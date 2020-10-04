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Стертое поколение

Стертое поколение (2 фото)

Автор:
04 октября 2020 15:46
Метки: X X век   мнение   страницы истории   
606
2
Никто не штопает носки. И уж если совсем поглубже в историю - никто из тех, кому меньше шестидесяти, не знает, что такое перелицевать костюм или пальто.
Никто уже не чистит ковры первым снегом или соком от квашеной капусты.
Никто уже не протирает тройным одеколоном головку звукоснимателя в кассетном магнитофоне.
Как и не склеивают лаком зажеванную плёнку в кассетах.

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Метки: X X век   мнение   страницы истории   
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6k
Саша Смирнов 2 часа назад
"Никто не штопает носки"
Штопал в детстве шерстяные носки. Очень скучное занятие.

"Никто уже не чистит ковры первым снегом"
Чистил. Последний раз лет 15 назад.

"Никто уже не протирает тройным одеколоном головку звукоснимателя в кассетном магнитофоне"
Так делать было нельзя. От одеколона остаётся налёт на головке, который портит плёнку. Только чистый спирт. Royal был в ходу.

"Как и не склеивают лаком зажеванную плёнку в кассетах"
Бред! Плёнку нужно склеивать только специальным скотчем. И получалось без выпавшего фрагмента песни.

"Никто уже не заправляет одеяло в пододеяльник через дырку посередине"
Какие пододеяльники, такая и заправка. Это не связано с временами.

"Никто уже не разбрызгивает воду изо рта во время глажки брюк"
Очередной бред. Утюжить голым утюгом брюки - сделать их некрасивыми. Они будут лосниться, блестеть. Гладятся через мокрую марлю. Тогда и брызгать не надо, и брюки будут матовыми.
Интересно, брюки уже перестали носить? Перестали гладить?

"Никто уже давно не чистит зубы зубной щеткой с натуральной щетиной. Странно, а они были самыми дешёвыми"
И опять это не зависит от времён. Если производителю невыгодно выпускать щётки с натуральной щетиной, то их и не будет в продаже.

"Никто и не вспомнит, что когда футболка торчит из под свитера - это называется "из под пятницы суббота" и вообще это просто неприлично!"
Помню прекрасно. Не надо "ля-ля". Мне до сих пор некомфортно, если вижу подобное у других.

"Никто уже не оставляет масло в сковороде "на следующий раз""
Я оставляю.

Судя по названию статьи, меня уже "списали" и считают, что я уже "стёрт". Наивные...
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13k
Юрий 18 минут назад
Про зубные щетки - бред. "Никто уже давно не чистит зубы зубной щеткой с натуральной щетиной." Может надо было просто проверить?
Десятки моделей.... Сейчас даже из конского волоса щетки делают...

Про зубные щетки - бред. "Никто уже давно не чистит зубы зубной щеткой с натуральной щетиной." Может надо было просто проверить? Десятки моделей.... Сейчас даже из конского волоса щетки делают...
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10k
поручик Ржевский 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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−13
Атомный Крот Полчаса назад
"Никто уже каждый вечер не заводит часы и будильник."

Вообще-то, некоторым приходится каждый вечер ставить на зарядку смартфон, который служит и будильником и часами. В принципе, разница невелика в данном случае.
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1k
Роман 45 минут назад
"Мы будем первым поколением, что не оставит от себя следов."

Мы оставим сотни гигабайт фотографий, которые никогда не истреплются и не выцветут. Мы оставим часы, десятки часов видео. Мы оставим столько следов, как ни одно поколение до нас.
Другое дело - захочет ли кто-то нас помнить?
Во многом это зависит от нас.
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2k
Unics Роман Полчаса назад
В чём ты всё это оставишь? В виртуальном мире?
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50k
Серый 51 минуту назад
Всё перечисленное помню и ценю. Но. Это прошло, сейчас другая эпоха, другое время, другие ценности. Потому о прошедшем не жалею, было прекрасно, но новое не хуже, это просто .. ээ, новое, тоже прекрасное и интересное ) Жизнь прекрасна!
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9k
кира Час назад
Люблю смотреть старые фотки, распечатанные на бумаге. Можно наделать тысячи фоток смартфонами, планшетами, наделать, показать пару раз и забыть. А распечатанные фотки - это часть жизни. Так приятно устроиться на диване дождливым осенним вечером и полистать альбом со старыми фотографиями. Это не просмотр гаджета, это, если хотите, ритуал, священнодействие, словно окунаешься в прошлую жизнь и проживаешь ее заново. С гаджетами не испытать таких эмоций.
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16k
Марина 2 часа назад
Никто не сжигает ведьм на площадях.
Ни кто не идёт в крестовый поход за гробом господнем.
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1k
Росомаха Марина Полчаса назад
Если продолжать ваш ряд , то и не спит никто в окопах... Не путайте быт с политикой...
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16k
Марина Росомаха 21 минуту назад
Ну сжигание ведьм это социально-культурное развлекательное мероприятие, а вовсе не политика.
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1k
Росомаха Марина 17 минут назад
Если весишь меньше 50 кг , то ты тоже ведьма! Сжечь(так... это...), Ладно, но потом сжечь!
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18
Мистер Фикс 2 часа назад
Никто уже не показывает фиги
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2k
RALEXXX Мистер Фикс 57 минут назад
Зато показывают факи.
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16k
ПаганецЪ 2 часа назад
Никто уже не делает каменных ножей
Никто не высекает огонь с помощью кремня и железа (хотя тут можно поспорить - зажигалки используют тот же принцип)
Никто не парит репу (не в смысле морду лица, а овощ)...
Ну и так далее. Времена-то меняются.
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3k
[email protected]@bux 2 часа назад
Перестали по вечерам играть во дворах на гитарах и тем более гармошках.
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71k
Я Только спросить. 2 часа назад
Лично я нацарапал на дереве - "Леша и Катя - Любовь"!..
Лично я нацарапал на дереве - "Леша и Катя - Любовь"!..
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3k
Sanar Я Только спросить. 2 часа назад
Вру, в Ботаническом саду в Ставрополе курсантом что то сажали, забыл уже.
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3k
Едондер пуп Я Только спросить. 2 часа назад
Надо же, как природа всё поменяла!))
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71k
Я Только спросить. Sanar 2 часа назад
молодец лови конфету.
молодец лови конфету.
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71k
Я Только спросить. Sanar 2 часа назад
Это трава ерунда...
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3k
Sanar Я Только спросить. 2 часа назад
Ну как ерунда, это крупнейший центр на юге, там далеко не трава
https://fnac.center/https://fnac.center/
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2k
alex 2 часа назад
Автор прав...
У бабушки была шкатулка, она и сейчас есть. Там хранилось все то, что она тогда считала ценным, письма дальних родственников, фотографии, открытки, телеграммы, рецепты, сберегательная книжка, диковенные пуговицы, медали и ордена деда, свои медали, эти вещи сохранили даже свой специфический запах. Бабушки уже давно нет, а шкатулка есть, её можно открыть и буквально прикоснуться к истории.
А мы что оставим после себя?! смартфон?!
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13k
Юлия alex Полчаса назад
Я, конечно, извиняюсь, но это говорит не о поколении смартфонов, а о скучной жизни автора и подобноразмышляющих.
У меня "живой памяти" 3 вагона и ещё 3 состава.
Открытки, билеты, буклеты, браслеты, сувениры, куча фото с фотобудок, с различных парков (не на свой фотик, а именно парковые). Где есть мы делаем оттиски монеток.
А целый ящик детского рисунков, поделок, тетрадей и тд.
Нам для" памяти" отдельная комната нужна.
Я, конечно, извиняюсь, но это говорит не о поколении смартфонов, а о скучной жизни автора и подобноразмышляющих. У меня "живой памяти" 3 вагона и ещё 3 состава. Открытки, билеты, буклеты, браслеты, сувениры, куча фото с фотобудок, с различных парков (не на свой фотик, а именно парковые). Где есть мы делаем оттиски монеток. А целый ящик детского рисунков, поделок, тетрадей и тд. Нам для" памяти" отдельная комната нужна.
Я, конечно, извиняюсь, но это говорит не о поколении смартфонов, а о скучной жизни автора и подобноразмышляющих. У меня "живой памяти" 3 вагона и ещё 3 состава. Открытки, билеты, буклеты, браслеты, сувениры, куча фото с фотобудок, с различных парков (не на свой фотик, а именно парковые). Где есть мы делаем оттиски монеток. А целый ящик детского рисунков, поделок, тетрадей и тд. Нам для" памяти" отдельная комната нужна.
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3k
Sanar 2 часа назад
Да большая часть перечисленного в этих стенаниях чушь, я на днях был круто удивлён, к соседу зашёл по делам, его дочка 20 лет показывает мне фото на бумаге со своим парнем как гуляли, девушка современная есть гаджетов куча, говорит хочу в альбом положить, я аж охренел.
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9k
Лехахуторской 2 часа назад
Автор кто тебе мешает это все делать?
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1k
Velho Safado Лехахуторской 7 минут назад
Бессмысленность этого действа. Не более того. Но и не менее.
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49k
Андрей 2 часа назад
Мы все умрём...
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3k
Едондер пуп Андрей 2 часа назад
Никто уже не помнит, что Фишки - сайт хорошего настроения)))
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18
Мистер Фикс Андрей 2 часа назад
Через какое-то время в соцсетях количество профилей умерших пользователей будет превышать количество живых
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3k
Горожанин 3 часа назад
- Что за такой бесконечный стон раздается над великою русской рекой?
- То интеллигенты идут.
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17k
Аня Горожанин 2 часа назад
Яков Кедми, таки да, яркий представитель русской интеллигенции
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1k
Velho Safado Аня 9 минут назад
Видите ли, Аня... При всем своем нескрываемом еврействе, он куда более русский, чем многие из Ваших ровестников. Так тоже бывает. Со временем поймете. Или нет...
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