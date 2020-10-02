История на грани: отношения с несовершеннолетним

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Но не это главное. Главное то, что с таким режимом у меня не хватало времени на личную жизнь. У меня был один полноценный выходной в неделю. В те дни я отсыпалась. Не скажу, что сильно было одиноко, но всё же не хватало сильного мужского плеча рядом.8 марта 2007 года я тоже подрабатывала. Работать на такие праздники выгодно — машин мало, клиентов можно развозить до двух-трёх часов ночи вообще влёгкую. Одним из клиентов стал молодой парень. Разговорились пока ехали. Он быстренько схватил визитку, торчавшую возле приборной панели, расплатился и ушёл. На чай дал рублей сто. Учитывая, что стоимость самой поездки была в пределах 60-70 рублей.На вид был очень симпатичным и статным. Уже через двадцать минут позвонил мне и предложил отвезти его на следующий день на дачу. Оплату пообещал шашлыками. Меня уже сто лет никто не приглашал на шашлыки. Согласилась. Вроде это была пятница, но могу ошибаться. Утром созвонились, я надела нормальное бельё. Поехали. Думала, что на даче ещё кто-то будет, но мы были вдвоём. До шашлыков дело уже дошло только ближе к вечеру.Уже на обратном пути я поинтересовалась о его возрасте. 16 лет! Оказалось, что со мной замутил школьник! На вид он совсем не был похож на школьника: бородища шикарная, ручища здоровенные, спина — квадратная! Меня словно холодной водой окатили. Он спросил, сколько мне лет. Я соврала — сказала, что 20. На деле мне было 24 года. Он ещё несколько раз звонил мне, но я не брала трубку — стыдно было. Вот такой вот печальный опыт общения со школотой! Накачаются в своих школах, блин! Чем его кормили, что он такой вымахал?!А у вас были отношения с малолетками?Автор: @TaxiFemale