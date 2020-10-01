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22 лошадиные скульптуры, которые вызовут улыбку и восторг

22 лошадиные скульптуры, которые вызовут улыбку и восторг (22 фото)

Автор:
01 октября 2020 15:02
Сообщество : Искусство
Метки: Скульптуры   искусство   красота   лошади   мастерство   
909
22

Лошади - самые чудесные создания на свете и их изображения наверно одни из самых, после человека, востребованных в мире искусства. Вот вам 22 лошадиные скульптуры - чудесные и невероятные

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Метки: Скульптуры   искусство   красота   лошади   мастерство   
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140k
Павел 42 минуты назад
22 лошадиные скульптуры, которые вызовут улыбку и восторг
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2k
ваня панкин 38 минут назад

22 лошадиные скульптуры, которые вызовут улыбку и восторг
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186
Иван 43 минуты назад
Как определили что сны цветные? Лошади рассказали?
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