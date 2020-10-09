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Мальчишки, не отпускайте своих девочек на море одних. Даже по работе!

Мальчишки, не отпускайте своих девочек на море одних. Даже по работе! (1 фото)

Автор:
09 октября 2020 09:34
Сообщество : Истории
Метки: измена   измены   истории   истории из жизни   курортный роман   отдых   подслушано   реальные истории   
2749
1
Курортный роман — обязательный атрибут хорошего отдыха? Ответ утвердительный!

Источник:

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Метки: измена   измены   истории   истории из жизни   курортный роман   отдых   подслушано   реальные истории   
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1k
Злой чебурек 2 часа назад
Да ты шлюшка еще та.
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3k
Ваник 14 секунд назад
Автор , нах..й ты сюда тащишь всякое го..но.
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411
ВазгенСемёнович 5 минут назад
Мальчишки писю люмонят на картинки в интернете и шурыгиных пьяных на вписках пользуют. Мужчины же на шалашовках не женятся или осознав это разводятся. У тебя это ещё впереди, не хочу тебя расстраивать, но нормального мужчину в мужья заполучить сегодня не просто, а разведёнкам это сложнее десятикратно, потаскухам стократно. Удачи я тебе не желаю и успехов тоже, ахайся с кем попало и дальше, через 10 лет даже алкаша найти тебе будет проблемно.
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37k
Александр 10 минут назад
Судя по посту два дебила зачем то расписались, чтобы продолжать трахаться с другими но уже в тайне друг от друга... верх идиотизма. Хочешь трахать разных баб/мужиков - живи один/одна.. ни головной боли,ни проблем. Хочешь семью - забудь про других. Семья это в первую очередь ответственность за свою половинку, а не ^халявный^ секс и борщи по вечерам.
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1k
neutrino 24 минуты назад
А в групповом сексе она учавствует?
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11k
Пумба 37 минут назад
Мальчишки, не отпускайте своих девочек на море одних. Даже по работе!
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391
LisA 38 минут назад
где медведь?
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11k
Роман LisA Полчаса назад
Чуть выше
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3k
Wolf Час назад
Бездарное сочинение семиклассника.
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28k
Azesh Час назад
если ты б.л.я.д.ь, то не надо думать что все вокруг такие)))
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55k
Опиум для народа Час назад
Да,ты бл"дь,и муж твой бл"дун.Два сапога пара.
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2k
zara_69 Час назад
Мальчишки, не отпускайте своих девочек на море одних. Даже по работе!
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7k
Vacony Час назад
где вы берете такие истории ?
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Мальчишки, не отпускайте своих девочек на море одних. Но сами ездите без баб!

Фишки превращаются в женский журнал для мужчин?
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7k
Тудаблин 2 часа назад
Бледные фантазии
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
Что это за вырви глаз я прочитал? Исповедь больной девушки?
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6k
Михаил Филиппов Алекс Чебурашкин 2 часа назад
яндекс дзен прорвался на фишки
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Алекс Чебурашкин Час назад
Выдержку из порно журнала 90х
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9k
Schandmaul ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
куда уж порно, максимум на "спидинфо" тянет
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15k
SolomonA Алекс Чебурашкин Час назад
Когда хочется похвастаться, а нечем... Вот и хвастается мечтами.. То ли мечтами о муже, то ли мечтами о многочисленных любовниках...
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