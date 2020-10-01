Почему в СССР обои клеили на газеты

Наши современники, достаточно зрелые для того, чтобы в 70-х и 80-х годах прошлого века клеить обои своими руками, помнят, что советская технология отделочных работ такого типа отличалась от современной. И дело даже не в том, что тогда не было виниловых обоев, а клей приходилось варить самостоятельно. Самым необычным, с точки зрения новых поколений, было то, что сначала на стены клеили газеты, а лишь затем обои. А зачем это было нужно?
Всего 30−40 лет назад процесс оклейки стен обоями был сложным и трудоемким. В те времена никто не слыхал о таких материалах, как финишные шпаклевки и грунтовки — финальная отделка наносилась прямо на черновую штукатурку, мастерски нанесенную на неровные бетонные или кирпичные стены отделочниками какого-нибудь СУ (строительного управления).
Настоящий обойный клей был мифической субстанцией, которую видели только избранные, имеющие доступ к импортному дефициту. Поэтому перед тем как клеить обои, счастливые владельцы жилплощади были вынуждены варить клейстер из крахмала прямо на кухонной плите в обычной кастрюле.
Клей наносили на стены от души, так как прогнозировать, как поведет себя состав, не мог никто. Нанесенный тонким слоем, он мог намертво держать обои десятилетиями, а мог отказаться выполнять свою задачу из-за сквозняка или по абсолютно не очевидным причинам. Впрочем, никто не мог ручаться, что и обильное применение клея гарантирует высокое качество.
Клей наносили на стены от души, так как прогнозировать, как поведет себя состав, не мог никто. Нанесенный тонким слоем, он мог намертво держать обои десятилетиями, а мог отказаться выполнять свою задачу из-за сквозняка или по абсолютно не очевидным причинам. Впрочем, никто не мог ручаться, что и обильное применение клея гарантирует высокое качество.
Тонкие бумажные обои, которые были доступны советским гражданам, не только не скрывали неровности стен, но и, наоборот, их подчеркивали. В самых проблемных местах — на выступах и глубоких впадинах, раскисшая от крахмального клея бумага рвалась, что заставляло склонных к перфекционизму мастеров проявлять невероятную изобретательность в изготовлении заплаток и даже художественной ретуши в месте дефекта. Бороться с этими проблемами было непросто, но кто-то невероятно находчивый предложил использовать в качестве основы обычные газеты. Газетная бумага, отлично впитывающая влагу и имеющая великолепное сцепление с кустарным крахмальным клеем, имела еще одно важное преимущество — ее запасы почти в любой семье были неисчерпаемы из-за советской традиции принудительно-добровольно выписывать периодику партийного и отраслевого направления.
Что касается технологической стороны вопроса, то газеты предлагали следующие важные особенности:
1. Газеты, наклеенные на неровную штукатурку, немного смягчали ее изъяны. Этот эффект достигался за счет того, что бумага, высыхая, натягивалась и скрывала небольшие неровности стен. В местах серьезных дефектов иногда клеили 2 и даже 3 слоя газет.
2. Основа из советской периодики делала сцепление обоев со стенами более надежным. Это достигалось за счет того, что газеты, более легкие, лучше держались на оштукатуренных и просто бетонных стенах. А уж бумагу к бумаге приклеить было гораздо проще даже самодельным клеем.
3. Газеты выполняли роль грунтовки, укрепляя слой штукатурки под обоями и не давая ей осыпаться. Это позволяло обоям дольше держаться.
1. Газеты, наклеенные на неровную штукатурку, немного смягчали ее изъяны. Этот эффект достигался за счет того, что бумага, высыхая, натягивалась и скрывала небольшие неровности стен. В местах серьезных дефектов иногда клеили 2 и даже 3 слоя газет.
2. Основа из советской периодики делала сцепление обоев со стенами более надежным. Это достигалось за счет того, что газеты, более легкие, лучше держались на оштукатуренных и просто бетонных стенах. А уж бумагу к бумаге приклеить было гораздо проще даже самодельным клеем.
3. Газеты выполняли роль грунтовки, укрепляя слой штукатурки под обоями и не давая ей осыпаться. Это позволяло обоям дольше держаться.
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Метки: СССР интересное история обои
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у нас были "Советский Спорт" и "Коммунизм Таны"(знамя коммунизма рус.) и "Ноэс Лебен"(життя по новому рус.) в Казахстане под рукой)
Коммунизм Таны был самым пригодным - бумага более рыхлая.
в туалет самое то.
когда обои клеили, приходилось Новой жизнью жопу рвать.
Еще надо бы рассказать о потолках и их швах. Тоже был геморрой.
Делал не раз и не два.