им сказал.
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28k
Azesh 2 часа назад
я обычно отвечаю- ты понял что я спросил? Ну так а зачем выделываешься?
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15k
Anna 2 часа назад
да поняли мы, чё по два раза повторять-то.
в очереди: кто тут крайний?
я, - ответила Плоть
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1k
Pblta4ok Anna 38 минут назад
Нет, я! -выкрикнул север.
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Иван Кемеров

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