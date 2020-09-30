Минпромторг нашел в иностранных утюгах прослушку

Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак сообщил, что в России обнаружены утюги иностранного производство в которых вмонтированы "жучки", передают РИА Новости.

"Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то способ связи, - рассказал Василий Шпак.

Также он добавил, что закладки в электротехнике не шпионские выдумки.