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Иностранцы не поверили в российский прорыв в области электротехники

Иностранцы не поверили в российский прорыв в области электротехники (2 фото)

Автор:
27 сентября 2020 22:20
Метки: достижения   изобретение   электротехника   
840
2
Иностранные специалисты не поверили, что представленное российской электротехнической компанией «МЕАНДР» реле контроля тока работает без подключения оперативного питания

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Метки: достижения   изобретение   электротехника   
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15  комментариев
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15k
Андрей Иванов 2 часа назад
Реле тока не знаю, а реле контроля напряжения у них приличные. Ставил достаточно много, претензий не было
Реле тока не знаю, а реле контроля напряжения у них приличные. Ставил достаточно много, претензий не было
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3k
DNK Полчаса назад
Спецы - разъясните - в чем прорыв? Где-то там внутри "ЯДЕРНЫЙ ВЕЧНЫЙ ДВИЖЕТЕЛЬ"????
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17k
turyst DNK 14 минут назад
Движетель и двигатель, это разные вещи, чаще всего.
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1k
Сергей Клубков 40 минут назад
УЗМ полезная штука
Ссылка www.youtube.com
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−169
1234567890 47 минут назад
прорыв с алиэкспресс
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3k
Шура ОсЕчкин 48 минут назад
В устройство контроля интегрирована китайская беспроводная зарядка?))
Это если совсем по простому.
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4
_I_am_an_albatross 2 часа назад
Может я чёт не понимаю, обычный пакетник всегда работал без дополнительного питания. Или просто к нему механический регулятор усилия пружины приделали?
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17k
Lesha86 _I_am_an_albatross Час назад
Ты вообще ничего не понимаешь. Пакетник - это просто кулачковый переключатель, он ничего не измеряет и никакого дополнительного питания ему не надо, ибо незачем.
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9k
Сережа _I_am_an_albatross Час назад
В обычном пакетнике Вы регулируемый порог срабатывания не реализуете?
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4
_I_am_an_albatross Час назад
Что значит, не измеряет? А ток по которому отключается? Прикрутить к натягиваемому рычагу винтик и им регулировать, как это происходит в регуляторах утюгов.
В этой обширной и познавательной статье вообще не понятно, передаёт ли он куда-то свои измерения
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4
_I_am_an_albatross Сережа Час назад
В утюге ж реализовали от температуры, так и тут, особенно учитывая заявленное время сработки от 2 до 20сек
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10k
Проктолог-иллюзионист 2 часа назад
Несмотря на тотальный развал отечественной науки, повальную утечку мозгов за рубеж и удручающее снижение общего уровня образования и компетенции, наши ученые умудряются творить чудеса.
-------------------

Автор десятилетием не ошибся?
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