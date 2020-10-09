Мальчишки, не отпускайте своих девочек на море одних. Даже по работе!

Курортный роман — обязательный атрибут хорошего отдыха? Ответ утвердительный!
Когда я была маленькой, поездка на море для меня представлялась идеальным видом отдыха. Я могла днями напролёт купаться и есть мороженое. Если в какой-то год не получалось поехать на море, то лето считалось испорченным.
Сейчас я всё так же обожаю ездить на море. Хотя теперь я не ем мороженое и даже в воду не захожу. Максимум — могу позагорать на пляже. С октября по май усердно занимаюсь в спортзале не для того, чтобы плескаться в водичке. На море стараюсь ехать без своего парня. Вешаю ему лапшу на уши, что у меня какая-нибудь конференция или повышение квалификации в Сочи — и отправляюсь на поиски приключений для своей пятой точки.
Третий раз так делаю — и третий раз прокатывает. Мой аленёнок на самом деле думает, что я еду по работе на море… 🤗️
Минус такого отдыха в том, что сразу после курорта приходится идти к гинекологу и сдавать анализы. Мало ли…
Последний раз вообще поехала с подружкой и сто раз пожалела об этом. В один из дней она потащила меня на экскурсию, на второй день ходили местные достопримечательности смотреть. Третий день провели в парке. А когда мы были в кафе и к нам подошли знакомиться мальчишки, то она их отшила фразой: "Мы замужние, всё до свидания". Мальчишки отвалились. Вернулась с поездки злая… Как будто и не отдыхала вовсе.
Только не надо писать в комментариях, что я падшая женщина и всё такое… Я своего мужа дважды уличала в изменах, но при этом не выносила ему мозг за это. Просто иногда хочется отдохнуть друг от друга. Почему же я не говорю своему мужу открыто, что изменяю? Ну так меньше знаешь — крепче спишь!
Из закрытого женского чата. Опубликовано с разрешения автора
@YellowBirdKA
Сейчас я всё так же обожаю ездить на море. Хотя теперь я не ем мороженое и даже в воду не захожу. Максимум — могу позагорать на пляже. С октября по май усердно занимаюсь в спортзале не для того, чтобы плескаться в водичке. На море стараюсь ехать без своего парня. Вешаю ему лапшу на уши, что у меня какая-нибудь конференция или повышение квалификации в Сочи — и отправляюсь на поиски приключений для своей пятой точки.
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Третий раз так делаю — и третий раз прокатывает. Мой аленёнок на самом деле думает, что я еду по работе на море… 🤗️
Минус такого отдыха в том, что сразу после курорта приходится идти к гинекологу и сдавать анализы. Мало ли…
Последний раз вообще поехала с подружкой и сто раз пожалела об этом. В один из дней она потащила меня на экскурсию, на второй день ходили местные достопримечательности смотреть. Третий день провели в парке. А когда мы были в кафе и к нам подошли знакомиться мальчишки, то она их отшила фразой: "Мы замужние, всё до свидания". Мальчишки отвалились. Вернулась с поездки злая… Как будто и не отдыхала вовсе.
Только не надо писать в комментариях, что я падшая женщина и всё такое… Я своего мужа дважды уличала в изменах, но при этом не выносила ему мозг за это. Просто иногда хочется отдохнуть друг от друга. Почему же я не говорю своему мужу открыто, что изменяю? Ну так меньше знаешь — крепче спишь!
Из закрытого женского чата. Опубликовано с разрешения автора
@YellowBirdKA
Источник:
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