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Я вот чего не понимаю

Я вот чего не понимаю (4 фото)

Автор:
07 октября 2020 18:14
Метки: вот   не понимаю   чего   
2223
4
Нет, со второй волной коронавируса никаких вопросов нет: умные люди предупреждали о том, что никакие, даже самые жесткие карантины, от второй волны никак не спасут, и чем жестче у вас будет карантин, тем более мощная вторая волна вас ждет - так оно и оказалось.

Источник:

Метки: вот   не понимаю   чего   
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60k
Gogaren_3Meu 3 часа назад
В Китае есть случаи заражения короной и почти все они привозные. А такого жесткого карантина, как в Китае не было нигде. И жесткий карантин остался там до сих пор: у всех прилетевших в Китай берут анализ на ковид и сажают в карантин в специально для этого выделенных гостиницах на 2 недели, за свой счёт, естественно - в среднем стоимость номера ~400 юаней, в эту стоимость входит 3-разовое питание, несколько упаковок питьевой воды, мыльно-рыльное и т.п. За дополнительные деньги можно заказать доставку чего потребуется, кроме алкоголя и сигарет - курение и бухло запрещены на эти 2 недели. А теперь скажите мне, в какой ещё стране мира соблюдаются такие условия?
Ещё вопросы есть, почему в Китае закончилась эпидемия ковида?
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−2
bulkazluka 10 секунд назад
ложь, п..жь и провокация. автор живет в паралельном мире?
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1k
Ослик Иа на позитиве 10 минут назад
Подозреваю, что если здесь все разом пописают в море, то Желтое море - пожелтеет.
Подозреваю, что если здесь все разом пописают в море, то Желтое море - пожелтеет.
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1k
Ослик Иа на позитиве 6 минут назад
Я вот чего не понимаю
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0
Ann Полчаса назад
Не смешите меня с нашим «жестким» карантином. А уж что сейчас многие вытворяют, так вобще-даже на работу прутся с температурой (ой та у меня просто орз, а короновирус это выдумка политиков) и никакими мерами эту безалаберность не перешибить. И это Москва, представляю какое мракобесие на периферии. Отсюда и волны
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305
Hexo4uha Ann 14 минут назад
"И это Москва, представляю какое мракобесие на периферии"
Очередные рассказывающие про московских элоев и периферийных морлоков?
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1k
roman-delisov Ann 2 минуты назад
Живу на периферии. Ни один мой родственник, друг, знакомый или коллега не болел и не болеет коронавирусом. Иногда ходят слухи, что брат/кум/сват знакомого знакомого не то болеет, не то просто на карантине. Т.е. эпидемиологическая обстановка абсолютно спокойная. Но при этом кизданутые чиновники во главе с губернатором заипали постановлением об обязательном ношении масок и перчаток в общественных местах. И если весной в первую волну никто не контролировал ношение этих абсолютно бесполезных аксессуаров, то сейчас придумали штраф и, естественно, штрафуют.
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847
Sam 44 минуты назад
В Германии, в этом году, в самый пик "пандемии", в марте месяце, официальная статистика зафиксировала около 87 тысяч смертей, не, не от короны, а в целом, по всей стране. Всех разогнали карантинить дома, школы,детсады,кино, кабаки - вся общественная движуха парализована. Все в масках и соблюдают "абштанд", ну это, дистанцию, протирают руки дезинфекторами, которые по 9 евросов за литр торгуют.
В году 2018 в том же марте месяце в целом померло более 107 тысяч, а пандемии не было. Разница в 20 тыщ ?!?!
Так можно сравнить все месяцы прошлого и прочих годов. Если официальная статистика не врёт (а там завязки на пенсии и страховки - всё оч серьёзно), значит свистят средства массовой дезинформации. Вопрос : нахуа эта мутная движуха???
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823
Павел Коваленко Час назад
что ты несешь?в китае есть корона и она там постоянно вспыхивает то здесь то там,просто они на корню все подрубают.у меня друг в Харбине живет,он пишет что никого не выпускают никуда и вряд ли выпустят
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60k
Gogaren_3Meu Павел Коваленко 11 минут назад
ну что ты такое говоришь? кто твой друг и кто ваня кемеров - он же лучше самих китайцев знает, что у них происходит
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6k
Алеksей 2 часа назад
у Китая есть достаточно возможностей для заработка и помимо масок, да и чиновников там действительно наказывают за самоуправство, вот и весь ответ.
У нас же вместо медиков (точнее медики есть, которые твердят, но все медийные, а не настоящие) о болезни твердят политики, а медики лишь требуют своё бабло, которое им пообещали, а другая часть медиков предлагает взятки простывшим за диагноз короны. Вот как то так...
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−132
Mystic 2 часа назад
весь шум гам вокруг обычной простуды с повышенным риском осложнений вот и все. Просто у кого слабый иммунитет могут пострадать. Обычным людям опасаться нечего. Но зато можно загнать всех в стоило и надеть цак. Вообще для планеты это положительно сказалось.
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267
VOX Mystic Час назад
У вас всё заговоры? Не берите в голову. Нынче День рождения Путина. Славный день! Так и ведите себя свободным и разумным человеком, для которого есть более важные и интересные темы, нежели пандемия Коронавируса.
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2k
Варяг 2 часа назад
Есть очень простой ответ: врут!
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Китай праздники празднует https://www.dailymail.co.uk/news/article-8801069/Tourist-sites-heaving-China-amid-Covid-international-travel-restrictions.htmlhttps://www.dailymail.co.uk/news/article-8801069/Tourist-sites-heaving-China-amid-Covid-international-travel-restrictions.html
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7k
Vacony 3 часа назад
так а кто там был и лично видел обстановку ? может Китай просто не говорит что на самом деле. У нас тоже далеко не везде правда льется, и узнать как дела крайне сложно.
может просто диагноз там ставят пневмония и прочее, а не корона
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24k
Acu900 3 часа назад
Нет никакого коронавируса. То есть есть, и он был еще до всеобщей истерии, как и другие заразные болезни от которых умирают люди. Но почему то именно из за коронавируса вся истерия, хотя и от обычного гриппа смертность не меньше. Мне кажется что тут всеобщий психоз связанный с развитием технологий,вот пример если раньше телефонный звонок не что в другую страну, в другой город считался чем то особенным и стоил огромных денег и люди говорили в основном со своими родственниками , то теперь в эпоху интернета можно болтать со всем миром без всяких ограничений. И если раньше слухи ходили только внутри ограниченной территории, то сегодня они распространяются с огромной скорости по всему миру. Кто-то написал сославший на авторитетных ученых мол новый вирус очень опасен и если не соблюдать карантин то всем пи-дец. Однако и более старые вирусы опасны не менее. Тот же грипп например, а этот грипп с каждым годом все мутирует и становится не менее опасен чем коронавирус. Но сейчас из за всеобщей истерии кто придет в больницу с гриппом, отправят домой, так как все больницы переполнены ковидными. А они не более и не менее больны чем гриппозные. Так что тут нужен всемирный психиатр который сможет используя технологии успокоить население всего мира. Для этого многого не надо, просто какой-то авторитет в виде британского ученого должен сказать что коронавирус это ху-ня. Тогда может сможем болт положить на этот коронавирус и жить дальше....
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3k
AlekseiTFS Acu900 2 часа назад
Я вот чего не понимаю
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618
GantZ Acu900 2 часа назад
Далеко не ху-ня этот коронавирус, привет из больницы с двухсторонней пневмонией. Не было никаких предпосылок, дышалось хорошо, два врача прослушали легкие сказали все чисто а температура фигачела без конца аж на стену лез. В итоге легкие поражены уже были на 50%.
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2k
Rekapra GantZ Полчаса назад
Да их пока не прихватит не поверят. В мае семьей схватили, правда полегче, поражение легких менее 20% у жены, у меня с дочерью бессимптомно, домашнее лечение.
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
И кстати да. Ни в одной стране мира ,какую бы волну не рисовали .Ни кто ,кроме пранкеров, не падал на замлю и не бился в конвульсиях.
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AlekseiTFS 3 часа назад
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
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3k
ayekaramba 3 часа назад
Да элементарно - в отличие от многих стран метод управления и, соответственно, выработанный менталитет в Китае работает гораздо четче и жестче. То есть если сказали - все в масках, то все будут в масках. Не "почти поголовно", не "большинство", а все! Сказали - сидеть дома, будут сидеть дома, а не качать права с ментами на улице. Поэтому все те же самые карантинные меры работали гораздо более эффективно, чем где бы то ни было. Поищи видео в инете как в Китае дети во время коронавируса пошли в школы, когда их открыли. Там это четко иллюстрируется.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста ayekaramba 3 часа назад
Слижу за инстаграмом одного земляка, он работает уже года полтора в Ухане. Ни на одном фото нет ни одного человека в маске. И человек как ходил на работу так и работает до сих пор - потому-что он здоров. Карантин для больных - нет температуры, кашля - маски нет, нет изоляции.

Изолируют ТОЛЬКО ЗАБОЛЕВШИХ. Ну ежели нет у тебя триппера - епись дальше - для партнеров это не опасно. И рассказы про бытовое заражение сифилисом - это для жены - доктора в эти сказки не верили никогда.
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3k
AlekseiTFS ayekaramba 2 часа назад
ха ха ха. В Испании самый жёстки карантин в Европе. И дети в школе сидят все занятия в маске. И санитайзером их уже чуть ли не с ног до головы залили.
Пол года кагантина ,везде и всюду в масках и самый высокий показатель .Что даже ВОЗ охренел.
Канарские острова -почти полностью заблокированы от внешнего мира - вторая волна больше чем первая. То есть с туристами и без масок - она была меньше,чем на пустом острове и в масках.
А причина банальна,чем больше цифры ,тем больше транши от Евросоюза - а люди ? да и хрен то с ними.
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847
Sam AlekseiTFS 36 минут назад
камрад, подробности о Канарах есть? А то я переписывался с одним кексом, застрявшим там, но он куда-то пропал месяц назад. Интересно скока там наших подвисло и как вообще обстановка
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3k
AlekseiTFS Sam Полчаса назад
Лично я не пропадал.Как впрочем и уезжать от сюда не собираюсь.
Из тех кто подвисли :-) У друзей родители не могли улететь и жили у них до первой возможности,так ещё и в сумме с РФ получили в общей сумме 4.400 евро где то. Ну типа на аренду жилья и пропитания.
Обстановка супер. В новостях как и в РФ то одно то другое. А нам пофиг,как жили так и живём
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
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Иван Кемеров

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