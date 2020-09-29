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Стал известен приговор отцу-наркоману, который размахивал полуторамесячной дочкой Шуткой

Стал известен приговор отцу-наркоману, который размахивал полуторамесячной дочкой Шуткой (1 фото + 2 видео)

Автор:
29 сентября 2020 16:21
Сообщество : Жить в России
Метки: запрещённые вещества   наркомания   отец   ребёнок   сочи   шутка   
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Сегодня Хостинским районным судом г. Сочи было рассмотрено дело горе-родителей. Их обвинили в «Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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Метки: запрещённые вещества   наркомания   отец   ребёнок   сочи   шутка   
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659
Алексей 2 часа назад
Норм семейка. Дочка подрастет, будет маме с папой помогать...
Норм семейка. Дочка подрастет, будет маме с папой помогать...
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28k
Korolev 6 минут назад
А что произошло? На видео никакого насилия нет. Папа играет с дочкой. Вспоминаются воспитательницы детдома, которых уволили из-за подобного видео...

Это "жжжжж" неспроста...
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5k
JACKAL 10 минут назад
Дочку переименовать и в приют, предков усыпить нах... Всё равно под кайфом её убьют, выкинут или продадут цыганам. Это конченые люди... Толку не будет
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4k
sivanov1079 20 минут назад
Сторонникам лигалайза читать три раза и 10 минут смотреть на высокоинтеллектуальное лицо "отца года"
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−1
Князь Курбский sivanov1079 10 минут назад
И? Героин незаконный
Водка законная
Противникам легалайза посмотреть в зеркало или на пол, гле из мама спит, укрывшись блевотинкой
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1k
Злой чебурек Полчаса назад
Т.е. ребенка оставили, да еще и бабло забрали на проживание. Ну че, логично.. И теперь обозленные родители точно возлюбят свое чадо.
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8
Umbrella 39 минут назад
Я ....... ... ... ... .. .. ... ................., затрудняюсь сказать, что ......... ... .. ... ... ... ... и .. ..... .. . . .. ... [мат] .......! Мне 41 детей пока нет. Суки.
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5k
Крот 43 минуты назад
"...после рождения девочки, которую назвали Шуткой..."

А батя называется наверное Ошибка Природы
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13k
vikklu 53 минуты назад
Таких уродов надо стерилизовать и на исправительные работы до полного излечения.
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9k
Евгений 54 минуты назад
Это они ребенка наказали, оставив у этих родителей. Но ребенок то чем виноват? Мало ему в жизни дебильного имени?
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418
Людмила Глонина Евгений 10 минут назад
Думаешь в детдомах сладкая жизнь?
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1k
просто программист Час назад
И всё?!! Позор такому правосудию
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25k
Игорь 2 часа назад
Ну и нафуа это здесь? Что тут можно ещё добавить? Хотя, конечно, будут кричать "сжечь" и т.д. да толку.
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71k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Если ребёнка оставят в этой "семье" - девочка - не жилец.
Жалко ребёнка
Понимаю Норвегию, изымающую детей из таких вот "семей".
Толку с них не будет.
Торчки.
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44k
Albert GER Броненосец Потелкам Час назад
шо торчки согласен.
но я с дочками тоже так играл.
они смеялись и кричали "еще!".
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720
Kariya Albert GER 53 минуты назад
Так тут младенец, не ходячий, не говорящий еще. С ними так нельзя еще наверное. Или можно?
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44k
Albert GER Kariya 44 минуты назад
а...
это я пропустил.
на своих маленьких дышать боялся
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1k
Запускайте Берлагу! Броненосец Потелкам 13 минут назад
Норвегия - это уже крайность. Там, почитаешь, с этим делом ад какой-то. Детей за каждый неправильный пук могут забрать. Нужно регулировать, но без крайностей. Так что как в Норвегии нам тоже точно не надо. Посему, не будем выплёскивать с водой нашего ребёнка (прямиком на норвежскую модель мельницы ювеналов).
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−1
Князь Курбский Запускайте Берлагу! 12 минут назад
Это только в русский язык источников
Почитайте англоязычные норвежские.
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20k
sportage030 2 часа назад
Не пойму, их прав лишили нет?
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