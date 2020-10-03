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Как Гюльчатай «сменила личико» и чуть не попала в плен к местным жителям

Как Гюльчатай «сменила личико» и чуть не попала в плен к местным жителям (3 фото)

Автор:
03 октября 2020 19:21
Метки: актеры   кино   роли   
1378
3

Не так давно пересматривал “Белое солнце пустыни”, а потом узнал пару интересных фактов и теперь хочу поделиться этой историей.

Роль восточной неприступной красавицы Гюльчатай далась непросто! Особенно потому, что выбрать и утвердить актрису никак не могли. Да и местным жителям девушка очень понравилась, ее даже хотели выкупить у съемочной группы. Давайте по-порядку.

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Метки: актеры   кино   роли   
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187k
Северное сияние 3 часа назад
Как Гюльчатай «сменила личико» и чуть не попала в плен к местным жителям
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44k
Albert GER 2 часа назад
"...неприступной красавицы Гюльчатай..."

Гюльчатай уговаривает Сухова трахнуться:
"...неприступной красавицы Гюльчатай..." Гюльчатай уговаривает Сухова трахнуться:
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221k
NAZARETH 2 часа назад
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬМ !!!!!
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬМ !!!!!
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10k
Кот 3 часа назад
Ссылка coub.com
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187k
Северное сияние 3 часа назад
Как Гюльчатай «сменила личико» и чуть не попала в плен к местным жителям
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