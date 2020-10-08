О чем дети пишут Богу?

"Дорогой Бог! Думаю, я знаю все о том, откуда берутся дети. Они берутся из мамы, а кладет их в нее папа. А где они находятся до этого? У тебя на небесах? А как они попадают сюда, вниз? А до этого ты о них заботишься, да? Поэалуйста, ответь на мои вопросы. Я всегда думаю о тебе. Искренне твоя Сюзан"