Минпромторг нашел в иностранных утюгах прослушку

Похоже, кому-то сильно жмет шапочка из фольги. А если серьезно, то китайцы чего только не монтируют в бытовую технику. Чайники с DVD-проигрывателями помните?
Директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак сообщил, что в России обнаружены утюги иностранного производство в которых вмонтированы "жучки", передают РИА Новости.
"Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то способ связи, - рассказал Василий Шпак.
Также он добавил, что закладки в электротехнике не шпионские выдумки.
К сожалению, чиновник не рассказал, что за бренд выпускает "шпионские" утюги с интегрированными микрофонами.
Можно предположить, что наличие микрофона в конструкции утюга имеет другое предназначение - возможно, это подготовка к выпуску смарт-моделей, которые будут реагировать на голосовые команды. Неужели Шпак о таком не слышал?
Тефаль. Ты всегда думаешь о нас.— дорогой россиянин уважаемый москвич (@homebrandycraft) September 30, 2020
Решили с "Панорамой" конкурировать?🤣— CallMeAl (ex Бессменный Кащей) (@Spirit97RUS) September 30, 2020
У каждого есть телефон, со встроенной аппаратурой для прослушки, компьютер, телевизор, а вы к утюгам докопались. 😁— Сергей Кузин (@kuzins223) September 30, 2020
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Ладно, не буду тут время терять, пойду скажу в утюг, что Байден старый козел
Лучше бы они туда динамики встроили, чтобы выражение «Из каждого утюга» было реальным.
Чем утюг хуже?
IoT - Internet of Things - интернет вещей.
В принципе, можно и шпионить заставить, если кому-то это надо.
По секрету подружке она может рассказать про кофточку или про перепихон с любовником..
Кому нужна столь ценная информация?