Стертое поколение

Никто не штопает носки. И уж если совсем поглубже в историю - никто из тех, кому меньше шестидесяти, не знает, что такое перелицевать костюм или пальто.
Никто уже не чистит ковры первым снегом или соком от квашеной капусты.
Никто уже не протирает тройным одеколоном головку звукоснимателя в кассетном магнитофоне.
Как и не склеивают лаком зажеванную плёнку в кассетах.
Никто уже не чистит ковры первым снегом или соком от квашеной капусты.
Никто уже не протирает тройным одеколоном головку звукоснимателя в кассетном магнитофоне.
Как и не склеивают лаком зажеванную плёнку в кассетах.
Никто
Никто уже не вырезает телепрограммы из субботней газеты и не подчёркивает в ней интересные передачи, на которые нужно успеть.
Никто уже не посылает сервелат в посылках.
Никто уже не хранит пустые пивные банки в серванте.
Никто уже не хвастает умением разжечь спичку, чиркнув об оконное стекло или об штанину.
Никто уже не считает, что лучшее средство от кашля - это банки или медовый компресс на ночь.
Никто уже не вешает ситечко на носик чайника.
Никто уже не заправляет одеяло в пододеяльник через дырку посередине.
Никто уже не стирает полиэтиленовые пакеты.
Никто уже каждый вечер не заводит часы и будильник.
Никто уже не разбрызгивает воду изо рта во время глажки брюк.
Никто уже давно не чистит зубы зубной щеткой с натуральной щетиной. Странно, а они были самыми дешёвыми.
Никто уже не подает покупные пельмени, в качестве главного блюда на праздничном столе.
Никто уже не наворачивает вату на спичку, чтобы почистить ушные раковины.
Никто уже не помнит чем отличается синяя стёрка от красной... А я помню! Синяя стирает карандаш, а красная - стирает чернила и проделывает дырки в бумаге.
Никто уже не считает, что банный день должен быть один раз в неделю…
Никто уже не коллекционирует полезные советы из отрывных календарей.
Никто уже не наклеивает переводилки на кафельную плитку.
Никто уже не ходит в фотоателье, чтобы сделать ежегодный семейный портрет.
Никто уже не украшает стены квартиры выжиганием или чеканкой собственного изготовления.
Никто уже не вяжет банты на гриф гитары
Никто и не вспомнит, что когда футболка торчит из под свитера - это называется "из под пятницы суббота" и вообще это просто неприлично!
Никто уже не оставляет масло в сковороде "на следующий раз".
Никто уже не боится, что сливной бачок в один прекрасный день всё-таки упадет на голову.
И никто уже давно не слышал свежих анекдотов про Штирлица и Василия Ивановича.
Грустно...
Никто уже не посылает сервелат в посылках.
Никто уже не хранит пустые пивные банки в серванте.
Никто уже не хвастает умением разжечь спичку, чиркнув об оконное стекло или об штанину.
Никто уже не считает, что лучшее средство от кашля - это банки или медовый компресс на ночь.
Никто уже не вешает ситечко на носик чайника.
Никто уже не заправляет одеяло в пододеяльник через дырку посередине.
Никто уже не стирает полиэтиленовые пакеты.
Никто уже каждый вечер не заводит часы и будильник.
Никто уже не разбрызгивает воду изо рта во время глажки брюк.
Никто уже давно не чистит зубы зубной щеткой с натуральной щетиной. Странно, а они были самыми дешёвыми.
Никто уже не подает покупные пельмени, в качестве главного блюда на праздничном столе.
Никто уже не наворачивает вату на спичку, чтобы почистить ушные раковины.
Никто уже не помнит чем отличается синяя стёрка от красной... А я помню! Синяя стирает карандаш, а красная - стирает чернила и проделывает дырки в бумаге.
Никто уже не считает, что банный день должен быть один раз в неделю…
Никто уже не коллекционирует полезные советы из отрывных календарей.
Никто уже не наклеивает переводилки на кафельную плитку.
Никто уже не ходит в фотоателье, чтобы сделать ежегодный семейный портрет.
Никто уже не украшает стены квартиры выжиганием или чеканкой собственного изготовления.
Никто уже не вяжет банты на гриф гитары
Никто и не вспомнит, что когда футболка торчит из под свитера - это называется "из под пятницы суббота" и вообще это просто неприлично!
Никто уже не оставляет масло в сковороде "на следующий раз".
Никто уже не боится, что сливной бачок в один прекрасный день всё-таки упадет на голову.
И никто уже давно не слышал свежих анекдотов про Штирлица и Василия Ивановича.
Грустно...
Мы будем первым поколением, что не оставит от себя следов.
Мы не оставим своих писем. От себя из юности, когда так остро и неразделённо, а позже понимаешь, что не с тем. Мы не оставим писем от себя постарше, для друзей, с которыми тоскуем по неважным прежде дням. Мы не оставим своих почерков, затертой, мятой, сложенной бумаги, конвертов с адресами, штемпелями, именами тех, кому и от кого.
Мы не оставим фотографий. Они все сгинут в электронной суете. Нам и сейчас уже не вынуть свой фотоальбом, нам и сейчас не надписать на обороте - нету оборотов. Мне негде написать, что это я, а это Женька, это Машка, это мы. Мы не оставим своих лиц.
Не будет мемуаров, дневников, записок, писем, фотографий разных лет. Не будет биографий, почерков, всего, что для кого-то остаётся нитью к нам, ушедшим навсегда. Мы будем первыми, кто растворится без следа.
Привет, эпоха гаджетов, компьютеров и соцсетей.
Ты умудрилась нас стереть....
Мы не оставим своих писем. От себя из юности, когда так остро и неразделённо, а позже понимаешь, что не с тем. Мы не оставим писем от себя постарше, для друзей, с которыми тоскуем по неважным прежде дням. Мы не оставим своих почерков, затертой, мятой, сложенной бумаги, конвертов с адресами, штемпелями, именами тех, кому и от кого.
Мы не оставим фотографий. Они все сгинут в электронной суете. Нам и сейчас уже не вынуть свой фотоальбом, нам и сейчас не надписать на обороте - нету оборотов. Мне негде написать, что это я, а это Женька, это Машка, это мы. Мы не оставим своих лиц.
Не будет мемуаров, дневников, записок, писем, фотографий разных лет. Не будет биографий, почерков, всего, что для кого-то остаётся нитью к нам, ушедшим навсегда. Мы будем первыми, кто растворится без следа.
Привет, эпоха гаджетов, компьютеров и соцсетей.
Ты умудрилась нас стереть....
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Метки: X X век мнение страницы истории
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Штопал в детстве шерстяные носки. Очень скучное занятие.
"Никто уже не чистит ковры первым снегом"
Чистил. Последний раз лет 15 назад.
"Никто уже не протирает тройным одеколоном головку звукоснимателя в кассетном магнитофоне"
Так делать было нельзя. От одеколона остаётся налёт на головке, который портит плёнку. Только чистый спирт. Royal был в ходу.
"Как и не склеивают лаком зажеванную плёнку в кассетах"
Бред! Плёнку нужно склеивать только специальным скотчем. И получалось без выпавшего фрагмента песни.
"Никто уже не заправляет одеяло в пододеяльник через дырку посередине"
Какие пододеяльники, такая и заправка. Это не связано с временами.
"Никто уже не разбрызгивает воду изо рта во время глажки брюк"
Очередной бред. Утюжить голым утюгом брюки - сделать их некрасивыми. Они будут лосниться, блестеть. Гладятся через мокрую марлю. Тогда и брызгать не надо, и брюки будут матовыми.
Интересно, брюки уже перестали носить? Перестали гладить?
"Никто уже давно не чистит зубы зубной щеткой с натуральной щетиной. Странно, а они были самыми дешёвыми"
И опять это не зависит от времён. Если производителю невыгодно выпускать щётки с натуральной щетиной, то их и не будет в продаже.
"Никто и не вспомнит, что когда футболка торчит из под свитера - это называется "из под пятницы суббота" и вообще это просто неприлично!"
Помню прекрасно. Не надо "ля-ля". Мне до сих пор некомфортно, если вижу подобное у других.
"Никто уже не оставляет масло в сковороде "на следующий раз""
Я оставляю.
Судя по названию статьи, меня уже "списали" и считают, что я уже "стёрт". Наивные...
Десятки моделей.... Сейчас даже из конского волоса щетки делают...
Вообще-то, некоторым приходится каждый вечер ставить на зарядку смартфон, который служит и будильником и часами. В принципе, разница невелика в данном случае.
Мы оставим сотни гигабайт фотографий, которые никогда не истреплются и не выцветут. Мы оставим часы, десятки часов видео. Мы оставим столько следов, как ни одно поколение до нас.
Другое дело - захочет ли кто-то нас помнить?
Во многом это зависит от нас.
Ни кто не идёт в крестовый поход за гробом господнем.
Никто не высекает огонь с помощью кремня и железа (хотя тут можно поспорить - зажигалки используют тот же принцип)
Никто не парит репу (не в смысле морду лица, а овощ)...
Ну и так далее. Времена-то меняются.
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У бабушки была шкатулка, она и сейчас есть. Там хранилось все то, что она тогда считала ценным, письма дальних родственников, фотографии, открытки, телеграммы, рецепты, сберегательная книжка, диковенные пуговицы, медали и ордена деда, свои медали, эти вещи сохранили даже свой специфический запах. Бабушки уже давно нет, а шкатулка есть, её можно открыть и буквально прикоснуться к истории.
А мы что оставим после себя?! смартфон?!
У меня "живой памяти" 3 вагона и ещё 3 состава.
Открытки, билеты, буклеты, браслеты, сувениры, куча фото с фотобудок, с различных парков (не на свой фотик, а именно парковые). Где есть мы делаем оттиски монеток.
А целый ящик детского рисунков, поделок, тетрадей и тд.
Нам для" памяти" отдельная комната нужна.
- То интеллигенты идут.