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О чем дети пишут Богу?

О чем дети пишут Богу? (22 фото)

Автор:
08 октября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: забавно   задание   история   письма богу   третий класс   трогательно   учительница   школа   
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Учительница младших классов одной из американских школ попросила своих третьеклассников написать письма Богу. Послания, которые подготовили малыши для всевышнего, оказались удивительно смешными и трогательными.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   задание   история   письма богу   третий класс   трогательно   учительница   школа   
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