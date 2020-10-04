Президент Туркменистана придумал названия для бытовой техники

В Туркменистане всё кипит, бурлит и развивается. Промышленность не стоит на месте, а импортозамещение и вовсе продвигается семимильными шагами. Естественно, не остался в стороне и сам президент Гурбангулы Бердымухамедов.
В минувшую пятницу министр промышленности, строительного производства, и по совместительству сын президента Сердар Бердымухамедов представил отцу новейшие образцы готовящейся к выпуску отечественной электронной продукции: смарт-телевизоры диагональю 65 дюймов, сотовые телефоны с двумя сим-картами, смартфоны, моноблоки, сплит-кондиционеры, роутеры и кулеры для охлаждения и нагрева воды.
Перед президентом была поставлена сложная задача дать названия всем моделям техники. Ведь как назовёшь, так и работать будет. Гурбангулы Бердымухамедов к делу подошел ответственно. Так, будущий смартфон будет носить гордое название «Национальный», вай-фай роутер - «Искра», кулеру досталось звучное название - «Жажда», а вот сплит-кондиционеру - «Тепло».
Вроде бы обычные рядовые новости, но вот журналистов канала 360 заинтересовало кое-что другое…
Вроде бы обычные рядовые новости, но вот журналистов канала 360 заинтересовало кое-что другое…
А как вы считаете, поможет ли нашим чиновникам такое усвоение материала?
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В это время другие народы пользуются интернетом и летают в космос.
Верным путем идёте, товарищи!
кулеру досталось звучное название - «Жажда» === с кулера невозможно будет получить даже каплю воды
а вот сплит-кондиционеру - «Тепло». === вместо охладжения он будт работать как печка. При обогшреве тоже будет работать как печка
- А как же назад?
- Развернулись и алга
Автоген-бабай – сварщик
Автоген-гюрза - дракон
Арык-трепло – радиовещательный канал
Аксакал-ярлык (аксакал-ксива) – пенсионное удостоверение
Албан-базар – албанский язык
Арматур-акын - музыкант-металлист
Арматур-батыр - Терминатор
Арык-кишка – пожарный шланг
Арык-лохань - ванная
Б
«Бабай-Мазай» - известное стихотворение Некрасова
Бакшиш-тэньге - взятка
Басмач-теньге – налоговый инспектор
Билайн-летун – пчела
Берлин-дувал - Берлинская стена
Бигмак-чайхана – «Макдональдс»
Буль-буль-сарай - вино-водочный магазин
Бурка-юрта - плащ-палатка
В
Вертолёт-бала - Карлсон
Г
Гламур-акын - Сергей Зверев
Гламур-ханум – манекенщица
Гудзон-кишлак - Нью-Иорк
Гуталин-малай – негр
Гуталин-бала – негритёнок
Д
«Дебил-бахча» – «Поле чудес», «Фабрика звёзд»
Душман-апа - тёща
И
Ик-Пук-вода – кока-кола
Интернет-баши - провайдер
Искандер-сарай - Александровский дворец
Ишак-базар – политические прения
Ишак-матрас – зебра
К
Кальян-арба – паровоз
Кизяк-шашлык – гамбургер
Кизяк-арык – канализационный отстойник
Кирдык-арба – катафалк
Кирдык-батыр – боевик
Кирдык-баул – ядерный чемоданчик
Кирдык-кино – боевик
Кирдык-кишлак - кладбище
Кирдык-мангал – крематорий
Кирдык-сакля - морг
Кишлак-билайн-летун – пасека
Колотун-айран - мороженое
Колотун-арба - рефрижератор
Колотун-бабай - Дед Мороз
Колотун-шурпа – холодец
Кошмар-апа - Баба Яга
Кызым-балык – русалка
Л
Лаваш-ханум – женщина с маленьким бюстом
Листва-урюк – гербарий
М
Мигай-арба – машина с мигалкой
Н
Нах-Пох-базар – сленг ЖЖистов
Нибельмес-малай – Незнайка
Ништяк-кызым – Снегурочка
П
Продуй-батыр - русский футболист
С
Сакля-бардак – вечеринка
Саксаул-батыр – Буратино
Сыктым-сарай - публичный дом
Т
Тупим-бахча - конопляное поле
У
Угрюм-будур - царевна Несмеяна
Ч
Чих-пых-кино - эротика
Чугун-ханум - Маргарет Тэтчер
Чушка-фасон - безвкусная одежда
Ш
Шайтан-арба – метро или маршрутка
Шайтан-башмак – кирзовый сапог
Шайтан-вода - водка
Шайтан-казан - плита
Шайтан-мороз - холодильник
Шайтан-огонь – зажигалка
Шайтан-пиала - унитаз
Шайтан-сквозняк – кондиционер
Шайтан-труба – гранатомет
Шакал-арба - собачья упряжка
Шампур-батыр - Д'Артаньян
Ю
Юрта-бабай – домовой
Юрта-обрыгай-углы – ресторан
Колотун-ака - Дед Мороз.
Но "Продуй-батыр" - повеселил!
многоточие так как он еще не придумал этому название ?
Шайтана ма?