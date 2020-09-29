Стал известен приговор отцу-наркоману, который размахивал полуторамесячной дочкой Шуткой

Сегодня Хостинским районным судом г. Сочи было рассмотрено дело горе-родителей. Их обвинили в «Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Суд учёл, что родители не заботились о ребёнке и после рождения девочки, которую назвали Шуткой, ночевали в автомобиле или в палатке в лесу. При этом мать кормила ребёнка грудью после употребления запрещённых веществ. Ребёнок не проходил медицинские осмотры. А отец, находясь в состоянии наркотического опьянения, создал угрозу для жизни младенца, когда взял его за ногу и стал крутить ребёнком в разные стороны.
Суд вынес обвинительный приговор обоим родителям и оштрафовал каждого из родителей на 30 000 рублей.
Также отец ребёнка был признан виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств, без цели сбыта) и теперь поедет в колонию-поселение на 4 месяца.
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Это "жжжжж" неспроста...
Водка законная
Противникам легалайза посмотреть в зеркало или на пол, гле из мама спит, укрывшись блевотинкой
А батя называется наверное Ошибка Природы
Жалко ребёнка
Понимаю Норвегию, изымающую детей из таких вот "семей".
Толку с них не будет.
Торчки.
но я с дочками тоже так играл.
они смеялись и кричали "еще!".
это я пропустил.
на своих маленьких дышать боялся
Почитайте англоязычные норвежские.