Почему в СССР обои клеили на газеты

Что касается технологической стороны вопроса, то газеты предлагали следующие важные особенности:



1. Газеты, наклеенные на неровную штукатурку, немного смягчали ее изъяны. Этот эффект достигался за счет того, что бумага, высыхая, натягивалась и скрывала небольшие неровности стен. В местах серьезных дефектов иногда клеили 2 и даже 3 слоя газет.

2. Основа из советской периодики делала сцепление обоев со стенами более надежным. Это достигалось за счет того, что газеты, более легкие, лучше держались на оштукатуренных и просто бетонных стенах. А уж бумагу к бумаге приклеить было гораздо проще даже самодельным клеем.

3. Газеты выполняли роль грунтовки, укрепляя слой штукатурки под обоями и не давая ей осыпаться. Это позволяло обоям дольше держаться.