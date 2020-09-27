Иностранцы не поверили в российский прорыв в области электротехники

«Иностранцы сказали, что это невозможно. Они предположили, будто мы жулики и дурим народ. Они говорят: у вас где-то внутри под стендом что-то, что заставляет их работать», — сказал Васендин.



По словам специалиста, выпускаемое компанией устройство работает от измеряемой цепи — как при напряжении 1 Вольт, так и при напряжении 1000 Вольт. Регулируемый порог срабатывания составляет от 10 до 100% максимального значения тока, регулируемая задержка срабатывания — 02–20 с.



"Голь на выдумки хитра", - гласит русская народная пословица. Несмотря на тотальный развал отечественной науки, повальную утечку мозгов за рубеж и удручающее снижение общего уровня образования и компетенции, наши ученые умудряются творить чудеса. Как правило, не благодаря, а вопреки "помощи" родного и нежно любимого государства.



Не перевелись еще в Земле русской таланты, подобные лесковскому Левше, способные утереть нос холеным забугорным спецам.