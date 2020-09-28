30 замечательных фото-воссозданий семейных снимков

Воссоздание старых семейных фотографий - наверное, одна из самых интересных тенденций в Интернете. Годы летят, люди стареют, но в глубине души они всё же, что были раньше. А еще бывает, что сын похож на отца, как две капли воды... Посмотрите на лучшие примеры фото-реконструкций! А вы не пробовали сделать что-то подобное?

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1. "Мой дедушка и два его брата сфотографировались 90 лет спустя на той же ферме, на той же скамейке" 0 Источник:

2. "Влюбленная пара на Вудстокском фестивале спустя 48 часов после знакомства - и они же через 50 лет" 0 Источник:

3. "Папа и я кормим Мюррея. То же место, тот же крокодил - разница между фотографиями 15 лет" 0 Источник:

4. "Мой дедушка и я в медицинской школе. 70 лет разницы, круги под глазами от недосыпа одинаковые" 0 Источник:

5. "Воссоздал любимое фото моей мамы на День матери" 0 Источник:

6. 1967-2019: Тот же велосипед, та же пара 0 Источник:

7. "Мой отец и я - спустя 38 лет" 0 Источник:

8. "Мы с сестрой. Воссоздали нашу первую общую фотографию" 0 Источник:

9. "Моя сестра вышла замуж на выходных, поэтому мы воссоздали этот наш детский фотошедевр" 0 Источник:

10. Отец и дочь 13 лет спустя. 2006 г. и 2019 г. 0 Источник:

11. "Мы с папой воссоздали трогательный момент из прошлого - 34 года спустя. 1985 и 2019 гг." 0 Источник:

12. "Прошло 40 лет" 0 Источник:

13. "Мой дед и я в Токио, с разницей в 73 года" 0 Источник:

14. "Мои родители в 1975 году и в 2020 году. Они женаты и занимаются музыкой вместе уже более 45 лет!" 0 Источник:

15. "Те же свадебные наряды - через 60 лет" 0 Источник:

16. "Мой отец держит на руках меня. Я держу своего сына" 0 Источник:

17. Спустя 33 года 0 Источник:

18. "Это все, что я хотела на свое 60-летие" 0 Источник:

19. Спустя 18 лет 0 Источник:

20. "Я и мой сын - через 24 года" 0 Источник:

21. Через 40 лет 0 Источник:

22. "Моя бабушка и мой отец. 1966 - 2020" 0 Источник:

23. "Мой отец умер в этом году. Я воссоздала наше с ним семейное фото 1983 года - позируют мой муж и сын" 0 Источник:

24. "Мы с братом в 4 года и мы же в 30 лет" 0 Источник:

25. "Мы с сестрой в 199-м4 и в 2015-м" 0 Источник:

26. "Мои родители рядом с посаженным ими деревом. 1975 - 2016" 0 Источник:

27. "Я и мои четыре брата. 1997 - 2017" 0 Источник:

28. "Мы с отцом на острове Хельголанд. 1977 - 2018" 0 Источник:

29. "Отец и я в 1987-м. Я и мой сын в 2020-м" 0 Источник: