О чем молчит Грета Тунберг — взгляд спеца на пути развития энергетики

На роль главного виновника роста температуры на Земле мировым сообществом назначен углекислый газ. Уменьшение его выбросов, т. е. переход к низкоуглеродной экономике, настойчиво продвигают как на глобальном уровне — в ООН, так и общемировые отраслевые сообщества.



Например, Международная морская организация (International Maritime Organisation — IMO) утвердила в 2018 году план сокращения к 2050 году выбросов СО2 мировым судоходством на 50% по сравнению с 2008 г.



IMO требует использовать на судах двигатели иного типа, чем те, которые преобладают сейчас, работающие на мазуте или судовом дизеле. Доля двигателей, использующих сжиженный природный газ, сейчас составляет несколько процентов. Но именно в применении таковых специалисты видят один из способов выполнения плана IMO.



Декан факультета корабельной энергетики и автоматики Морского технического университета в Санкт-Петербурге Сергей Столяров объяснил ИА Красная Весна, насколько меньше вредят природе двигатели, работающие на газе.



ИА Красная Весна: Сергей Павлович, сейчас много приходится слышать о большей экологичности газовых двигателей по сравнению с дизельными. Действительно ли это так?



— Я бы хотел начать с того, что природа до сих пор на порядок превосходит человека по тем явлениям, которые касаются в том числе парниковых эффектов. Этим летом судно Академии наук исследовало таяние подводной вечной мерзлоты в морях Восточной Арктики. 16 сентября 2019 года ученые на борту научно-исследовательского судна «Академик М. Келдыш» отправились из Архангельска в экспедицию для выявления последствий таяния мерзлоты в морях Восточной Арктики и на трассе Северного морского пути. Когда процесс таяния доходит до линзы с углеводородами, когда она выходит наружу сквозь океан, то оказывается, что суммарные выбросы этого парникового газа больше, чем производит всё человечество.



Сейчас про глобальное потепление много говорят, а озоновая дыра, оказывается, с ним никак не связана. А раньше: хладагенты надо делать специальные, а фреоны — забыть!.. Забыли. Дюпон на этом выиграл — откровенно. Потому что тот хладагент, который проталкивали, был от него. А машины при этом угробили, ресурс угробили — на новых хладагентах холодильные машины имеют меньшую производительность и меньший ресурс, чем на фреоне. Промышленности выгодно, а человечеству? Из-за того, что мы заставляем всех купить новые большие холодильные агрегаты, чаще их обновлять, чаще их заправлять? Суммарный экологический вред будет от этого, скорее всего, больше. А вред от самого фреона еще и призрачный.



Я не эколог, но в моем представлении единственный путь, на котором должна стоять энергетика, — это всемирное повышение КПД. Любых двигателей. Только тогда у нас не будет капать или испаряться топливо. Только тогда у нас будет полное сжигание и не будет химически опасного недожога в больших количествах. Когда 25% радикалами вылетает — это вредно после любого топлива. А сделай КПД высокий, то этого не будет.



Далее. У нас странное представление о том, что надо делать, чтобы была хорошая экология. Хорошая экология — это, наверное, полное отсутствие промышленности. Это означает, что мы должны заниматься самоограничением: меньше энергии — легче жить.



С одной стороны, надо ставить ограничители на динамические параметры двигателей. Когда резко меняются нагрузки, например, по частоте вращения или по мощности, тогда в этих динамических процессах уследить за точными параметрами почти невозможно. Когда машины стартуют на перекрестке, это худшее экологическое состояние.



Кстати, эта ситуация нигде не нормируется до сих пор. Ведь машины испытывают на экологическое загрязнение интересным образом — на неком холостом ходу, на стенде. Но стоит двигателю назначить предельный режим без выхода на какие-то тяжелые внешние характеристики, то сразу же будет чище. Если вы будете стартовать не за 10 сек., а за 20 сек. — выбросы будут меньше.