О чем дети пишут Богу?

Учительница младших классов одной из американских школ попросила своих третьеклассников написать письма Богу. Послания, которые подготовили малыши для всевышнего, оказались удивительно смешными и трогательными.
"Дорогой Бог! Я знаю, тебе очень-очень трудно любить всех людей на свете. У меня в семье 4 чеовека, у меня и то не получается. Нэн".
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"Дорогой Бог! Может быть. Каин и Авель не захотели бы убивать друг друга, если бы у каждого из них была собственная комната? С моим братом это сработало. Ларри".
"Дорогой Бог! Спасибо тебе за маленького братишку, но вообще-то я молилась о щенке. Джойс".
"Дорогой бог! Ты специально сделал, чтобы жираф получился таким, или это у тебя случайно получилось? Норма"
"Дорогой Бог! На Хэллоуин я собиралсь нарядиться в костюм Дьявола, скажи, ты не против? Марни"
"Дорогой Бог, скажи, почему за последнее время ты не придумал никаких новых животных? У нас тут до сих пор одни старые. Джонни"
"Дорогой Бог! Как здорово, что у тебя получается каждый раз ставить звезды на свои места! Джефф"
"Дорогой Бог! Если в воскресенье ты заглянешь в нашу церковь, я покажу тебе свои новые ботинки. Микки Д."
"Дорогой Бог! Скажи, наш преподобный Коу - твой друг, или ты его только по работе знаешь? Донни"
"Дорогой Бог! Брат рассказал мне, как я родилась, но мне показалось, он сказал что-то не то. Марша"
"Дорогой Бог! Мой дедушка говорит, что, когда он был ребенком, ты все время был с ним рядом. А как далеко ты можешь вернуться назад во времени? С любовью, Деннис"
"Дорогой Бог! Если ты дашь мне волшебную лампу, как у Аладдина, я дам тебе взамен все, что захочешь, кроме своих денег и своих шахмат. Рафаэль"
"Дорогой Бог! Почему занятия в воскресной щколе проходят в воскресенье? Я думал, этот день ты сотворил для отдыха! Том З."
"Дорогой Бог! Я думаю, что ты - самый лучший Бог. какой только может быть. Я просто хочу сказать тебе это, и совсем не потому, что ты - Бог. Чарльз"
"Дорогой Бог! Думаю, я знаю все о том, откуда берутся дети. Они берутся из мамы, а кладет их в нее папа. А где они находятся до этого? У тебя на небесах? А как они попадают сюда, вниз? А до этого ты о них заботишься, да? Поэалуйста, ответь на мои вопросы. Я всегда думаю о тебе. Искренне твоя Сюзан"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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