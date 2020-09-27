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О чем молчит Грета Тунберг — взгляд спеца на пути развития энергетики

О чем молчит Грета Тунберг — взгляд спеца на пути развития энергетики (4 фото)

Автор:
27 сентября 2020 23:38
Метки: глобальное потепление   грета тунберг   двигатель   энергетика   
785
4
Если не будет шумихи и политического заказа, то дизельные и газовые двигатели будут мирно уживаться, занимая каждый свою нишу

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Метки: глобальное потепление   грета тунберг   двигатель   энергетика   
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3k
DNK 7 часов назад
Заипали уже с этой экологией... Тунберг - умничка (хоть и чересчур "ради чего-то" раскрученная), но всем бы задуматься в ее возрасте, о том как мы срем на Земле. Газовый, бензиновый, дизельный, электрический - да не хрен ли разница??? Мы сейчас в стадии сверхпотребления. Одноразовость вещей добралась и до автомобилей. Мы уже просто привыкли к этому - авто на 2-5 лет, чайник на 1-2 года... Посмотрите на вещи отцов-дедов...
Все они служили десятилетиями... Человечеству нужно просто остановиться. Выи....ть тех умников, кто делает огромные деньги на "одноразовости" и перейти к устойчивым формам потребления и развития...
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3k
schmubu DNK 4 часа назад
< Тунберг - умничка
Тунберг - бедный больной ребёнок, которого просто используют в своих целях определённые круги и личности. ничего умного он а до сих пор ни сказала, ни сделала.

< Мы уже просто привыкли к этому - авто на 2-5 лет, чайник на 1-2 года...
кто привык - ты? так ты за себя лично и говори. я на своём гольфе 250т накатал, и менять его буду, когда движок умрёт. жена на своём форде 8 лет ездила, пока пороги не провалились, брали уже 7-ми летним. так что не надо тут про "мы привыкли".
и чтобы ТЕБЕ отвыкнуть менять машину каждые 2 года, тунберг никакая не нужна.

< Выи....ть тех умников, кто делает огромные деньги на "одноразовости"
это как раз те люди, которые твою умничку тунберг финансируют.
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17k
Luc72 7 часов назад
А как перевод на газ снижает количество углекислого газа?
Что является продуктами сгорания газа В ОСНОВНОМ? Вода и тот же самый УГгаз. Его вырабатывается примерно одинаково на единицу выработанной энергии.
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6k
costa Luc72 7 часов назад
Углеводороды имеют среднюю формулу (CH2)n в то время как метан - CH4.
Таким образом метан выбрасывает примерно на 40% меньше углекислого газа на МДж произведенной энергии чем дизельное топливо и в два раза меньше чем если тупо жечь уголь.

https://www.engineeringtoolbox.com/co2-emission-fuels-d_1085.htmlhttps://www.engineeringtoolbox.com/co2-emission-fuels-d_1085.html
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7k
Prostovopros 8 часов назад
Приплетать по поводу и без оного к любой статье Грету Тунберг - просто играть на публику или лайки собирать. Кто мешает собирать двигатели на газе массово? Выпускайте. Или Грета мешает? Статья - просто болтовня какого-то агенства.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 9 часов назад
До сих пор газовые машины пахнут

Да ну? Это если за ними годами не следить. Езжу на газе, ни хрена от машины не пахнет.
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