Как Гюльчатай «сменила личико» и чуть не попала в плен к местным жителям

Не так давно пересматривал “Белое солнце пустыни”, а потом узнал пару интересных фактов и теперь хочу поделиться этой историей.
Роль восточной неприступной красавицы Гюльчатай далась непросто! Особенно потому, что выбрать и утвердить актрису никак не могли. Да и местным жителям девушка очень понравилась, ее даже хотели выкупить у съемочной группы. Давайте по-порядку.
Как Гюльчатай «сменила личико»
Кто такая Татьяна Федотова? Вы видели другие фильмы с ней? Нет. Она сыграла только одну роль - младшую жену Абдуллы, недоступную красавицу Гюльчатай.
После премьеры Татьяна проснулась звездой - трогательная девочка так полюбилась публике, что ее потом много раз приглашали сниматься.
К сожалению, больше ролей у Федотовой не было. По мнению Татьяны, к счастью! Она говорит в интервью, что раскрыться по-настоящему перед камерой не смогла, чувствовала себя скованно.
С самого начала роль должна была достаться Ирине Печерниковой, но она сразу отказалась. Утонченная внешность Ирины, ее томный взгляд покорили режиссера. Если подумать, она отлично вписалась бы в коллектив “Белого солнца”.
Ирина Печерникова.
Почитав сценарий, Печерникова отказалась играть - роль ей совсем не понравилась. В своих поздних интервью она говорит, что сильно пожалела об этом.
Следующей претенденткой стала Татьяна Денисова, артистка цирка. Она согласилась, начала сниматься, но потом резко передумала. Всему виной новый контракт, и Татьяна без сожаления бросила свою Гюльчатай на полпути.
Вот так наша Федотова и попала на съемочную площадку. Совершенно случайно, кстати! Девушке на тот момент было всего 17 лет, студентка балетного училища. Она просто прогуливала уроки, попавшись на глаза режиссеру. Он тут же отметил, что она идеально подойдет.
Как Гюльчатай украсть попытались
Анатолий Кузнецов и Николай Годовиков. Кадр из х/ф «Белое солнце пустыни», режиссер Владимир Мотыль, 1969 год.
Татьяна и ее партнер по роли, Николай Годовиков (как раз Петруха), отправились на танцы! Молодежь, лето, парк и хорошая музыка - ничто не предвещало беды. Кто же знал, что молоденькая актриса так понравится местным парням-туркменам, что ее захотят купить?
Николаю Годовикову реально предлагали деньги за красивую невесту! Он отказался, но те не отступали - завязалась драка. Татьяна очень испугалась, ведь только тогда поняла реальную угрозу.
Кто знает, что было бы с девушкой, если бы не смелый защитник Годовиков-Петруха. На счастье, подоспели еще ребята из съемочной группы, кто-то из них занимался боксом, смог дать отпор женихам.
Роль Гюльчатай можно назвать короткой, даже эпизодической. Если героиня Екатерины Матвеевны символизирует русский дом, семью, любовь и преданность, то Гюльчатай - собирательный образ восточного гарема.
В следующий раз, когда будете смотреть “Белое солнце пустыни”, подумайте над этим, и вспомните, как непросто было подобрать актрису на роль очаровательной молодой девушки, супруги Абдуллы!
Источник:
- 12 актеров, которые не получили наград за свои знаковые роли
- 30 актёров, которые кардинально изменились ради роли
- 10 актеров, которые стали заложниками одной роли
- Супергерои на съемочной площадке: наша служба и опасна, и трудна
- Николаса Кейджа - в Супермены!
Понравилось39
Гюльчатай уговаривает Сухова трахнуться: