22 лошадиные скульптуры, которые вызовут улыбку и восторг

Лошади - самые чудесные создания на свете и их изображения наверно одни из самых, после человека, востребованных в мире искусства. Вот вам 22 лошадиные скульптуры - чудесные и невероятные
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У африканского племени масаи считается, что человек, убитый лошадью, обязательно попадёт в рай.
Шерсть новозеландских лошадей практически невозможно промочить — она отталкивает попадающую на неё воду
Самые маленькие лошади в мире — фалабелла, они ростом примерно по колено взрослому человеку.
Не раз регистрировались случаи, когда лошади, наловчившиеся открывать двери своих конюшен, применяли эти знания, чтобы выпустить на волю своих запертых собратьев
Официально зарегистрированный максимальный вес коня — 1520 кг. Это был жеребец по имени Самсон, и он был просто огромным и мускулистым, но при этом не толстым
Авторский пост
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Метки: Скульптуры искусство красота лошади мастерство
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