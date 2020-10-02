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История на грани: отношения с несовершеннолетним

История на грани: отношения с несовершеннолетним (1 фото)

Автор:
02 октября 2020 11:25
Сообщество : Истории
Метки: истории   истории из жизни   отношения   работа в такси   реальные истории   такси   
2448
1
В 2007 году я подрабатывала в такси. Училась в аспирантуре, а по вечерам брала заказы. Тогда в нашем городе ещё не было никакого Яндекс.Такси. Работала в такси не от жизни хорошей. Машина, доставшаяся от отца, сыпалась на ходу и половину заработанного вкладывала обратно в свою Ладу.

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Метки: истории   истории из жизни   отношения   работа в такси   реальные истории   такси   
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861
Шурман 2 часа назад
Байки из склепа . Собралась поехала в надежде что вот он принц , но все равно ему дала :)
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11k
Inlex 16 минут назад
надела белье нормальное - ключевая фраза.
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8k
Сол Гудман 17 минут назад
Зря только дала ему
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49
Сеня Быгэмотиг Полчаса назад
интересно откуда у 16-летнего деньги на такси и шашлыки?
всякое конечно бывает
наверно на стройке работает - оттуда и руки большие и спина огромная
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14k
Поручик Полчаса назад
Это почти всегда "одноразово" (в смысле - бесперспективно): при большой разнице в возрасте работает принцип "у нас разные ценности и игрушки".
Мужики в возрасте "под полтан" - ленятся тусить и отжигать с малолетними подружайками (бухать-то они могут так, что куда там нетренированным малолеткам, с их детскими мозгами, но "куража нет - мы всё это видели стопицот раз!")
Тёткам в возрасте "под полтан" больше нужен домашний уют и рассказы про то, "как он её любит" и что "вовсе ты не старая, а складочки на пузе меня вообще возбуждают неимоверно!"
)
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5k
Dima Полчаса назад
Выходит отдалась за 100 рублей и порцию шашлыка?
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11k
Inlex Dima 15 минут назад
приятное с полезным....
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2k
Ярослава Рукосуева 52 минуты назад
"Я надела нормальное белье" А до этого ненормальное было? И какое белье считается нормальным, а какое нет? А обувь она нормальную обула? А одежду надела нормальную или нет? Или в одном белье поехала? Тема не раскрыта.
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4k
Zorik Ярослава Рукосуева 24 минуты назад
Ты не баба что ли?
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9
4apai 57 минут назад
Во-первых, 16 лет возраст согласия, то есть человек уже может осмысленно дать ответ на соитие. Это что касается РФ, в некоторых странах он наступает куда раньше, например, в некоторых странах 12 лет.
Во-вторых, женщин у нас жалеют (ага, рай для феминисток) и уголовное преследование в отношении них на сексуальной почве часто и не доходит до суда и как следствие наказания.

Ну и так, какая-то ламповая история, ощущение, что где-то видел кота.
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1k
Владимир Час назад
член ровесника не ищет...в постели все равны
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7k
Vlad Час назад
ну молодец, самое главное перед поездкой сделала - "надела нормальное бельё". В 16 лет и бородища!... спина квадратная??? Ну не знаю. Он сильно приврал, явно развел на секс автора :).
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19k
Франц Лефорт Час назад
Вы серьезно? 8 лет разницы? Госпожа Макрон и Пугачева презрительно ухмыляются!
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4k
RomaXz 2 часа назад
С 16 вроде бы можно. Возраст согласия, не ?
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861
Шурман RomaXz Час назад
Меня вот тоже один раз обманули ей было 30 мне 24 :) 4 месяца трахал только потом узнал :)
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