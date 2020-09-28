За чертой: рейтинг беднейших стран мира

Экономическое развитие стран определяет качество жизни граждан. Оценка производится согласно ряду показателей. Мир знает много примеров того, как за несколько лет бедные государства совершали экономический скачок и демонстрировали настоящее чудо развития.
10 самых бедных стран мира
Рейтинг бедных государств по версии ООН создан на основе дополнительных материалов Всемирного Банка, который также ведет статистику.
Примечательно, что с 1968 года список НРС покинуло лишь 8 государств из 47. В их числе Вьетнам, развивающийся быстрыми темпами (ВВП на душу населения 3100 $), Мальдивская Республика (зарабатывает на туризме, ВВП — 14895 $). Это говорит о том, что совершить экономическое чудо можно вне зависимости от наличия месторождений природного газа, нефти и алмазов. Чтобы покинуть список беднейших стран мира, достаточно понять, как именно вывести страну из кризиса.
В топе самых бедных стран мира указывается внутренний валовой продукт на душу населения. Для сравнения: в России он 27890 долларов.
Примечательно, что с 1968 года список НРС покинуло лишь 8 государств из 47. В их числе Вьетнам, развивающийся быстрыми темпами (ВВП на душу населения 3100 $), Мальдивская Республика (зарабатывает на туризме, ВВП — 14895 $). Это говорит о том, что совершить экономическое чудо можно вне зависимости от наличия месторождений природного газа, нефти и алмазов. Чтобы покинуть список беднейших стран мира, достаточно понять, как именно вывести страну из кризиса.
В топе самых бедных стран мира указывается внутренний валовой продукт на душу населения. Для сравнения: в России он 27890 долларов.
10 место — Тоголезская Республика (ВВП $1084)
Тоголезская Республика находится на западе Африканского континента. В список самых бедных стран мира входит с 1982 года. Население: 7,154 млн. человек. Большая часть из них причисляют себя к племенным народам, 51% до сих пор исповедует древние культы.
В 2000 годы после смерти президента республику сотрясали революционные волнения. Часть граждан протестовала против передачи власти сыну умершего диктора. Несмотря на это, в Того прошли выборы, которые Фор Эссозимна выиграл. Он продолжил авторитарную политику отца.
Экономика строится следующим образом:
основная часть (47%) приходится на сельское хозяйство;
27% — сфера обслуживания;
26% — промышленность.
Того экспортирует фосфаты, кофе, хлопок и какао. Примечательно, что Всемирная туристическая организация в 2018 году включила республику в список стран, куда стремятся попасть европейские туристы. Популярность ее растет, однако ООН не прогнозирует выход Того из списка бедных территорий до 2021 года.
В 2000 годы после смерти президента республику сотрясали революционные волнения. Часть граждан протестовала против передачи власти сыну умершего диктора. Несмотря на это, в Того прошли выборы, которые Фор Эссозимна выиграл. Он продолжил авторитарную политику отца.
Экономика строится следующим образом:
основная часть (47%) приходится на сельское хозяйство;
27% — сфера обслуживания;
26% — промышленность.
Того экспортирует фосфаты, кофе, хлопок и какао. Примечательно, что Всемирная туристическая организация в 2018 году включила республику в список стран, куда стремятся попасть европейские туристы. Популярность ее растет, однако ООН не прогнозирует выход Того из списка бедных территорий до 2021 года.
9 место — Мадагаскар (ВВП $970)
Островное государство, занимающее одноименный остров. Население составляет около 25 миллионов жителей. Проблема Мадагаскара — неразвитость экономики. Промышленности в стране нет, развитие сельского хозяйства находится в прямой зависимости от погодных условий и спроса на продукты:
ваниль;
какао;
кофе;
сахар;
арахис.
Малая часть граждан задействована в сфере туризма. По оценкам международных организаций все реформы производились под давлением извне. Правительство Мадагаскара погрязло в коррупции и не желает исправлять ситуацию с бедностью.
ваниль;
какао;
кофе;
сахар;
арахис.
Малая часть граждан задействована в сфере туризма. По оценкам международных организаций все реформы производились под давлением извне. Правительство Мадагаскара погрязло в коррупции и не желает исправлять ситуацию с бедностью.
8 место — Республика Малави (ВВП $879)
Африканское государство Малави относится к беднейшим странам мира, имея ряд политических и экономических проблем:
территориальный спор с соседней Танзанией;
90% экономики — сельское хозяйство;
зараженность населения ВИЧ — более 11%.
В государстве высокий уровень смертности. Несмотря на помощь международных организаций, США, Германии и других западных стран, экономическая ситуация не меняется к лучшему. Основные экспортные товары — это табак, чай, золото.
территориальный спор с соседней Танзанией;
90% экономики — сельское хозяйство;
зараженность населения ВИЧ — более 11%.
В государстве высокий уровень смертности. Несмотря на помощь международных организаций, США, Германии и других западных стран, экономическая ситуация не меняется к лучшему. Основные экспортные товары — это табак, чай, золото.
7 место — Нигер (ВВП $829)
Республика расположена на западе Африки и не имеет выхода к морю, зависима от соседних государств. Дополнительной проблемой Нигера является засушливый климат, бедность почв, поэтому пригодными для сельского хозяйства являются не более 3% земель.
Официально 70% населения Нигера находятся за чертой бедности. Республика обладает огромными запасами урана и полностью зависит от иностранной помощи. При снижении цен на уран возрастают долги перед международными организациями.
Низкий уровень заботы о здоровье граждан, эпидемии холеры и желтой лихорадки — причина высокой младенческой смертности и низкого уровня развития человеческого потенциала.
Официально 70% населения Нигера находятся за чертой бедности. Республика обладает огромными запасами урана и полностью зависит от иностранной помощи. При снижении цен на уран возрастают долги перед международными организациями.
Низкий уровень заботы о здоровье граждан, эпидемии холеры и желтой лихорадки — причина высокой младенческой смертности и низкого уровня развития человеческого потенциала.
6 место — Республика Зимбабве (ВВП $788)
Экономика Зимбабве начала стремительно ухудшаться после обретения независимости от Великобритании в 1980 году. До этого времени государство находилось на первом месте по экономическим показателям среди африканских стран. Этому способствовал благоприятный климат, наличие большого количества месторождений, политическая стабильность.
Сегодня темпы прироста населения снижаются не взирая на тот факт, что в семьях принято заводить 3-4 детей. Ежегодно растет число инфицированных ВИЧ граждан. Продолжительность жизни в среднем ниже 50 лет.
Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство перешло на расчеты в долларах США, которые быстро вытеснили местную валюту.
Сегодня темпы прироста населения снижаются не взирая на тот факт, что в семьях принято заводить 3-4 детей. Ежегодно растет число инфицированных ВИЧ граждан. Продолжительность жизни в среднем ниже 50 лет.
Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство перешло на расчеты в долларах США, которые быстро вытеснили местную валюту.
5 место — Эритрея (ВВП $707)
В основе экономических проблем этого бедного государства на востоке Африки лежат политические проблемы:
постоянные военные конфликты;
авторитарный режим;
однопартийная система.
Правительство контролирует все сферы жизни, включая религию, СМИ. Несмотря на то, что война с Эфиопией была закончена в 2000 году, время от времени стычки случаются. Большая часть жителей (80%) занимаются сельским хозяйством, при этом его доля в общей экономики не достигает и 15%. Это обусловлено тем, что доля городского населения составляет всего 20%.
Президент, Исайяс Афеверки, управляет государством с 1993 года. Считается, что при нем Эритрея превратилась в крупнейшего посредника в торговле оружием. Большую часть товаров импортируют, можно заметить, что в магазинах отсутствуют ценники, поскольку можно торговаться и предлагать товары на обмен.
постоянные военные конфликты;
авторитарный режим;
однопартийная система.
Правительство контролирует все сферы жизни, включая религию, СМИ. Несмотря на то, что война с Эфиопией была закончена в 2000 году, время от времени стычки случаются. Большая часть жителей (80%) занимаются сельским хозяйством, при этом его доля в общей экономики не достигает и 15%. Это обусловлено тем, что доля городского населения составляет всего 20%.
Президент, Исайяс Афеверки, управляет государством с 1993 года. Считается, что при нем Эритрея превратилась в крупнейшего посредника в торговле оружием. Большую часть товаров импортируют, можно заметить, что в магазинах отсутствуют ценники, поскольку можно торговаться и предлагать товары на обмен.
4 место — Либерия (ВВП $703)
Государство на западе Африки, находящаяся в списке самых бедных с 1990 года. Безработица здесь достигает 85%, что является критической цифрой даже для беднейшего континента.
Причиной экономического краха, нищеты стали непрекращающиеся гражданские конфликты. Либерия создавалась американскими неграми, получившими свободу. Ее название переводится как «Земля свободы», однако за независимость и территории население страны борется до сих пор.
В 1980 году страна пережила государственный переворот, после чего экономическая ситуация значительно ухудшилась. С тех пор прошла серия гражданских войн, унесшая жизни более 150 тысяч человек. Основная статья дохода — пошлина за использование иностранными судами государственного флага страны.
Причиной экономического краха, нищеты стали непрекращающиеся гражданские конфликты. Либерия создавалась американскими неграми, получившими свободу. Ее название переводится как «Земля свободы», однако за независимость и территории население страны борется до сих пор.
В 1980 году страна пережила государственный переворот, после чего экономическая ситуация значительно ухудшилась. С тех пор прошла серия гражданских войн, унесшая жизни более 150 тысяч человек. Основная статья дохода — пошлина за использование иностранными судами государственного флага страны.
3 место — Демократическая Республика Конго (ВВП $648)
Конго — одна из тех африканских стран, где уровень бедности достиг колоссальных размеров. Причины:
период политического кризиса;
высокий уровень коррупции;
длительная гражданская война;
последствия Второй Конголезской войны.
Страна слабо развита, до сих пор на ее территории встречаются племена каннибалов. Экономика зависит от цен на добываемое сырье (алмазы, тантал, кобальт) и колеблется при изменении стоимости на рынках.
период политического кризиса;
высокий уровень коррупции;
длительная гражданская война;
последствия Второй Конголезской войны.
Страна слабо развита, до сих пор на ее территории встречаются племена каннибалов. Экономика зависит от цен на добываемое сырье (алмазы, тантал, кобальт) и колеблется при изменении стоимости на рынках.
2 место — Бурунди (ВВП $642)
Бурунди входит в число самых бедных стран мира с 1971 года. Обладая небольшой территорией, Бурунди имеет возможность развивать сельское хозяйство.
Бурунди пережила серию военных конфликтов, пока одни группировки сменяли другие в борьбе за власть. Бедные граждане в этот период продолжали терять кров и близких. Итог — гибель сотен тысяч человек. Собственная история страны изучена мало, не хватает преподавателей, врачей (1 доктор на 37000 человек в среднем), других квалифицированных кадров.
Зараженность ВИЧ по разным оценкам варьируется от 4% до 7%. Экспортируется:
чай;
кофе;
шкуры скота.
В основном сотрудничает с Европой, а также с Пакистаном, Саудовской Аравией, Россией.
Бурунди пережила серию военных конфликтов, пока одни группировки сменяли другие в борьбе за власть. Бедные граждане в этот период продолжали терять кров и близких. Итог — гибель сотен тысяч человек. Собственная история страны изучена мало, не хватает преподавателей, врачей (1 доктор на 37000 человек в среднем), других квалифицированных кадров.
Зараженность ВИЧ по разным оценкам варьируется от 4% до 7%. Экспортируется:
чай;
кофе;
шкуры скота.
В основном сотрудничает с Европой, а также с Пакистаном, Саудовской Аравией, Россией.
Самая бедная страна в мире — Центральноафриканская Республика (ВВП $391)
ЦАР провозгласила независимость в 1960 году, а с 1975-го входит в число самых бедных государств. На экономику страны оказало влияние большое число военных конфликтов. Сегодня в ее основе — заготовка леса и сельское хозяйство.
ЦАР известна в мире как экспортер алмазов и леса. Политической стабильности жители не видят. С 1966 года территорию постоянно сотрясают перевороты, между племенами происходят стычки. Страдают от этого бедные и незащищенные слои населения. Уровень зараженности ВИЧ превышает 7%. Грамотность — 48%.
По прогнозам международных организаций ЦАР останется одной из самых бедных стран мира в ближайшие 10 лет.
ЦАР известна в мире как экспортер алмазов и леса. Политической стабильности жители не видят. С 1966 года территорию постоянно сотрясают перевороты, между племенами происходят стычки. Страдают от этого бедные и незащищенные слои населения. Уровень зараженности ВИЧ превышает 7%. Грамотность — 48%.
По прогнозам международных организаций ЦАР останется одной из самых бедных стран мира в ближайшие 10 лет.
Как обстоят дела с нищетой в Америке
Оценивая проблемы Америки, отметим, что в каждой из стран на двух континентах есть проблемы нищеты, но они не так значительны. Сложнее дела обстоят в Гаити. Эта страна занимает западную часть одноименного острова и несколько островов в Карибском бассейне.
Гаити — беднейшая страна Америки, ее жители голодают, живут в ужасающих условиях. Примечательно, что соседка по острову, Доминиканская Республика, — рай для туристов со всего мира.
Будучи бывшей колонией Франции, Гаити с 1804 года сотрясают перевороты, революции, политические кризисы. Огромную роль здесь играет США, которая оккупировала государство для смены или удержания власти дважды. Причинами бедности являются:
политическая нестабильность;
коррупция;
незащищенность перед стихийными бедствиями;
низкое качество здравоохранения;
грамотность — 53%.
Гаити — беднейшая страна Америки, ее жители голодают, живут в ужасающих условиях. Примечательно, что соседка по острову, Доминиканская Республика, — рай для туристов со всего мира.
Будучи бывшей колонией Франции, Гаити с 1804 года сотрясают перевороты, революции, политические кризисы. Огромную роль здесь играет США, которая оккупировала государство для смены или удержания власти дважды. Причинами бедности являются:
политическая нестабильность;
коррупция;
незащищенность перед стихийными бедствиями;
низкое качество здравоохранения;
грамотность — 53%.
Самые бедные страны Азии
Проблема нищеты в Азии стоит острее. Несмотря на то, что азиатские народы в целом очень трудолюбивы, привыкли работать во благо семьи и страны, ООН регистрирует рост числа бедных.
Афганистан
Это государство издревле считалась древним центром торговли между Востоком и Западом. Последняя война, начавшаяся в 1979 году, продолжается и сегодня. Афганистан не стабилен политически и экономически. Большая часть бюджета страны — помощь извне.
Война коснулась каждого гражданина, отложив на нем тяжелый отпечаток. Афганцы нелегально торгуют опиумом. Цитата из доклада ООН на тему распространения наркотиков: «Ни одна страна в мире не производила столько наркотиков, сколько современный Афганистан».
Война коснулась каждого гражданина, отложив на нем тяжелый отпечаток. Афганцы нелегально торгуют опиумом. Цитата из доклада ООН на тему распространения наркотиков: «Ни одна страна в мире не производила столько наркотиков, сколько современный Афганистан».
Бангладеш
Эта страна являлась крупным поставщиком джута, спрос на который сегодня упал. Жители Бангладеша вынуждены покидать свои дома, трудиться за границей сколько возможно, учиться жить по-новому, говорить на других языках.
Доход на душу не превышает 580 долларов США. Экономическая ситуация не меняется, несмотря на иностранную помощь.
Доход на душу не превышает 580 долларов США. Экономическая ситуация не меняется, несмотря на иностранную помощь.
Непал
В Непале высокий уровень безработицы, бедности, сегодня государство входит в список самых бедных азиатских государств. Экономически Непал зависим от Индии. Основная часть экономики — сельское хозяйство.
Непал славится не интересными городами, а высочайшей вершиной мира, Эверестом. Покорить пик ежегодно стремятся десятки альпинистов и любителей. 18% населения заняты в сфере обслуживания. Государство также получает доход от притока альпинистов, ведь на ее территории расположены и другие восьмитысячники.
Непал славится не интересными городами, а высочайшей вершиной мира, Эверестом. Покорить пик ежегодно стремятся десятки альпинистов и любителей. 18% населения заняты в сфере обслуживания. Государство также получает доход от притока альпинистов, ведь на ее территории расположены и другие восьмитысячники.
Таджикистан
Эта аграрно-индустриальное государство, которое потеряло миллиарды долларов в ходе длительной гражданской войны, которая велась за власть. Если бы не политическая нестабильность, Таджикистан был бы намного более развитым.
Сегодня эта страна — основной поставщик мигрантов в Россию. Сравниться с ними по количеству могут лишь рабочие из Узбекистана. Киргизов и казахов не так много встречалось на рынке, сегодня миграционный процесс пошел на спад.
Сегодня эта страна — основной поставщик мигрантов в Россию. Сравниться с ними по количеству могут лишь рабочие из Узбекистана. Киргизов и казахов не так много встречалось на рынке, сегодня миграционный процесс пошел на спад.
Бедность в Европе
Проблема бедных на территории современной Европы присуща восточным странам.
Молдова
Молдавия не входит в список самых бедных стран мира, тем не менее, ситуация с нищетой здесь обстоит остро. Значительная часть населения пребывает на заработках в России и других странах Европы, поскольку уровень безработицы не снижается.
Косово
Основная проблема Косова — безработица. По официальным данным она затрагивает 39% населения, считающихся бедными. Мигранты из страны уезжают на заработки в Европу. Внешний долг страны оценивается в 35% от ВВП. Независимость Косова после распада Югославии не признается многими странами, включая Россию, КНР, Испанию, Грецию.
Украина
Являясь по данным ЦРУ США 39-ой экономикой мира в 2011 году, сегодня Украина резко сдала позиции. Огромное влияние в вопросе бедности оказала революция 2014 года и резкая смена экономического курса.
Основная проблема бедности, заключающаяся в высоком уровне коррупции, тем не менее, сохранилась. Программа МВФ, нацеленная на экономический баланс в стране, стала причиной бедности и усиления темпов миграции. Тяжким бременем легли на плечи украинцев высокие тарифы на газ, воду, электричество. За 5 лет уровень бедных вырос с 14% до 25%.
Основная проблема бедности, заключающаяся в высоком уровне коррупции, тем не менее, сохранилась. Программа МВФ, нацеленная на экономический баланс в стране, стала причиной бедности и усиления темпов миграции. Тяжким бременем легли на плечи украинцев высокие тарифы на газ, воду, электричество. За 5 лет уровень бедных вырос с 14% до 25%.
Перспективы для бедных стран
Экономический рывок характерен для стран со стабильной политической системой. Не важно, открыты ли на территории месторождения природных ресурсов. Этому факту очень много подтверждений:
развитие Южной Кореи;
экономическое чудо Сингапура;
пример Республики Сейшельские острова.
Перспективы изменить положение существуют, другое дело, какие методы для этого будут использованы. В случае разгула преступности, частых бунтов способы остановить насилие могут быть не популярными.
Согласно оценкам ООН, в ближайшие годы список бедных стран мира покинут Ангола и Вануату.
развитие Южной Кореи;
экономическое чудо Сингапура;
пример Республики Сейшельские острова.
Перспективы изменить положение существуют, другое дело, какие методы для этого будут использованы. В случае разгула преступности, частых бунтов способы остановить насилие могут быть не популярными.
Согласно оценкам ООН, в ближайшие годы список бедных стран мира покинут Ангола и Вануату.
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