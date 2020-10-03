Как Гюльчатай «сменила личико» и чуть не попала в плен к местным жителям

Как Гюльчатай «сменила личико»

Кто такая Татьяна Федотова? Вы видели другие фильмы с ней? Нет. Она сыграла только одну роль - младшую жену Абдуллы, недоступную красавицу Гюльчатай.

После премьеры Татьяна проснулась звездой - трогательная девочка так полюбилась публике, что ее потом много раз приглашали сниматься.

К сожалению, больше ролей у Федотовой не было. По мнению Татьяны, к счастью! Она говорит в интервью, что раскрыться по-настоящему перед камерой не смогла, чувствовала себя скованно.

С самого начала роль должна была достаться Ирине Печерниковой, но она сразу отказалась. Утонченная внешность Ирины, ее томный взгляд покорили режиссера. Если подумать, она отлично вписалась бы в коллектив “Белого солнца”.