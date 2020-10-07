Я вот чего не понимаю

Нет, со второй волной коронавируса никаких вопросов нет: умные люди предупреждали о том, что никакие, даже самые жесткие карантины, от второй волны никак не спасут, и чем жестче у вас будет карантин, тем более мощная вторая волна вас ждет - так оно и оказалось.
Также, как и предупреждали специалисты, даже тотальное ношение масок, как, например, в Испании, вообще никак не влияет на распространяемость коронавируса - в Испании сейчас за день выявляется больше носителей, чем во время первой волны, а здесь маски носят все, даже на улице, на пляже и в душе.
Я сейчас не хочу обсуждать, как мир сошел с ума, и как СМИ и чиновники устроили пандемию страха и паники - это уже сто раз обсуждали и с этим все понятно. Тем более что никаких выводов они для себя не сделали, и этот законченный кретинизм во многих странах продолжается.
Я хочу обсудить совершенно другую вещь, которая у меня ни в какие логические построения не укладывается даже рядом. С тем, что в принципе происходит по миру - все укладывается, тут все понятно: коронавирус никуда не делся и деться не мог, все страны, которые вводили жесткий карантин, ожидаемо получили вторую волну, заметно крупнее первой (но, слава богу, с совершенно другой смертностью), единственная страна, где специалисты и политики имеют хоть какие-то мозги и принимают правильные решения - никакой второй волны не получила, и там ситуация на порядки лучше, чем в остальных странах - все так и есть.
А теперь объясните мне, что происходит с этим чертовым Китаем, который нам и подарил это "развлечение" с коронавирусом, в результате чего почти у всей планеты снесло крышу?
Что, вы спросите, с Китаем? А у Китая нет никакого коронавируса. Совсем. Вообще. С начала марта месяца. Как класса.
Я хочу обсудить совершенно другую вещь, которая у меня ни в какие логические построения не укладывается даже рядом. С тем, что в принципе происходит по миру - все укладывается, тут все понятно: коронавирус никуда не делся и деться не мог, все страны, которые вводили жесткий карантин, ожидаемо получили вторую волну, заметно крупнее первой (но, слава богу, с совершенно другой смертностью), единственная страна, где специалисты и политики имеют хоть какие-то мозги и принимают правильные решения - никакой второй волны не получила, и там ситуация на порядки лучше, чем в остальных странах - все так и есть.
А теперь объясните мне, что происходит с этим чертовым Китаем, который нам и подарил это "развлечение" с коронавирусом, в результате чего почти у всей планеты снесло крышу?
Что, вы спросите, с Китаем? А у Китая нет никакого коронавируса. Совсем. Вообще. С начала марта месяца. Как класса.
При этом все, что мы знаем о коронавирусе, говорит о том, что он не может просто так сгинуть. Он так и будет ходить среди нас и в конце концов ничем не будет отличаться от обычных вирусов ОРЗ, как было столетиями - ОРЗ длилась две недели и имела смертность 0,2%. Та самая страшная "пандемия" прекратится ровно в тот момент, когда населению об этом перестанут рассказывать СМИ и чиновники. В один день. Просто исчезнет. Но сам коронавирус никуда не денется.
Так куда он исчез в Китае? Все разговоры о том, что китайцы, мол, все носят маски, поэтому вирус исчез - чушь собачья. В Испании тоже все носят маски. И хрен там.
Как действовали китайцы? Заперли всех в карантин, у каждого выходящего на улицу измеряли температуру, и если температура есть - немедленно изолировали. Еще раз. Они отслеживали людей С СИМПТОМАМИ и их изолировали. При этом нам как минимум с марта месяца рассказывают всякие страшилки о носителях без симптомов, которые, дескать, страшно заражают всех окружающих, поэтому вирус так быстро распространяется.
В Китае-то он куда делся, если это так? Изолирование одних симптомников никак бы не привело к полному искоренению вируса, если бессимптомники заразны.
Второй вопрос. Ну, предположим, бессимптомники не заразны, китайцы всех в карантине выдержали, распространение погасили до нуля и вируса у них больше нет. Что более чем странно, но тем не менее.
Теперь вопрос - почему у них вирус не возвращается? Что, китайцы перестали по миру ездить? Вот прям все разом? Ни черта не перестали, как ездили, так и ездят. Наши местные китайцы в Испании в марте-апреле уезжали в Китай - они считали, что меры, принимаемые правительством, недостаточные, - но к лету вернулись. Самолеты летают, китайцы ездят. Причем ездят в страны, где коронавирус распространяется намного активнее, чем во время первой волны.
Почему у них в Китае-то нет ни одного случая? Такого просто не может быть, учитывая все то, что мы знаем о распространяемости коронавируса. Или мы чего-то не знаем? Или нам о чем-то не говорят?
У меня на это нет никакого внятного ответа. Может, у вас он есть?
Так куда он исчез в Китае? Все разговоры о том, что китайцы, мол, все носят маски, поэтому вирус исчез - чушь собачья. В Испании тоже все носят маски. И хрен там.
Как действовали китайцы? Заперли всех в карантин, у каждого выходящего на улицу измеряли температуру, и если температура есть - немедленно изолировали. Еще раз. Они отслеживали людей С СИМПТОМАМИ и их изолировали. При этом нам как минимум с марта месяца рассказывают всякие страшилки о носителях без симптомов, которые, дескать, страшно заражают всех окружающих, поэтому вирус так быстро распространяется.
В Китае-то он куда делся, если это так? Изолирование одних симптомников никак бы не привело к полному искоренению вируса, если бессимптомники заразны.
Второй вопрос. Ну, предположим, бессимптомники не заразны, китайцы всех в карантине выдержали, распространение погасили до нуля и вируса у них больше нет. Что более чем странно, но тем не менее.
Теперь вопрос - почему у них вирус не возвращается? Что, китайцы перестали по миру ездить? Вот прям все разом? Ни черта не перестали, как ездили, так и ездят. Наши местные китайцы в Испании в марте-апреле уезжали в Китай - они считали, что меры, принимаемые правительством, недостаточные, - но к лету вернулись. Самолеты летают, китайцы ездят. Причем ездят в страны, где коронавирус распространяется намного активнее, чем во время первой волны.
Почему у них в Китае-то нет ни одного случая? Такого просто не может быть, учитывая все то, что мы знаем о распространяемости коронавируса. Или мы чего-то не знаем? Или нам о чем-то не говорят?
У меня на это нет никакого внятного ответа. Может, у вас он есть?
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Ещё вопросы есть, почему в Китае закончилась эпидемия ковида?
Очередные рассказывающие про московских элоев и периферийных морлоков?
В году 2018 в том же марте месяце в целом померло более 107 тысяч, а пандемии не было. Разница в 20 тыщ ?!?!
Так можно сравнить все месяцы прошлого и прочих годов. Если официальная статистика не врёт (а там завязки на пенсии и страховки - всё оч серьёзно), значит свистят средства массовой дезинформации. Вопрос : нахуа эта мутная движуха???
У нас же вместо медиков (точнее медики есть, которые твердят, но все медийные, а не настоящие) о болезни твердят политики, а медики лишь требуют своё бабло, которое им пообещали, а другая часть медиков предлагает взятки простывшим за диагноз короны. Вот как то так...
может просто диагноз там ставят пневмония и прочее, а не корона
Изолируют ТОЛЬКО ЗАБОЛЕВШИХ. Ну ежели нет у тебя триппера - епись дальше - для партнеров это не опасно. И рассказы про бытовое заражение сифилисом - это для жены - доктора в эти сказки не верили никогда.
Пол года кагантина ,везде и всюду в масках и самый высокий показатель .Что даже ВОЗ охренел.
Канарские острова -почти полностью заблокированы от внешнего мира - вторая волна больше чем первая. То есть с туристами и без масок - она была меньше,чем на пустом острове и в масках.
А причина банальна,чем больше цифры ,тем больше транши от Евросоюза - а люди ? да и хрен то с ними.
Из тех кто подвисли :-) У друзей родители не могли улететь и жили у них до первой возможности,так ещё и в сумме с РФ получили в общей сумме 4.400 евро где то. Ну типа на аренду жилья и пропитания.
Обстановка супер. В новостях как и в РФ то одно то другое. А нам пофиг,как жили так и живём