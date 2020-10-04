Президент Туркменистана придумал названия для бытовой техники

Перед президентом была поставлена сложная задача дать названия всем моделям техники. Ведь как назовёшь, так и работать будет. Гурбангулы Бердымухамедов к делу подошел ответственно. Так, будущий смартфон будет носить гордое название «Национальный», вай-фай роутер - «Искра», кулеру досталось звучное название - «Жажда», а вот сплит-кондиционеру - «Тепло».

Вроде бы обычные рядовые новости, но вот журналистов канала 360 заинтересовало кое-что другое…