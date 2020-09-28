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За чертой: рейтинг беднейших стран мира

За чертой: рейтинг беднейших стран мира (15 фото)

Автор:
28 сентября 2020 08:28
Сообщество : Жизнь
Метки: бедность   город   зарплата   интересно узнать   как страшно жить   мир   
423
15
Экономическое развитие стран определяет качество жизни граждан. Оценка производится согласно ряду показателей. Мир знает много примеров того, как за несколько лет бедные государства совершали экономический скачок и демонстрировали настоящее чудо развития.

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Метки: бедность   город   зарплата   интересно узнать   как страшно жить   мир   
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10k
Yasen_Perec Полчаса назад
Негры - тупые. Никакого "экономического рывка" у них не будет. Пусть негрофилы хоть обосрутся. Где к ним белые не пришли, они так и продолжают бегать без трусов, как и тысячелетия назад. Тупиковая раса в своём развитии.
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Минуту назад
лишний раз убеждаюсь что нигерам просто не обходится белый господин,как только страны получали независимость страны начинают просто нищенствоввть
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8k
котегRUS 20 минут назад
Фууух..))
Сразу так спокойно на душе стало за Россию
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