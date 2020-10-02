История на грани: отношения с несовершеннолетним

В 2007 году я подрабатывала в такси. Училась в аспирантуре, а по вечерам брала заказы. Тогда в нашем городе ещё не было никакого Яндекс.Такси. Работала в такси не от жизни хорошей. Машина, доставшаяся от отца, сыпалась на ходу и половину заработанного вкладывала обратно в свою Ладу.
Но не это главное. Главное то, что с таким режимом у меня не хватало времени на личную жизнь. У меня был один полноценный выходной в неделю. В те дни я отсыпалась. Не скажу, что сильно было одиноко, но всё же не хватало сильного мужского плеча рядом.
8 марта 2007 года я тоже подрабатывала. Работать на такие праздники выгодно — машин мало, клиентов можно развозить до двух-трёх часов ночи вообще влёгкую. Одним из клиентов стал молодой парень. Разговорились пока ехали. Он быстренько схватил визитку, торчавшую возле приборной панели, расплатился и ушёл. На чай дал рублей сто. Учитывая, что стоимость самой поездки была в пределах 60-70 рублей.
На вид был очень симпатичным и статным. Уже через двадцать минут позвонил мне и предложил отвезти его на следующий день на дачу. Оплату пообещал шашлыками. Меня уже сто лет никто не приглашал на шашлыки. Согласилась. Вроде это была пятница, но могу ошибаться. Утром созвонились, я надела нормальное бельё. Поехали. Думала, что на даче ещё кто-то будет, но мы были вдвоём. До шашлыков дело уже дошло только ближе к вечеру.
Уже на обратном пути я поинтересовалась о его возрасте. 16 лет! Оказалось, что со мной замутил школьник! На вид он совсем не был похож на школьника: бородища шикарная, ручища здоровенные, спина — квадратная! Меня словно холодной водой окатили. Он спросил, сколько мне лет. Я соврала — сказала, что 20. На деле мне было 24 года. Он ещё несколько раз звонил мне, но я не брала трубку — стыдно было. Вот такой вот печальный опыт общения со школотой! Накачаются в своих школах, блин! Чем его кормили, что он такой вымахал?!
А у вас были отношения с малолетками?
Автор: @TaxiFemale
8 марта 2007 года я тоже подрабатывала. Работать на такие праздники выгодно — машин мало, клиентов можно развозить до двух-трёх часов ночи вообще влёгкую. Одним из клиентов стал молодой парень. Разговорились пока ехали. Он быстренько схватил визитку, торчавшую возле приборной панели, расплатился и ушёл. На чай дал рублей сто. Учитывая, что стоимость самой поездки была в пределах 60-70 рублей.
×
На вид был очень симпатичным и статным. Уже через двадцать минут позвонил мне и предложил отвезти его на следующий день на дачу. Оплату пообещал шашлыками. Меня уже сто лет никто не приглашал на шашлыки. Согласилась. Вроде это была пятница, но могу ошибаться. Утром созвонились, я надела нормальное бельё. Поехали. Думала, что на даче ещё кто-то будет, но мы были вдвоём. До шашлыков дело уже дошло только ближе к вечеру.
Уже на обратном пути я поинтересовалась о его возрасте. 16 лет! Оказалось, что со мной замутил школьник! На вид он совсем не был похож на школьника: бородища шикарная, ручища здоровенные, спина — квадратная! Меня словно холодной водой окатили. Он спросил, сколько мне лет. Я соврала — сказала, что 20. На деле мне было 24 года. Он ещё несколько раз звонил мне, но я не брала трубку — стыдно было. Вот такой вот печальный опыт общения со школотой! Накачаются в своих школах, блин! Чем его кормили, что он такой вымахал?!
А у вас были отношения с малолетками?
Автор: @TaxiFemale
Источник:
Еще крутые истории!
- Факты о современной Японии
- Свидание вслепую с двухметровой дылдочкой
- 30 татух, которые страшно надоели тату-мастерам
- Обломов 2.0: современная женская версия
- На протяжении сорока лет три брата играли в лотерею с одними и теми же цифрами
26
Понравилось26
Новости партнёров
Загрузка...
всякое конечно бывает
наверно на стройке работает - оттуда и руки большие и спина огромная
Мужики в возрасте "под полтан" - ленятся тусить и отжигать с малолетними подружайками (бухать-то они могут так, что куда там нетренированным малолеткам, с их детскими мозгами, но "куража нет - мы всё это видели стопицот раз!")
Тёткам в возрасте "под полтан" больше нужен домашний уют и рассказы про то, "как он её любит" и что "вовсе ты не старая, а складочки на пузе меня вообще возбуждают неимоверно!")
Во-вторых, женщин у нас жалеют (ага, рай для феминисток) и уголовное преследование в отношении них на сексуальной почве часто и не доходит до суда и как следствие наказания.
Ну и так, какая-то ламповая история, ощущение, что где-то видел кота.