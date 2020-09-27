Иностранцы не поверили в российский прорыв в области электротехники

Иностранные специалисты не поверили, что представленное российской электротехнической компанией «МЕАНДР» реле контроля тока работает без подключения оперативного питания
Компания представила на выставке свою продукцию, в том числе уникальное реле контроля переменного тока, которое может работать без дополнительного питания. Это устройство можно использовать в полевых условиях, где требуется организовать контроль, а источников питания нет. По словам представителя компании, подобных моделей у других производителей на рынке не существует.
«Иностранцы сказали, что это невозможно. Они предположили, будто мы жулики и дурим народ. Они говорят: у вас где-то внутри под стендом что-то, что заставляет их работать», — сказал Васендин.
По словам специалиста, выпускаемое компанией устройство работает от измеряемой цепи — как при напряжении 1 Вольт, так и при напряжении 1000 Вольт. Регулируемый порог срабатывания составляет от 10 до 100% максимального значения тока, регулируемая задержка срабатывания — 02–20 с.
"Голь на выдумки хитра", - гласит русская народная пословица. Несмотря на тотальный развал отечественной науки, повальную утечку мозгов за рубеж и удручающее снижение общего уровня образования и компетенции, наши ученые умудряются творить чудеса. Как правило, не благодаря, а вопреки "помощи" родного и нежно любимого государства.
Не перевелись еще в Земле русской таланты, подобные лесковскому Левше, способные утереть нос холеным забугорным спецам.
По словам специалиста, выпускаемое компанией устройство работает от измеряемой цепи — как при напряжении 1 Вольт, так и при напряжении 1000 Вольт. Регулируемый порог срабатывания составляет от 10 до 100% максимального значения тока, регулируемая задержка срабатывания — 02–20 с.
"Голь на выдумки хитра", - гласит русская народная пословица. Несмотря на тотальный развал отечественной науки, повальную утечку мозгов за рубеж и удручающее снижение общего уровня образования и компетенции, наши ученые умудряются творить чудеса. Как правило, не благодаря, а вопреки "помощи" родного и нежно любимого государства.
Не перевелись еще в Земле русской таланты, подобные лесковскому Левше, способные утереть нос холеным забугорным спецам.
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Метки: достижения изобретение электротехника
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Это если совсем по простому.
В этой обширной и познавательной статье вообще не понятно, передаёт ли он куда-то свои измерения
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Автор десятилетием не ошибся?