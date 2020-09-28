FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 2776 постов • 1601 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
30 замечательных фото-воссозданий семейных снимков

30 замечательных фото-воссозданий семейных снимков (31 фото)

Автор:
28 сентября 2020 12:45
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: воссоздаем фотографии   воссоздали детские фото   воссоздали фото   семейные фотографии   семейный альбом   сходства людей   
785
31
Воссоздание старых семейных фотографий - наверное, одна из самых интересных тенденций в Интернете. Годы летят, люди стареют, но в глубине души они всё же, что были раньше. А еще бывает, что сын похож на отца, как две капли воды... Посмотрите на лучшие примеры фото-реконструкций! А вы не пробовали сделать что-то подобное?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: воссоздаем фотографии   воссоздали детские фото   воссоздали фото   семейные фотографии   семейный альбом   сходства людей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−18
Атомный Крот Полчаса назад
Велосипед больше на мопед смахивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
AlexЕЙ Час назад
"Тот же велосипед" ))
"Тот же велосипед" ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Denissg AlexЕЙ 12 минут назад
Мопед не его, он просто разместил фото.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд Вспомним, где мы были! Вспомним, где мы были! 30 смешных и нелепых снимков, которые украсили бы любой семейный фотоальбом 30 смешных и нелепых снимков, которые украсили бы любой семейный фотоальбом Папа с дочкой снимают на фото бег времени Папа с дочкой снимают на фото бег времени Девочка, которая стала легендой: редкие фотографии Елизаветы II Девочка, которая стала легендой: редкие фотографии Елизаветы II Поразительное сходство: дочери воссоздали фотографии своих мам Поразительное сходство: дочери воссоздали фотографии своих мам
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

442798



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё
5
34
15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё
Самое сухое место на земле
4
15
Самое сухое место на земле
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Африканская экзотика в российской действительности: секреты и возможности черного мыла
0
5
Африканская экзотика в российской действительности: секреты и возможности черного мыла
Немецкая бабушка омолаживается татушками
0
24
Немецкая бабушка омолаживается татушками
Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд
Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#природа#яавтор#интересное#автомобили#позитив#живопись#актеры
#факты#история#в мире#австралия#прикольные#картинки#дтп#смешные#на различный вкус#война
#интересно#животные#россия#люди#авария#настроение#комментарии#фотографии#авто авария#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться