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Президент Туркменистана придумал названия для бытовой техники

Президент Туркменистана придумал названия для бытовой техники (1 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
04 октября 2020 10:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гурбангулы Бердымухамедов   блокнот   записная книжка   техника   технологии   туркменистан   
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В Туркменистане всё кипит, бурлит и развивается. Промышленность не стоит на месте, а импортозамещение и вовсе продвигается семимильными шагами. Естественно, не остался в стороне и сам президент Гурбангулы Бердымухамедов.

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Метки: Гурбангулы Бердымухамедов   блокнот   записная книжка   техника   технологии   туркменистан   
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25  комментариев
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14k
СергейПименов Час назад
Ему бы в ИКЕЯ устроится на работу...
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4k
Zorik Минуту назад
Маразм крепчал.
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5k
Apok 7 минут назад
Древний и мудрый народ! Они открыли порох, бумагу, изобрели письменность...
В это время другие народы пользуются интернетом и летают в космос.
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389
metrolog 10 минут назад
У них там своя атмосфера
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 22 минуты назад
Еслинеонтокто, альтернативынет!!!

Верным путем идёте, товарищи!
Еслинеонтокто, альтернативынет!!! Верным путем идёте, товарищи!
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280
Nane First NameLast Полчаса назад
вай-фай роутер - «Искра» === постоянно будет раздавать искры. Иногда дым.

кулеру досталось звучное название - «Жажда» === с кулера невозможно будет получить даже каплю воды

а вот сплит-кондиционеру - «Тепло». === вместо охладжения он будт работать как печка. При обогшреве тоже будет работать как печка
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1k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
А он придумал как называть :гастробайтер,дворник,метла?
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21k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
Китайцы разместили у них свои сборочные цеха? Молодцы )))
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9k
Василий Сургайло Полчаса назад
Это у них только вперед (алга), а назад нет слова?
- А как же назад?
- Развернулись и алга
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6k
KOSTELLO Полчаса назад
А

Автоген-бабай – сварщик
Автоген-гюрза - дракон
Арык-трепло – радиовещательный канал
Аксакал-ярлык (аксакал-ксива) – пенсионное удостоверение
Албан-базар – албанский язык
Арматур-акын - музыкант-металлист
Арматур-батыр - Терминатор
Арык-кишка – пожарный шланг
Арык-лохань - ванная

Б

«Бабай-Мазай» - известное стихотворение Некрасова
Бакшиш-тэньге - взятка
Басмач-теньге – налоговый инспектор
Билайн-летун – пчела
Берлин-дувал - Берлинская стена
Бигмак-чайхана – «Макдональдс»
Буль-буль-сарай - вино-водочный магазин
Бурка-юрта - плащ-палатка

В

Вертолёт-бала - Карлсон

Г

Гламур-акын - Сергей Зверев
Гламур-ханум – манекенщица
Гудзон-кишлак - Нью-Иорк
Гуталин-малай – негр
Гуталин-бала – негритёнок

Д

«Дебил-бахча» – «Поле чудес», «Фабрика звёзд»
Душман-апа - тёща

И

Ик-Пук-вода – кока-кола
Интернет-баши - провайдер
Искандер-сарай - Александровский дворец
Ишак-базар – политические прения
Ишак-матрас – зебра

К

Кальян-арба – паровоз
Кизяк-шашлык – гамбургер
Кизяк-арык – канализационный отстойник
Кирдык-арба – катафалк
Кирдык-батыр – боевик
Кирдык-баул – ядерный чемоданчик
Кирдык-кино – боевик
Кирдык-кишлак - кладбище
Кирдык-мангал – крематорий
Кирдык-сакля - морг
Кишлак-билайн-летун – пасека
Колотун-айран - мороженое
Колотун-арба - рефрижератор
Колотун-бабай - Дед Мороз
Колотун-шурпа – холодец
Кошмар-апа - Баба Яга
Кызым-балык – русалка

Л

Лаваш-ханум – женщина с маленьким бюстом
Листва-урюк – гербарий

М

Мигай-арба – машина с мигалкой

Н

Нах-Пох-базар – сленг ЖЖистов
Нибельмес-малай – Незнайка
Ништяк-кызым – Снегурочка

П

Продуй-батыр - русский футболист

С

Сакля-бардак – вечеринка
Саксаул-батыр – Буратино
Сыктым-сарай - публичный дом

Т

Тупим-бахча - конопляное поле

У

Угрюм-будур - царевна Несмеяна

Ч

Чих-пых-кино - эротика
Чугун-ханум - Маргарет Тэтчер
Чушка-фасон - безвкусная одежда

Ш

Шайтан-арба – метро или маршрутка
Шайтан-башмак – кирзовый сапог
Шайтан-вода - водка
Шайтан-казан - плита
Шайтан-мороз - холодильник
Шайтан-огонь – зажигалка
Шайтан-пиала - унитаз
Шайтан-сквозняк – кондиционер
Шайтан-труба – гранатомет
Шакал-арба - собачья упряжка
Шампур-батыр - Д'Артаньян

Ю

Юрта-бабай – домовой
Юрта-обрыгай-углы – ресторан
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984k
Сергей KOSTELLO 4 минуты назад
Шайтан-арба - паровоз
Колотун-ака - Дед Мороз.

Но "Продуй-батыр" - повеселил!
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6k
KOSTELLO 37 минут назад
Интересно, он в конце пары конспекты проверяет или как?
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2k
Азиз Ниязов 41 минуту назад
Диктант ёпта
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1k
Дмитрий ! 49 минут назад
Не забывать кивать головой, иначе нечем будет кивать
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265
чокнутый 54 минуты назад
даже хлопают синхронно!
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29k
Опаньки Час назад
а батон золотой у него есть?
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599
Кукулькан Опаньки 58 минут назад
Если есть то с особым названием. И ещё, при таком самодурстве, этот батон со временем окажется у него в...
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29k
Опаньки Кукулькан Минуту назад
"у него в ..."
многоточие так как он еще не придумал этому название ?
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3k
Летучий Мыш Час назад
А куда еще записывать, в планшет? Так никаких терабайт не хватит. А этими печку протопил- все польза.
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378
Алёха Час назад
сыны путина и медведя минусуют)))
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10k
Neverь Час назад
Президент Туркменистана придумал названия для бытовой техники
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78k
Taras Kozalupko Час назад
А как это по туркменски?

Шайтана ма?
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378
Алёха Час назад
у путина таких сыновей куча )))
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28k
Azesh 2 часа назад
рукалицо
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