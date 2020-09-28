За чертой: рейтинг беднейших стран мира

Тоголезская Республика находится на западе Африканского континента. В список самых бедных стран мира входит с 1982 года. Население: 7,154 млн. человек. Большая часть из них причисляют себя к племенным народам, 51% до сих пор исповедует древние культы.





В 2000 годы после смерти президента республику сотрясали революционные волнения. Часть граждан протестовала против передачи власти сыну умершего диктора. Несмотря на это, в Того прошли выборы, которые Фор Эссозимна выиграл. Он продолжил авторитарную политику отца.





Экономика строится следующим образом:



основная часть (47%) приходится на сельское хозяйство;

27% — сфера обслуживания;

26% — промышленность.

Того экспортирует фосфаты, кофе, хлопок и какао. Примечательно, что Всемирная туристическая организация в 2018 году включила республику в список стран, куда стремятся попасть европейские туристы. Популярность ее растет, однако ООН не прогнозирует выход Того из списка бедных территорий до 2021 года.