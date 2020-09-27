Доброе утро! Иркутск в 2000 год

Просто фотографии Иркутска в 2000 году.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сцены из постсоветской России, которые создают впечатление, что время остановилось
- «Мир в лицах»: коренные народы России
- Сильно ли меняется человек за пять лет?
- "Подиум зрелой красоты": в Самаре прошло дефиле непрофессиональных моделей старше 50 лет
- 30 работ фотографа Дмитрия Маркова, в которых показан весь колорит и российская действительность
Метки: иркутск люди россия страна фотографии
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...
Москва это не страна.