30 замечательных фото-воссозданий семейных снимков

Воссоздание старых семейных фотографий - наверное, одна из самых интересных тенденций в Интернете. Годы летят, люди стареют, но в глубине души они всё же, что были раньше. А еще бывает, что сын похож на отца, как две капли воды... Посмотрите на лучшие примеры фото-реконструкций! А вы не пробовали сделать что-то подобное?
1. "Мой дедушка и два его брата сфотографировались 90 лет спустя на той же ферме, на той же скамейке"
2. "Влюбленная пара на Вудстокском фестивале спустя 48 часов после знакомства - и они же через 50 лет"
3. "Папа и я кормим Мюррея. То же место, тот же крокодил - разница между фотографиями 15 лет"
4. "Мой дедушка и я в медицинской школе. 70 лет разницы, круги под глазами от недосыпа одинаковые"
9. "Моя сестра вышла замуж на выходных, поэтому мы воссоздали этот наш детский фотошедевр"
11. "Мы с папой воссоздали трогательный момент из прошлого - 34 года спустя. 1985 и 2019 гг."
14. "Мои родители в 1975 году и в 2020 году. Они женаты и занимаются музыкой вместе уже более 45 лет!"
23. "Мой отец умер в этом году. Я воссоздала наше с ним семейное фото 1983 года - позируют мой муж и сын"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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