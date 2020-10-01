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Почему в СССР обои клеили на газеты

Почему в СССР обои клеили на газеты (5 фото)

Автор:
01 октября 2020 05:51
Метки: СССР   интересное   история   обои   
514
5
Наши современники, достаточно зрелые для того, чтобы в 70-х и 80-х годах прошлого века клеить обои своими руками, помнят, что советская технология отделочных работ такого типа отличалась от современной. И дело даже не в том, что тогда не было виниловых обоев, а клей приходилось варить самостоятельно. Самым необычным, с точки зрения новых поколений, было то, что сначала на стены клеили газеты, а лишь затем обои. А зачем это было нужно?

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Метки: СССР   интересное   история   обои   
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44k
Albert GER 2 часа назад
наши люди на газеты "Советская Литва" не клеили)))

у нас были "Советский Спорт" и "Коммунизм Таны"(знамя коммунизма рус.) и "Ноэс Лебен"(життя по новому рус.) в Казахстане под рукой)

Коммунизм Таны был самым пригодным - бумага более рыхлая.
в туалет самое то.
когда обои клеили, приходилось Новой жизнью жопу рвать.
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5k
Divergent?!? 40 минут назад
Что точно - что газеты скрывали жуткие неровности стены, и к ним было проще приклеить, чем к стене недешевые, но очень тонкие советские плоские обои. В девяностых появились толстые импортные тесненые (рельефные, фактурные), которые упростили работу в десять раз, как минимум. Тонкие советские обои могли просто разорваться, если положить слишком много клея, или не приклеиться иначе. В общем, и бог с ними. Этой проблемы вроде больше нет. Надеюсь, что в новостройках стены отштукатурены лучше, чем в домах, скажем, семидесятых годов (я такой обклеивал и переклеивал)

Еще надо бы рассказать о потолках и их швах. Тоже был геморрой.
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11k
Андрей Дядя Час назад
клей из муки еще варили
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18k
shevanez 2 часа назад
Когда переехали в новую квартиру в панельной пятиэтажке, обои уже были поклеены строителями. Х. З.какой там был клей, и сколько его вбухали под обои, но продержались они довольно таки долго. Когда переклеивали-заколебались сдирать. Газет под ними не было.
1988 год.
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649
Sergey Pankratov shevanez 55 минут назад
Наверно, это был "Бустилат". Клеил намертво.
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5k
Divergent?!? Sergey Pankratov 37 минут назад
Даже бустилат легко сдирался. Поливалкой водой из пылесоса "Вихрь". Подождать минут двадцать. Потом простым 150мм шпателем. Очень быстро. Бустилат был хорош, но набухал от влаги не намного лучше самоваренного клейстера.
Делал не раз и не два.
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33k
VikCom 2 часа назад
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