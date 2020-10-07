Я вот чего не понимаю

При этом все, что мы знаем о коронавирусе, говорит о том, что он не может просто так сгинуть. Он так и будет ходить среди нас и в конце концов ничем не будет отличаться от обычных вирусов ОРЗ, как было столетиями - ОРЗ длилась две недели и имела смертность 0,2%. Та самая страшная "пандемия" прекратится ровно в тот момент, когда населению об этом перестанут рассказывать СМИ и чиновники. В один день. Просто исчезнет. Но сам коронавирус никуда не денется.



Так куда он исчез в Китае? Все разговоры о том, что китайцы, мол, все носят маски, поэтому вирус исчез - чушь собачья. В Испании тоже все носят маски. И хрен там.



Как действовали китайцы? Заперли всех в карантин, у каждого выходящего на улицу измеряли температуру, и если температура есть - немедленно изолировали. Еще раз. Они отслеживали людей С СИМПТОМАМИ и их изолировали. При этом нам как минимум с марта месяца рассказывают всякие страшилки о носителях без симптомов, которые, дескать, страшно заражают всех окружающих, поэтому вирус так быстро распространяется.



В Китае-то он куда делся, если это так? Изолирование одних симптомников никак бы не привело к полному искоренению вируса, если бессимптомники заразны.



Второй вопрос. Ну, предположим, бессимптомники не заразны, китайцы всех в карантине выдержали, распространение погасили до нуля и вируса у них больше нет. Что более чем странно, но тем не менее.



Теперь вопрос - почему у них вирус не возвращается? Что, китайцы перестали по миру ездить? Вот прям все разом? Ни черта не перестали, как ездили, так и ездят. Наши местные китайцы в Испании в марте-апреле уезжали в Китай - они считали, что меры, принимаемые правительством, недостаточные, - но к лету вернулись. Самолеты летают, китайцы ездят. Причем ездят в страны, где коронавирус распространяется намного активнее, чем во время первой волны.



Почему у них в Китае-то нет ни одного случая? Такого просто не может быть, учитывая все то, что мы знаем о распространяемости коронавируса. Или мы чего-то не знаем? Или нам о чем-то не говорят?



У меня на это нет никакого внятного ответа. Может, у вас он есть?