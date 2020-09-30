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Минпромторг нашел в иностранных утюгах прослушку

Минпромторг нашел в иностранных утюгах прослушку (6 фото)

Автор:
30 сентября 2020 18:00
Сообщество : Жить в России
Метки: минпромторг   прослушка   утюги   шпионы повсюду   
4382
6

Похоже, кому-то сильно жмет шапочка из фольги. А если серьезно, то китайцы чего только не монтируют в бытовую технику. Чайники с DVD-проигрывателями помните?

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Метки: минпромторг   прослушка   утюги   шпионы повсюду   
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45  комментариев
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6k
KOSTELLO 2 часа назад
Я представляю чего этот утюг наслушается, находясь в среднестатистической Российской семье


Ладно, не буду тут время терять, пойду скажу в утюг, что Байден старый козел
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7k
HUBLOT 20 минут назад
Добавлю в тему о слежке.
Добавлю в тему о слежке.
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8k
Великий Кормчий 47 минут назад
Тест на возраст.

Тест на возраст.
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3k
TirAn 51 минуту назад
несколько лет назад в Питере таможня задержала партию утюгов с нелегальнвми чипами для подключения к вай-фаям. Вычислили якобы по разнице в весе утюга с чипом и без чипа. Вроде бы не много если в одном, а вся партия - много.
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7k
Uron 53 минуты назад
Реклама утюга тефаль только была с камерой для, якобы распознавания типа ткани, но мы же понимаем...
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40k
Митрий 56 минут назад
Ну, коль подробностей и доказательств нет - то и статья говно.
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13k
vikklu Час назад
Так и знал, что мой холодильник стучит на меня в ФБР.
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1k
Homer vikklu 8 минут назад
Ибо не фиг санкционку по ночам трескать!)))
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Комментарий удален. Причина: флуд
−85
Князь Курбский Час назад
Я продаю прослушку. Поставка по частям по почте или сразу в закладку
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27k
LEPA 2 часа назад
Минпромторг нашел в иностранных утюгах прослушку
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10k
Dobryi_KOT 2 часа назад
Дениска,
Дениска,
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1k
smokes 2 часа назад
Через пару лет найдут микрофоны в в труселях, какой фирмы не скажут.. и всем придется без трусов ходить..
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235
Андрей 2 часа назад
Да тут уже половина техники с вайфаями и блютузами.

Лучше бы они туда динамики встроили, чтобы выражение «Из каждого утюга» было реальным.
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1k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Минпромторг нашел в иностранных утюгах прослушку
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548
arcush 2 часа назад
Есть идиоты в русских селениях... Презик боится интернета. Идиоты начинаются с головы! И вруны-подлецы...
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
Есть повод.... удовлетворить нужды россиян своими, удовлетворяющими потребности .....у-т-ю-г-а-м-и
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−11
Атомный Крот 3 часа назад
Бегает же мультиварка (Редмонд, что ли) сама по себе в интернет и апдейты оттуда регулярно скачивает.
Чем утюг хуже?

IoT - Internet of Things - интернет вещей.

В принципе, можно и шпионить заставить, если кому-то это надо.
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812
Fara Zolkin 3 часа назад
Казань брал,Астрахань брал шпака не брал
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8k
gnyS i 3 часа назад
Але, ФСБ ?
Але, ФСБ ?
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29k
Элек Мек 3 часа назад
Минпромторг нашел в иностранных утюгах прослушку
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−44
medved12 3 часа назад
итак , имеем домохозяйку которая гладит рубашку и трещит о том, какой у нее получился суп...
По секрету подружке она может рассказать про кофточку или про перепихон с любовником..
Кому нужна столь ценная информация?
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1k
Чилли Дэ Вилли medved12 2 часа назад
Смотря кто любовник....
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6k
Pillin Alex 3 часа назад
Неандерталец микрофон нашёл... Под брендом Redmond продаются уж года три как.
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